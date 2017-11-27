В Оренбурге прошёл митинг против произвола местных чиновников. Мнения об акции и её эффективности разделились, кто-то считает митинг бесполезным средством, неспособным помочь достучаться до власти. Другие, наоборот, полагают, что молчать нельзя, чтобы изменить жизнь к лучшему следует озвучивать проблемы, только тогда их услышат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Между тем стоит отметить, что оппозиционный митинг проходил без партийных знамён. Организаторы изначально заявили, что партийный окрас не нужен. И это скорее повысило рейтинг акции. Известные политики присутствовали на митинге, так же как почтили акцию своим вниманием и представители мэрии. Однако последние выступили лишь сторонними наблюдателями.

Место проведения митинга против произвола городской власти можно назвать символичным. Территория недостроенного торгового комплекса «Атриум» как немой укор чиновникам. Грандиозный объект обещали сдать в эксплуатацию в 2003 году (к 260-летию города), грядёт 2018 год и 275-летие Оренбурга, однако обещание, похоже, закопали намертво. В результате новая власть города получила от прежней недострой в наследство.

Митинг против чиновников собрал, по разным данным, от 200 до 300 сторонников, при том что инициаторы указывали в заявке до 1 тыс. человек. Пара сотен протестующих, на самом деле, не так уж и много. Однако вспомним, что сделала примерно такая же группа митингующих против оптимизации в детских садах. Летом возмущённое родительское сообщество вышло на митинг, требуя не сокращать штат воспитателей и не вносить изменения в их график работы. Тогда акция тоже собрала человек 200−300. Но эффект от акции был. Последовали встречи с представителями мэрии, губернатором и громогласное заявление первого лица области, что оптимизации не будет.

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Примечательно, что и в этот раз родительское сообщество, воспользовавшись моментом, пришло на митинг против произвола городской власти. Но, как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM представитель родительской общественности Анна Литвинова, перед участниками она выразила опасения за ситуацию в сфере дошкольного образования в 2018 году. Экономия бюджетных средств может отрицательным образом отразиться на штате персонала в детских садах и дополнительного образования.

«В региональный бюджет ожидается поступление 2,5 млрд рублей из федеральной казны. Хочется, чтобы часть из этих средств была выделена на сферу дошкольного и дополнительного образования. Надеемся, власть нас услышит и учтёт интересы детей», — сказала она.

Так что не количество главенствует, а качество. Настроенная решительно горстка народа может стать могучей. Возможно, городская власть это и чувствует, но пока отделывается молчанием. На митинге был замечен заместитель главы города Антон Шувакин. Однако он покинул площадку, не дождавшись финала акции.

Участники акции озвучили ряд проблем, по которым к мэрии имеются претензии. Это и рекламный бизнес, и точечная застройка, и строительство жилья для отдельных категорий граждан. В рамках акции записывались видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и собирались подписи горожан под коллективным обращением к главе государства. В первый день собрано 120 подписей. Сбор продолжается. Один из организаторов акции протеста Анна Межова намерена передать ролик Владимиру Путину на Форуме действий, который пройдёт в Москве в декабре, что стало поводом для предположения о согласованности протестной акции в Оренбурге Кремлём.

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Так или иначе, но митинг против произвола городской власти состоялся. Безусловно, в любом городе есть проблемы со строительством жилья, озеленением, благоустройством, рекламной или в какой-то другой сфере. Но если люди выходят на улицу против чиновников, значит, что чаша с проблемами уже переполнена.

«Малый бизнес в нашем городе загибается, предпринимателей обкладывают непомерными арендами, правилами, штрафами. Зеленые насаждения в нашем городе вырубаются, а вместо посаженного сквера начинают строить дома. Вместо садов и поликлиник только новые высотки, инфраструктура не предусмотрена. Сокращение персонала в детских садах. Проблемы застройщиков, переселенцев, сирот, проблемы дорог и дворов, проблемы многодетных, одиноких, инвалидов… Большие проблемы маленьких людей льются как из рога изобилия. А власть молчит и пишет отписки», — отметила Межова уже после проведения акции на своей странице в соцсети.

Участники требовали отставку главы города и возвращения прямых выборов мэра. Основной целью, которую ставили организаторы митинга, было обращение внимания общественности и федеральной власти на произвол муниципальной власти в Оренбурге. Первый шаг сделан, но сможет ли он изменить жизнь горожан в лучшую сторону (ведь эту цель преследуют инициаторы митинга) или это шаг в утопию?