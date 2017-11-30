Передача LVII, которая писалась во время перестройки студии, что несколько сказалось на качестве, и звучим мы словно бы с того света… Но, к счастью, мы пока на этом. В гостях Алексей Решетун, который стал одним из первых судмедэкспертов, написавшим открыто и честно про свою любимую работу в научно-популярной книжке «Вскрытие покажет». Остаётся пожелать всем познакомиться с книгой и блогом автора. И, разумеется, здоровья. Хотя радио без картинок, но следует подчеркнуть, что для особо чувствительных слушателей, может быть, лучше переключиться на лёгкую джазовую музыку.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда