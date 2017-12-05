Кто такой Александр III: Живая история. Радио REGNUM
5 декабря 2017
В пресс-центре ИА REGNUM фигуру и историческое наследие императора Александра III (1881−1894) обсуждают кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Полунов, кандидат исторических наук, доцент МГУ Максим Шевченко. Дискуссию ведёт главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM