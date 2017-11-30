Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алексей Решетун
30 ноября 2017
Передача LVII, которая писалась во время перестройки студии, что несколько сказалось на качестве, и звучим мы словно бы с того света… Но, к счастью, мы пока на этом. В гостях Алексей Решетун, который стал одним из первых судмедэкспертов, написавшим открыто и честно про свою любимую работу в научно-популярной книжке «Вскрытие покажет». Остаётся пожелать всем познакомиться с книгой и блогом автора. И, разумеется, здоровья. Хотя радио без картинок, но следует подчеркнуть, что для особо чувствительных слушателей, может быть, лучше переключиться на лёгкую джазовую музыку.
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Алексея Решетуна
Алексей Решетун