Выгодно ли России развитие ядерного и ракетного проектов Северной Кореи?

28 ноября Северная Корея провела очередные ракетные испытания. На этот раз была успешно запущена новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-15». Ракета преодолела дистанцию около 1000 км, при этом достигнув апогея на высоте 4500 км. Этот запуск стал уже третьим испытанием северокорейских МБР в 2017 году — первые два были осуществлены 4 и 28 июля соответственно, причём тогда запускались ракеты другого типа — «Хвасон-14». В чём особенности новой баллистической ракеты КНДР и как она меняет имеющиеся расклады?

Sohu.com Запуск северокорейской баллистической ракеты

Lsm.lv Испытания ракеты «Хвасон-14»

«Хвасон-15» способна достичь цели почти по всему миру

Известно, что Северная Корея проводит испытания своих МБР по навесной траектории — ракета запускается на относительно небольшую дальность, но на очень большую высоту. Делается это для того, чтобы с изделием поддерживалась надёжная связь и обеспечивался сбор телеметрии — у Пхеньяна нет возможности разместить центры управления или связи где-либо кроме территории своей страны. В итоге подсчёт приблизительной реальной максимальной дальности полёта приходиться проводить специалистам. Так, на втором испытании «Хвасон-14» преодолела расстояние 988 км с апогеем 3725 км, из чего следовало, что ракета имеет максимальную дальность полёта не менее 9000−10 000 км. Показатели полёта новой «Хвасон-15» говорят о том, что ракета, вероятно, может преодолеть даже 13 000−14 000 км, что даёт возможность наносить удары почти по всей территории США, да и мира в целом (кроме Африки). Кроме того, северокорейские источники сообщают, что ракету на этот раз транспортировал некий 9-осный тягач собственного производства, тогда как для транспортировки «Хвасон-14» применяли китайские 8-осные шасси WS-52 100. Таким образом, относительно долгий перерыв в северокорейских ракетных испытаниях (несколько дней назад по этому поводу звучали даже осторожные похвалы) получил объяснения — к старту готовилось абсолютно новое изделие.

Война Северной Кореи с США и их союзниками становится менее вероятной с каждым днём

Понятно, что КНДР ещё не достигла уровня гарантированного ядерного сдерживания сверхдержав и для достижения этого Пхеньяну нужны ещё годы и годы работы. Однако имеющаяся тенденция показывает, что северокорейские специалисты и ракетная промышленность развиваются семимильными шагами. Уже через 4−5 лет имеющегося количества ядерных боеголовок и МБР может хватить для обеспечения некоего минимального гарантированного ядерного сдерживания (очень высокая вероятность достижения территории США несколькими ядерными боеголовками даже после превентивного американского удара).

На сегодняшний же день мы имеем, вероятно, наибольшую напряжённость на Корейском полуострове с момента завершения Корейской войны. Тем не менее вероятность войны невысока за счёт наличия у КНДР большого количества ракет малой дальности, которые могут нести ядерные боеголовки (их, по данным Разведывательного управления министерства обороны США, уже имеется около 60 единиц). Они могут быть использованы для ударов по Южной Корее и Японии (в том числе и по военным базам США, расположенным в этих странах). Да и 15 000 единиц ствольной артиллерии и 5000 реактивных систем залпового огня в арсенале Пхеньяна являются серьёзным сдерживающим фактором, учитывая небольшую удалённость столицы Южной Кореи от границы с КНДР.

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Выгодно ли России развитие ядерного и ракетного проектов Северной Кореи?

На первый взгляд, в условиях наметившегося серьёзного противостояния России и США российское руководство должно радоваться и всячески поддерживать Пхеньян, эффектно бросающий вызов Вашингтону. На деле проблема намного сложнее — мы наблюдаем формирование всё новых членов «ядерного клуба». Очевидно, что успех КНДР на этом поприще приведёт к возникновению новых соблазнов и у других стран. Например, не лучшие отношения сегодняшнего Белого дома и Ирана, на фоне фактического поражения мирового сообщества в Северной Корее, могут привести к выходу Тегерана из ядерного соглашения и разработке ядерного оружия. При этом ракетный проект Ирана развивается и сегодня. За Тегераном последуют и другие, например, та же Саудовская Аравия, которая вряд ли потерпит такое преимущество у своего главного регионального конкурента. И далее «по цепочке».

Tasnim News Agency Пуск иранской ракеты «Эмад». 2015

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В такой ситуации члены традиционного «ядерного клуба», в том числе и Россия, теряют заметную часть своего влияния. К тому же «расползание» ядерного оружия повысит риски его реального применения в том или ином конфликте, а значит, «оружие мира» вновь сможет стать самым разрушительным и опасным на планете. Да и отношения России и Северной Кореи в быстро меняющемся мире не являются константой — ядерный шантаж в будущем может повернуться и против Москвы.