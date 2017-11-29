Руководство Китайской Республики понимает, что его вооруженные силы по своей мощи несопоставимы с военной мощью Китая. В этой ситуации Тайбей может рассчитывать только на асимметричный ответ. Однако план правительства Тайваня, в рамках которого необходимо сосредоточить значительные ресурсы на строительстве подводного флота, вероятно, не самый лучший из возможных вариантов, пишет Рован Аллпорт в статье для The Strategist.

總統府 Китай

В последнем обзоре вооруженных сил Тайваня, опубликованном в марте 2017 года, так же как и в предыдущих версиях, подчеркивается растущее число военных возможностей континентального Китая и необходимость принятия ответных мер для «достижения решительной защиты посредством многостороннего сдерживания», которое возможно за счет «внедрения инновационных/асимметричных средств».

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Стратегия Тайваня по ведению асимметричной войны, в рамках которой более слабое в военном отношении государство стремится использовать уязвимые точки более сильного противника, на протяжении длительного времени не получала широкой огласки. Учитывая экономический рост Китая, стало ясно, что вооруженные силы Тайваня не смогут сохранить преимущество, которое они имели в отношении Народно-освободительной армии (НОАК) в период холодной войны.

Тайвань

Недавно в Тайване была одобрена программа по модернизации военно-морского флота, на реализацию которой будет выделено $14,7 млрд. Ключевым пунктом в плане, предусматривающем асимметричный ответ, является создание нового подводного флота. Однако возникают сомнения, что Тайвань выбрал верный асимметричный ответ.

В настоящее время Тайань располагает четырьмя старыми подводными лодками, две из которых были приняты на вооружение в 1940-х годах. В 2001 году Тайвань заключил с США договор о строительстве новых подлодок, однако договор не был реализован из-за возникших политических и технических сложностей. Другие страны отказались строить подлодки для Тайваня, опасаясь осложнений экономических отношений с КНР. В 2017 году в Китайской Республике заявили, что построят восемь новых подводных лодок самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Несомненно, Тайвань столкнется с огромными расходами и большими временными затратами, чтобы с нуля создать судостроительную отрасль для производства подводных лодок. Но на что именно делается ставка? Многие энтузиасты считают, что подводные лодки будут в военное время патрулировать Тайваньский пролив. Таким образом, транспортные корабли НОАК будут потоплены до того, как достигнут берегов Тайваня. Если это удастся реализовать на практике, то Тайвань мог бы компенсировать потерю своего превосходства в воздухе.

Однако насколько планы Тайваня соответствуют действительности? В распоряжении КНР есть широкий спектр наступательного оружия. Запуск баллистических ракет может привести к тому, что подводные лодки Китайской Республики просто не успеют покинуть свой порт приписки и будут уничтожены на месте. Даже если подводные лодки Тайваня выйдут в море, они столкнутся с численно превосходящими подводными и надводными силами КНР, также не стоит забывать о противолодочных самолетах.

В битве за Тайваньский пролив руководству Китайской Республики лучше сделать ставку на развитие уже существующих программ. Вместо подводных лодок Тайбэй должен приобрести десятки модернизированных моделей быстроходных кораблей класса Kuang Hua VI, оснащенных новой версией противокорабельной ракеты Hsiung-Feng II с увеличенным радиусом действия. В период напряженности эти небольшие корабли можно было бы разместить в многочисленных портах Тайваня, увеличив тем самым их живучесть.

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總統府 Тайвань

Во-вторых, следует расширить программу судостроения. Меньшую огласку, чем планы по строительству подводных лодок, получили планы по строительству 11 новых корветов класса Tuo Chiang. Увеличение числа корветов до 20 способно создать группировку, которая может нанести огромный урон. Атаку корветов также можно было бы усилить за счет массированного удара наземных противокорабельных ракет, запущенных с платформ, замаскированных под коммерческие транспортные средства.

Необходимость противодействия подводным лодкам КНР может быть реализована не за счет строительства собственных подводных лодок, а за счет расширения числа противолодочных вертолетов. Тайвань уже планирует закупить 10 американских противолодочных вертолетов SH-60 Seahawk, однако их число могло бы быть увеличено за счет средств, высвободившихся в результате отказа от строительства подводных лодок.

В Китайской Республике должны рассмотреть альтернативные варианты асимметричных ответов, поскольку приобретение дорогостоящих подводных лодок не отвечает тем требованиям эффективности защиты Тайваня, которые могут быть удовлетворены за счет более широкого круга доступных военных средств.