Во время визита в Москву президент Чехии Милош Земан высказал российскому премьеру Дмитрию Медведеву обиду на статью Леонида Масловского «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история «пражской весны». Мол, эта статья оскорбительна для Чехии и вызвала бурную реакцию недовольства в чешском обществе. Премьер Медведев дипломатично ответил, что мнение автора статьи не отражает официальную позицию России. Да, конечно! Единороссы всегда считали и считают, что СССР в 1968 году совершил акт агрессии против Чехословакии, задушив Пражскую весну, как будто другие страны Варшавского договора эту «весну» не «душили». Этот факт стал одной из центральных тем в обличительной критике либералами КПСС и СССР в годы перестройки. Модной эта тема остаётся и сейчас.

Чехия

Httpgovernment.ru Встреча Дмитрия Медведева с Президентом Чешской Республики Милошем Земаном. 22 ноября 2017

Красная Европа

После поражения гитлеровской Германии в Европе все правые буржуазные правительства, сотрудничавшие с Гитлером, претерпевали политический кризис. Социалисты и коммунисты относительно легко приходили к власти, что крайне пугало англосаксов. Да и в США и Великобритании левые идеи укреплялись. Англосаксам и европейским банкирам, разбогатевшим на войне, надо было принимать контрмеры.

Германия была под оккупацией. Во Франции установился умеренно правый режим с независимой политикой. Это был своего рода послевоенный голлизм, а французские коммунисты вместе с итальянскими и шведскими создали в коммунистическом движении новое течение — еврокоммунизм, отмежевавшись от революционного ленинизма. В расовой Америке банкиры поступили жёстче — там господствовал маккартизм, вариант фашизма по-американски, и любая левая идея считалась преступной, антигосударственной и каралась.

Для разрушенной войной Европы был придуман план Маршалла, по которому американские банкиры приняли участие в восстановлении потребительского рынка тех европейских стран, чьи правительства не были социалистическими и коммунистическими. Экономика таких стран была восстановлена быстрее, чем в ориентированных на социализм, и в них правые в структурах власти укрепили свои позиции против левых. Однако в конечном результате Западная Европа из кредитора Америки превратилась в её должника.

Не дремали и спецслужбы, включая разведку НАТО — военно-политической организации, созданной в 1949 году для противодействия коммунизму. С 1944 года в странах Восточной Европы, Греции и Италии англосаксами создавались подпольные боевые отряды по типу партизанских для действий против коммунистов и Красной армии, в то время перешедшей границу СССР и освобождавшей от гитлеровцев соседние страны. В Италии этот проект получил название «Гладио». Впоследствии вся подпольная сеть подобных организаций в послевоенной Европе была передана НАТО.

Английскими генералами готовился и план операции «Немыслимое», по которому к концу войны Германия и её сателлиты при поддержке англосаксов должны были начать новое наступление на Восток против ослабленного войной СССР. Предусматривалась ядерная бомбардировка Москвы.

После образования СЭВ в 1949 году и военной Организации Варшавского договора (ОВД) в 1955 в ответ на прием ФРГ в НАТО американские и натовские стратеги усилили подрывную деятельность внутри стран социалистического содружества. Эта стратегия называлась условно «Откусывание пирога с краю». В первую очередь планировалось «откусить» те страны, в названии которых присутствовало определение социалистическая республика и у власти стояла компартия. Такими странами были Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), не состоявшая в СЭВ и ОВД, Чехословацкая Социалистическая Республика (ЧССР), Социалистическая Республика Румыния (СРР), Венгерская Народная Республика (ВНР) и далёкая от Европы Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ), не входившая в Содружество, а также Куба. Хотя и другие государства не оставались вне планов такой стратегии.

Организации СЭВ и ОВД согласно учредительным документам были открытыми для всех государств, независимо от их политического устройства. Выход из этих организаций был также свободным по условиям учредительного договора. Никакого принуждения действующих законных правительств к строительству коммунизма со стороны СССР не было. Зато внутри самих стран с левой ориентацией было достаточно много своих идейных противоречий и сторонников Сталина, а в партиях — ортодоксальных коммунистов-революционеров и консерваторов. Коминтерн дал свои плоды.

Классовая борьба и партийная ортодоксия

Первый политический конфликт в социалистическом содружестве возник в ГДР в июне 1953 года. И хотя он был антиправительственным, антисоветским он не был. Современные историки лукавят, называя те события выступлением трудящихся против социализма. Тем не менее допускаются фальсификации подобного рода в их описании. Напомним, что в то время ГДР ещё не имела суверенитета, не оправилась от военной разрухи и выплачивала контрибуцию по результатам войны. Для оживления экономики правительству нужны были средства, и оно пошло по решению политбюро СЕПГ и с согласия профсоюзов на повышение трудовых нормативов, то есть интенсификацию труда без роста зарплаты, на повышение цен и снижение налогов для мелких частных предпринимателей, чтобы наполнить товарами потребительский рынок. Это и стало причиной возмущений, организованных в массовые протесты и всеобщую забастовку с требованием смены руководства партии и страны.

Организаторов тех явно не стихийных событий до сих пор не называют. Говорят, для США это было неожиданностью. Но это ложь. В 1952 году в США была разработана «Национальная стратегия в отношении Германии». Частью этой стратегии была подрывная деятельность по «сокращению советского потенциала в Восточной Германии». Западный Берлин рассматривался как «витрина демократии» и площадка для подготовки психологических операций против ГДР, вербовочной и оперативной работы разведки с восточными немцами и материально-финансовой поддержки антикоммунистических организаций с целью «подконтрольной подготовки к более активному сопротивлению». Со слов высокопоставленных американцев, духовно-психологическим, а вернее информационно-координирующим центром июньского восстания была радиостанция RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Передачи радиостанции регулярно слушали более 70% восточных немцев. Действия организаторов протестов на территории ГДР координировались с помощью этой радиостанции.

Американцы не стремились перехватывать инициативу и брать руководство всеобщей забастовкой на себя. Во-первых, массовые выступления не носили явного антикоммунистического характера. Во-вторых, США и Англия изначально выступали против объединённой Германии — идеи, которая была тогда популярной в ГДР и поддерживалась СССР ещё на Тегеранской конференции, проходившей в начале декабря 1943 года. Америке было выгодно обременить проблемой нестабильности в ГДР советское руководство и распространить её на другие страны социалистической ориентации. Особенное, ключевое место в этих планах занимала Чехословакия — наиболее индустриально развитая республика из всех остальных.

По мере разрастания, июньское восстание 1953 года в ГДР повсеместно вступало в фазу насилия и вооружённого противостояния с полицией и госбезопасностью ГДР. Поэтому оно после введения чрезвычайного положения было подавлено полицией и советскими оккупационными войсками. За всё время событий погибли около 40 человек, включая полицейских и сотрудников госбезопасности. Правительство ГДР пошло на уступки и отменило свои решения, возмутившие население. Советским правительством были значительно снижены выплаты ГДР по контрибуции. Со следующего года ГДР получила полный суверенитет и стала формировать собственную армию. Но провокации с территории Западного Берлина и ФРГ продолжались. Так, в 1961 году по этой причине возникла знаменитая Берлинская стена, после падения которой и объединения Германии была ликвидирована и телерадиокомпания RIAS.

Следующим был вооружённый путч в ВНР 1956 года. По сути он был профашистским. Расправа путчистов над коммунистами и военными была такой же садистки жестокой, какую учиняли бандеровцы на Украине, о чём свидетельствуют фотодокументы и следственные материалы. Начавшись в Будапеште, вооруженное восстание путчистов перерастало в гражданскую войну, создавалась угроза раскола венгерской армии, не поддержавшей путч. Особый корпус Советской армии, входивший тогда в состав Центральной группы войск (ЦГВ) первого формирования, был вынужден по праву победителя вмешаться и остановить гражданскую войну. За всё время событий венгров с обеих сторон конфликта погибло около 1700 человек. При этом путчистами было убито около 800 советских военнослужащих. Такова была наша цена чужого примирения.

Сам путч был подготовлен и приурочен к выводу советских войск ЦГВ из Венгрии и Австрии по условиям Парижского мирного договора. То есть это была попытка фашистского переворота. Но поторопились. Или планировалась более кровавая провокация с вовлечением в неё советских войск. После путча вывод советских войск из Венгрии был приостановлен, и на их основе сформировалась Южная группа войск СССР нового состава. Сейчас этот путч венгры называют революцией 1956 года. Революцией антисоветской, разумеется, то есть прогрессивной по нынешним понятиям.

Против социалистического Вьетнама американцами была развязана прямая война в 1965 году, которая продлилась более девяти лет и велась с крайней жестокостью всеми видами оружия, включая химическое. Действия армии США вполне подпадают под определение геноцида вьетнамского народа. В этой войне погибло порядка трёх миллионов вьетнамцев с обеих сторон. Война закончилась победой Северного Вьетнама и объединением страны. Советский Союз оказывал военную помощь северным вьетнамцам. В Европе США и НАТО не могли себе такое позволить вплоть до вторжения в Югославию после распада СССР.

Американские солдаты с пулеметом M-60. Вьетнам. 1966

Аналогично массовым протестам 1953 года в ГДР почти на 20 лет позже, в 1970—1971 годах, произошли выступления рабочих на судоверфях и предприятиях в северных областях Польской Народной Республики и ткачей в Лодзи. Они положили начало профсоюзному движению «Солидарность». Но здесь народная инициатива была перехвачена западной разведкой и направлена в антисоветское и антикоммунистическое русло.

Развитие гражданского конфликта в сторону гражданской войны «красных и белых» предотвратил генерал Войцех Ярузельский, взявший на себя руководство страной и ПОРП в 1981 году, объявив военное положение в стране. Спасая этим страну от кровавых разборок, он повторил гражданский подвиг португальского генерала Антонио Рамалью Эанеша, ставшего президентом Португалии в 1976 году при поддержке армии и не допустившего экстремизма в политике после так называемой «революции гвоздик» 1974 г.

Войцех Ярузельский также напрямую предостерёг советское руководство от вмешательства в польские события. Хотя ни Брежнев, ни другие руководители той поры не собирались этого делать и обсуждалась лишь возможность оказания военной поддержки Ярузельскому в критической ситуации. На территории Польши по договору советские войска оставались с конца войны и до 1990 года, дислоцируясь в Силезии и Померании — бывших немецких землях, присоединённых к Польше. Все 20 лет польской перестройки советское командование никак не реагировало на внутриполитический конфликт в Польше.

Поляки сами справились с ситуацией. От столкновений с полицией и польской армией за всё время погибли около 50 человек. В этом есть заслуга Войцеха Ярузельского.

Самая кровавая, полная трагизма история среди социалистических стран была у Югославии (СФРЮ) после того, как американцы и натовцы начали на Балканах «продвижение демократии» по своим оперативным планам. У них никогда не было цели сохранить целостность Югославии. Наоборот, они способствовали её распаду, стимулируя националистические сепаратистские настроения в союзных республиках. Причём открыто выступали против сербов, исторических союзников русских. К вторжению в Югославию войска НАТО готовились с 1990 года. Под прикрытием миротворческой миссии по решению ООН в 1991 году фактически они начали войну против Сербии. В отличие от чехов, которые обиделись на СССР и Россию за ввод войск в 1968 году, сербы высказывали обиду за невмешательство СССР и России на стороне Сербии в её конфликте с западной демократией. Но Горбачёв и Ельцин в это время сами ломились в друзья этой самой демократии.

В особом ряду стоят события в Румынии, где социализм имел свою особенность. Она заключалась в некотором обособлении румынской внешней политики в рамках СЭВ и ОВД. Социализм строился с опорой на авторитарный характер коммунистической власти по сталинскому образцу. Первым её лидером был Георге Георгиу-Деж до марта 1965 года, сталинист и противник московского влияния, критик хрущёвских реформ. А после его смерти таким авторитарным коммунистическим лидером стал Николае Чаушеску, который также поступал наперекор Москве. Например, он осудил ввод войск ОВД в Чехословакию в 1968 году, допускал осторожный либерализм и прозападничество, претендовал на мировое лидерство, как югославский лидер Иосип Броз Тито — тоже сталинист и оппонент Хрущёва.

Чаушеску продолжил политику своего предшественника по расширению экономических связей с Западом, увеличив внешний государственный долг в 1977—1981 гг. западным кредиторам с 3 до 10 миллиардов долларов. Но экономика не развивалась, а только попала в зависимость от Всемирного банка и МВФ. С 1980 года Румыния работала, главным образом, на выплату долгов по кредитам, и к концу правления Чаушеску внешний долг удалось погасить почти полностью, благодаря референдуму об ограничении его власти.

В декабре 1989 года в Румынии произошёл государственный переворот, началом которого стало волнение венгерского населения в Тимишоаре 16 декабря. А уже 25 декабря Николае Чаушеску вместе с женой был схвачен и казнён почти сразу после оглашения приговора специального военного трибунала. Быстрый суд и казнь четы Чаушеску указывают на большую вероятность того, что они были инспирированы извне и осуществлены заранее подготовленной группой заговорщиков. Об этом же говорит и то, что некоторые участники суда и казни вскоре оказались мёртвыми.

Не была ли скоропостижная контрреволюция в Румынии с казнью главного коммуниста страны не только стартом антикоммунистических переворотов и реформ в других социалистических странах, но и предупреждающим намёком Горбачёву и Ельцину, другим коммунистическим лидерам?

Казалось бы, следуя логике антисоветской критики, в социалистическую Румынию давно надо было бы ввести советские войска, как только там начались отступления от советской линии ещё при Хрущёве. А потом в 70-е прошла череда массовых антикоммунистических волнений. Но этого не произошло. Именно при Хрущёве из Румынии в 1958 году были выведены остатки Южной группы советских войск первого формирования, состоявшей из частей отдельной общевойсковой армии бывшего 3-го Украинского фронта. После вывода на территорию СССР части были расформированы.

В 1989 году Михаил Горбачёв тоже не собирался вводить советские войска в Румынию или прибегать к помощи ОВД, хотя американцы его к этому подстрекали, предвкушая, вероятно, кровавую разборку между коммунистами. Горбачёв даже поддержал смещение Чаушеску, а потом в 1990 году отправил в Румынию Эдуарда Шеварднадзе поприветствовать победу румынской демократии.

«Не упрекай меня без нужды»

На фоне всех перечисленных событий центральное место в критике СССР занимает ввод советских войск в ЧССР в 1968 году. Отношение к этому событию до сих пор неоднозначное. Отсюда и упрёк Леонида Масловского в адрес чехов, и обида чехов на Масловского. Здесь много предвзятости, исходящей из идеологических оценок советского периода нашей истории молодыми поколениями, и политической моды. Стоило ли автору статьи «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история «пражской весны» прямо упрекать в чем-то чехов после того, что случилось с Советским Союзом? Вряд ли. Может, поэтому чешские либералы и обиделись, считая свою страну первой ласточкой Пражской весны, предвестницей перемен в Восточной Европе, родиной «социализма с человеческим лицом». У Советского Союза был шанс развить и осуществить эту идею в перестройку. Справедливо? Вполне.

С другой стороны, обиженные на автора статьи и Советский Союз чехи уверены, что антикоммунистические реформы в ЧССР прошли бы на 30 лет раньше так же мирно и эффективно, как в 90-е годы. Что Чехия и Словакия ещё тогда разделились бы без взаимных претензий на общее наследство. Откуда эта уверенность? Ведь в то время не было перед глазами у чешских и словацких реформаторов трагических событий в Румынии и гражданской войны в Югославии, раздуваемой западными демократиями. Участь супругов Чаушеску остудила многие горячие головы Восточной Европы, поэтому последующие либеральные реформы в странах СЭВ были вполне умеренными, не радикальными. Радикализация политических идей проявилась уже в ходе реформ и во внешней политике, когда национальные интересы пришлось подстраивать под интересы глобалистов.

Что касается самого ввода войск ОВД в Чехословакию, то это было коллективное решение после многих консультаций пяти стран Варшавского договора, включая саму ЧССР. На этот счёт есть документальные подтверждения. Вряд ли советское правительство стало бы посылать свои войска без такого общего решения и общей ответственности, если бы участники ОВД и само чехословацкое руководство, прежде всего, сказали бы «Нет!». Отказ был только со стороны Румынии и Албании. А самыми активными в этом вопросе были Польша, ГДР и Болгария.

Не замечается и тот факт, что в случае возникновения в то время беспорядков в ЧССР и вооруженных конфликтов между реформаторами и коммунистами, а это было очень вероятным, войска НАТО были в готовности войти в Чехословакию. И тогда расправы с коммунистами, потери суверенитета в очередной раз было бы не избежать. Американская и натовская демократия давно показала, что у неё нет иных намерений в «продвижении демократии», кроме финансового и силового подавления конкурентов. Возможно, в ЧССР в 1968 году произошло бы то, что было позже в Югославии и что происходит сейчас на Украине. Войска ОВД в 1968 году упредили вторжение войск НАТО. Теперь Чехия сама член НАТО по своей воле, и устав этой организации ограничивает суверенитет Чехии, в том числе и в обеспечении своей безопасности. На что обижаться?

Толпа протестующих вокруг советских танков в первые дни ввода войск. Прага. 1968

Да и либералы сейчас другие. Военную агрессию США и НАТО против арабских государств, традиционно дружественных России и с социально ориентированной экономикой, они издевательски назвали «арабской весной» по аналогии с Пражской весной. Подпевая американцам, они же уравнивают террористов с борцами за демократию.

Армия ЧССР в течение всей операции ОВД «Дунай» находилась в казармах, потому что получила приказ президента Людвика Свободы не препятствовать вводу дружественных войск. Войскам ОВД тоже был дан приказ, ограничивавший применение оружия. Никаких особых стычек войск ОВД с военными частями ЧССР не было, если не считать разоружение караулов и охраны административных зданий. В общем, «бархатная революция», «бархатный развод», «бархатный ввод войск»… — это всё Чехословакия.

Спустя время некоторые ветераны чехословацкой армии говорят, что ввод войск стран ОВД всё же был оправдан. Государственный переворот при нерешительном Александре Дубчеке или вторжение войск ФРГ могли бы спровоцировать большое кровопролитие. А участие армии в политике привело бы к её расколу — предтече гражданской войны. Хотя в целом все эти манёвры были результатом политических игр времён холодной войны, идеологического противостояния. У каждого времени своя мера правды.