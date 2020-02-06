27 ноября в Пермском музыкальном колледже состоялась открытая лекция исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова на тему «Музыкальный театр в современном мире». После широкой волны возмущения, поднявшейся в Перми относительно политики руководства театра, в частности ее репертуарной составляющей, дирекции было необходимо высказаться, что она и поспешила сделать.

Цитата из к/ф «Носферату. Симфония ужаса». Реж. Фридрих Вильгельм Мурнау. 1922. Германия Авангардная продукция для «элиты»

К сожалению, эту миссию взял на себя не художественный руководитель Теодор Курентзис, а человек, вступивший в должность исполнительного директора театра совсем недавно: 14 апреля 2017 года. Таким образом, Борисов, которого почему-то некоторые критики обвиняют в проблемах, которые сложились в театре с приходом Курентзиса, не может в полной мере за них отвечать. Однако он пришел за них отвечать, поэтому выслушать его было просто необходимо.

Лекция получилась достаточно интересной и содержательной. По ней, как мне кажется, можно сделать определенные выводы.

Помимо вводной части, в которой Борисов излагал некоторые аспекты своей биографии, вся его лекция была построена как ответ на критику пермской общественности, которая в концентрированном виде была представлена в серии моих публикаций.

Основной претензией к оперному театру является резкое сокращение спектаклей, демонстрируемых публике с начала текущего сезона, данный факт не нуждается в подтверждении, поскольку всем очевиден. Тем более его подтвердил и сам лектор. Любопытно, что в попытке оправдать сей факт в ход идут концептуальные построения со ссылкой на непререкаемые авторитеты.

D V S Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского

Так, Борисов утверждает, что существует три вида театров:

1. Репертуарный театр

2. Театр-стаджионе

3. Гибридный театр.

По мысли директора, все те, кто выступает за репертуарный театр должны понять, что их мнение хоть и имеет право на жизнь, но в критике иных форм организации культурных учреждений, обнажает свою неграмотность. Мол, вы критикуете нас за уничтожение репертуарного театра, а мы не его уничтожаем, мы создаем другой театр, который не хуже вашего. Он обоснован научными трудами новомодных философов, которых Вы, конечно же, не читали, поэтому и мыслите столь узко.

Говоря о системе стаджионе, Борисов подчеркнул, что в Перми ее нет и быть не может, что прямо противоречит словам Курентзиса, заявлявшего в 2011 году о своем стремлении создать именно такую систему.

На самом деле, уверен директор театра, для Перми подходит третья система, которая совмещала бы в себе первую и вторую. Как пояснил Борисов — для «элиты» будет авангардная продукция типа оперы «Носферату», а широким массам мы оставим репертуар.

Подобное, на мой взгляд, ужасное (и весьма характерное для либерального образа мысли) членение общества на высших, способных постичь нечто особенное, и низших, которые к этому не подготовлены, само по себе отвратительно, но оно еще и отягощается содержанием этой «особенности».

Критерием удивительной способности, причисляющей вас к сонму небожителей, выступает положительное отношение, если говорить о «Носферату», к матерным частушкам на сцене, перечислению гинекологических терминов и прочим элитным причудам современного постмодернисткого авангарда.

Однако, как мне представляется, в сложившейся ситуации гибридный подход, предложенный Борисовым, был бы уместен, во всяком случае, он бы не вызывал столь яростного возмущения общественности.

К сожалению, видение директора относительно формы существования Пермского театра, не реализуется на практике. Пока элитарный его компонент пребывает в бесконечных гастролях, массовый, который, по словам директора, «должен закрывать бреши», фактически остается без работы.

Сама формулировка «закрывать бреши», на мой взгляд, оскорбительна для пермских артистов, но именно таково отношение к ним руководства театра.

В заключении своего выступления Борисов подчеркнул, что театр слышит критику и во многом разделяет обеспокоенность общественности. Сам директор недоволен сложившийся ситуацией с репертуаром и подчеркнул, что она будет скорректирована.

Чтобы избежать недопонимания, я, на всякий случай, уточнил у Борисова: поддерживает ли он политику Курентзиса в части сокращения спектаклей. Он ответил, что критиковать худрука не в праве, так как они «находятся в одной лодке». Дипломатичный ответ, из которого все-таки можно сделать вывод. Не претендую на обладание истиной в последней инстанции, но, на мой взгляд, исполнительный директор связан по рукам и ногам, принимать принципиальные решения он не может.

Для выполнения обещания, руководству театра требуется время, огромный корабль не так просто повернуть в нужное русло, отметил Борисов. На что из зала послышались реплики: «Ваш корабль, похоже, идет ко дну». Не хотелось бы, чтоб это произошло. Но возникает логичный вопрос, зачем корабль был направлен по тому курсу, который хочет изменить директор? Ответов на это я так и не услышал.

Еще одним вопросом, беспокоящим поклонников театра, стали слухи о предстоящем сокращении Пермского симфонического оркестра. Несмотря на то, что Борисов категорически их отверг, стоит все-таки сказать, откуда они появились.

Дмитрий Дубинский Теодор Курентзис

Как сообщают артисты театра, в настоящее время идет прослушивание оперного хора, весной оно состоится вновь, по итогам будет уволено 80% его состава, а на освободившиеся места придут артисты из хора Курентзиса. Данную информацию сообщают сразу несколько независимых источников, поэтому просто слухами ее назвать невозможно. Интересно, что на это ответит дирекция театра.

В заключении хотелось бы привести еще несколько фактов, отражающих бесконечный волюнтаризм Курентзиса.

3 декабря должна была состояться опера «Мадам Баттерфляй», ее отменили. Как и заведено в театре, никто не дал разъяснений по данному поводу. Однако, как сообщают осведомленные источники, причиной тому стал внезапно запланированный концерт выдающейся балерины Натальи Осиповой, который, что уже не удивляет, также был внезапно отменен.

К этому стоит добавить еще один факт. Из другого источника мне стало известно о запланированной на январь оперы «Евгений Онегин». Взглянув на афишу, легко убедиться, что ее там нет. Как я узнал, отмена связана с тем, что великий Курентзис назначил на этот день репетицию балета «Золушка». Подобная ситуация у меня просто не укладывается в голове: народный театр превратился в частную лавочку, служащую местом реализации амбиций одного-единственного человека, не считающегося ни с народом, ни с творческими устремлениями артистов.

В целом, выступление Борисова было полезным и познавательным. Если расценивать эту лекцию как ответ на критику общественности, то данный поступок, безусловно является знаковым. Руководство театра слышит критику и пытается на нее реагировать в своеобразном ключе. Это должно подтолкнуть ценителей высокого искусства и, разумеется, журналистское сообщество, к более активному вовлечению в этот процесс.

Лекция исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова, на первый взгляд, обнадеживает, однако стоит отметить, что плачевная ситуация с Пермской оперой сложилась не в 2017 году, когда был назначен Борисов, ставший, если не ошибаюсь, уже третьим исполнительным директором при Курентзисе. Планомерное уничтожение репертуарного театра продолжается с 2011 года, с приходом маэстро, который и является истинным дирижером всех процессов, происходящих на «огромном корабле» Пермской оперы.