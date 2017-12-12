



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров. Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком. Как сообщает бакинский портал Vesti.Az, об этом Чавушоглу написал на своей странице в Twitter:

«Встретился в Анкаре с сопредседателями, и еще раз отметил поддержку Турцией деятельности Минской группы».

Напомним, что сопредседатели стран-членов МГ ОБСЕ возглавляют процесс мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, а постоянными членами Минской группы являются Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Сопредседатели регулярно посещают регион для ведения переговоров на высоком уровне между сторонами, проводят встречи. Поэтому общение их с представителями каждой из стран, входящих в МГ ОБСЕ, является рутинной практикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Минская группа ОБСЕ

Турция, пожалуй, единственная страна из членов Минской группы (кроме стран-сопредседателей), которая проявляет активность на карабахском направлении. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявлял о намерении обсудить с российской стороной вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. При этом Эрдоган уточнял, что Анкара «выступит с серьезной инициативой», которая «вызовет обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе».

Действительно, как сообщали дипломатические источники, этот вопрос обсуждался, но по итогам Эрдоган заявил следующее: «Мы обсудили с господином Путиным нагорно-карабахский конфликт. Россия имеет определенное влияние на Армению. Существуют принятые ранее решения относительно пяти из семи районов (речь, скорее всего, идет о плане возврата под контроль Баку занятых армянскими войсками азербайджанских районов вокруг собственно Нагорного Карабаха — С.Т.). Господин Путин рассматривает такую возможность, но, насколько я мог судить, не возлагает на это особых надежд».

Российская сторона отказалась комментировать заявление Эрдогана, поэтому не ясно, откуда президент Турции взял «принятые ранее решения относительно пяти из семи районов». Более того, он так и не раскрыл суть и детали своей «серьезной инициативы», оставив ее в подвешенном состоянии в информационном пространстве. Позже, когда Баку и Ереван посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, бакинские эксперты хором заявили, что он якобы привез так называемый «план Путина». Москва официально опровергла такую информацию, но интрига продолжает раскручиваться.

Директор бакинского Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу сообщил, что он получил доступ к каким-то документам, из которых, по его словам, вытекает следующее: «В плане Путина по карабахскому урегулированию вопросы были сосредоточены в двух больших группах, которые состоят из составных частей. Первая: пять прилегающих районов и часть деревень Лачинского района первым делом возвращаются Азербайджану. Вторая: армянам Нагорного Карабаха предоставляется временный статус, который регистрируется в ОБСЕ. Целью временного статуса является создание условий для возвращения азербайджанцев в Нагорный Карабах; принимаются меры для «утихомиривания» армянского общества. Официальный Ереван сам попросил об этом Путина. Третья: в случае необходимости ОДКБ может разместить войска в Армении. Четвертая: Россия не препятствует подписанию «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» между ЕС и Арменией, что является частью также в списке мер по «утихомириванию» армянского общества. Пятая: Армения может реализовать несколько совместных проектов с США».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Далее по Ахмедоглу: а) Армения возвращает Азербайджану остальную часть Лачина и Кельбаджара и проводит согласование технических параметров Лачинского коридора; б) между азербайджанцами и армянами Нагорного Карабаха реализуются целенаправленные проекты по определению статуса этого региона. Оказывается, что ЕС уже «определил состав государств, в которых будут реализованы миротворческие миссии, в некоторых балканских странах уже идет подготовка миротворцев» и «политическая воля международных сил в нагорно-карабахском урегулировании ясна». Что же касается Турции, то она якобы «взяла на себя обязательство, чтобы позицию России в карабахском урегулировании, которая направлена в пользу Азербайджана, не приписывали Москве».

Таким образом, просматривается следующая цепочка пошаговых действий. Первый сделал Эрдоган, когда заявил о наличии у него некой «инициативы» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и желании, чтобы его выслушал президент России. Второй. Эрдоган делает заявление со ссылкой на Путина о перспективах урегулирования конфликта. Третий. Визит Лаврова в Баку и в Ереван интерпретируется как реализация «инициативы» Эрдогана, который «прикрывает» мифический «план Путина».

Обозначается и следующая цель. Используя режим секретности в переговорном процессе по урегулированию конфликта, спровоцировать соответствующую реакцию хотя бы на уровне заявлений не только со стороны Армении, но и России, как одной из стран-сопредседателей Минской группы. Попутно попытаться посеять семена недоверия во взаимоотношениях между Москвой и Ереваном, спровоцировать в Армении внутреннюю дестабилизацию, а в Азербайджане — продемонстрировать «результаты» своей «успешной» дипломатической деятельности в треугольнике Баку — Анкара — Москва.

В этой связи, изображая Лаврова в качестве «практического» реализатора «плана Путина — Эрдогана», Баку должен был бы петь дифирамбы главе российского МИД. Однако создается невероятная вульгарная и скандальная ситуация. Используя как повод дипломатический скандал, связанный с ротацией посла России в Азербайджане, бакинский публицист Тофик Аббасов на портале Minval.az выступил со статьей, отдельные части которой стоит процитировать:

«Сегодняшний актив МИД РФ часто наступает на козыревские грабли, набивает шишки на ровном месте там, где можно не наследить, оставляет за собой дурно пахнущие пятна. Невольно приходишь к мысли, что лавры «мистера да», как называли первого главу МИД новой России, не дают покоя его последователям, и Лаврову тоже. Смоленская площадь во главе с Лавровым, который, кстати, просится на отдых, чтобы воссоединиться с семьей, окопавшейся в Америке, оказалась из той же негодной серии. Лавров с его односторонней позицией по Карабаху, а также его уши, глаза и язык в лице небезызвестной Марии Захаровой, не отдавая себе отчета в том, на какой позиции и чем занимаются, частенько позволяют себе вольные интерпретации очевидных истин, нанося ущерб двусторонним отношениям. В МИД РФ против интересов Баку действует организованная сила, нацеленная на подрыв азербайджано-российских отношений. Если бы было не так, не стал бы президент Ильхам Алиев на июльской встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсуждать позицию ведомства Лаврова, как структуры, системно блокирующей решение многих вопросов, в том числе и карабахской проблемы. Российский МИД, кажется, наловчился в антиазербайджанских выкрутасах, беря за основу далеко не российские интересы, а цели и задачи Армении, ее пятой колонны в РФ и за границей. Спрашивается, а стоит ли игра свеч, если Лавров и его подручные активно и вопреки логике ремесла из друзей лепят врагов?».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Бакинский удар по Лаврову напрямую связан с провалом азербайджано-турецкой интриги по карабахскому урегулированию. В результате в Азербайджане не могут скрывать свои эмоции относительно оценки сложившейся ситуации, переходя в отношении России на стиль откровенного хамства. Вот почему сопредседатели МГ ОБСЕ решили посетить Анкару и провести встречу с главой МИД Турции, который вопреки ранее сделанным заявлениям решил поддержать деятельность Минской группы. Турция, похоже, понимает, что Баку мешает ей проявить самостоятельность в деле нормализации отношений с Арменией, что важно в контексте развития событий на Ближнем Востоке и ее альянса с Россией в Сирии. Другого практического сценария действий Анкары на этом направлении пока не просматривается.