В администрации президента США Дональда Трампа дали понять, что военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии будет продолжаться бесконечно, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коммандос

Как указано в статье The New York Times, «США склоняются к бессрочному пребыванию в Сирии после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», администрация Трампа расширяет список своих целей в Сирии после ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая политическое урегулирование гражданской войны в стране. США берут на себя «вселяющее страх бессрочное обязательство, которое в конечном итоге может привести к конфликту с Сирией и Ираном».

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В настоящий момент на территории Сирии расположены как минимум 2 тыс. военнослужащих США. Вероятно, в ближайшем будущем будет объявлено об увеличении численности военного контингента США в Сирии. Размещение войск на территории недружественного государства, которое к тому же поддерживает Иран, является бессмысленной предпосылкой для конфликта, которого можно было бы с легкостью избежать. В лучшем случае это бессмысленная трата ресурсов в регионе, в котором у США практически нет никаких ставок. В худшем случае это лишь начало военной миссии, которая со временем продолжит неуклонно расширяться, пока не втянет США в еще одну ненужную войну. Данный конфликт не будет иметь никакой пользы для укрепления безопасности как самих США, так и их региональных союзников. Наоборот, новый конфликт лишь поспособствует дальнейшей нестабильности в регионе.

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В администрации США приводят причудливые обоснования необходимости продолжения военной миссии в Сирии. Например, говорится, что быстрый вывод американских войск может привести к тому, что президент САР Башар Асад возьмет под свой контроль оставшуюся территорию страны, что в свою очередь будет гарантировать его политическое выживание. Данный вариант развития событий станет победой для Ирана, поскольку он является ближайшим союзником Асада.

Также говорится о необходимости противодействия подобному сценарию. США намереваются сохранить свое военное присутствие на севере Сирии, где американские военные инструкторы проводили подготовку боевиков «Сирийских демократических сил» (СДС). Вашингтон собирается создать новые органы власти в северных районах Сирии.

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Другими словами, военнослужащие Соединенных Штатов должны оставаться на территории Сирии, чтобы не позволить сирийскому правительству взять под контроль оставшиеся районы своей собственной страны. Это настолько нелепо и смешно, что может приобрести смысл только в контексте извращенного американского внешнеполитического дискурса. Нет угрозы для национальной безопасности США, которая требовала бы размещение войск в Сирии для противодействия попыткам сирийского правительства взять под контроль собственные территории. Американские военные не обязаны «организовывать новое местное управление» внутри Сирии. Реальная причина, на которой базируется потребность бессрочного размещения военнослужащих в Сирии, — конкуренция с Ираном за влияние в стране. Однако эта причина является одновременно и глупой, и бессмысленной.

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Само собой разумеется, что продолжающееся военное присутствие США в Сирии не имеет ни малейшего юридического обоснования, так же как оно не имело этого обоснования на протяжении последних трех лет. Конгресс так и не санкционировал отправку военнослужащих в Сирию для участия в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сирийское правительство также не разрешало США действовать на территории своего государства. Кроме того, американское присутствие в Сирии не имеет ничего общего с задачами обеспечения национальной безопасности. Следовательно, сохранение военного контингента в САР является очевидным примером отвлечения ресурсов на второстепенные задачи. Конгресс должен настоять на выводе американских войск из Сирии как можно скорее.