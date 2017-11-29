Все предпринятые меры в отношении КНДР, столкнувшись с непреклонным стремлением Северной Кореи заполучить ядерное оружие, оказались неэффективными. Звучавшие ранее с Запада обещания о денуклеаризации Корейского полуострова остались не выполненными. Резолюции ООН в отношении Северной Кореи потерпели неудачу, всё более суровые санкции не оказали влияния на Пхеньян. Данные меры в отношении КНДР лишь укрепляют позиции северокорейского лидера Ким Чен Ына, пишет Элтон Фрай в статье для The Foreign Policy.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Ключевым фактором, определяющим стремление КНДР разработать ядерное оружие, является опасение Пхеньяна, что США и Южная Корея планируют свержение северокорейского руководства. Для США данные опасения кажутся абсурдными. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прямо заявил о том, что у Вашингтона нет таких намерений. В данной ситуации было бы разумно обратиться напрямую в Ким Чен Ыну, продемонстрировав для начала, что угрозы свержения северокорейского руководства не существует.

Читайте также: The Washington Times: Россия нашла уязвимое место системы обороны США

Roman Harak Детский рисунок КНДР

Конечно, одних заявлений Вашингтона и Сеула недостаточно. Однако существует более действенный способ. Он основывается на политике, которая помогла нескольким государствам, которые потенциально могли бы располагать ядерным оружием, отказаться от подобного арсенала. В качестве примера можно привести Германию, Южную Корею и Японию, которые обладают гораздо более развитыми технологическими базами, нежели Северная Корея. Причина добровольного отказа от ядерного арсенала обусловлена несколькими факторами, но главным из них является как раз безопасность, которая обеспечивается за счет военного союза с США и опирается на американские войска, размещенные на территории этих государств. По мнению историка Майкла Ховарда, уверенность союзников в своей безопасности едва ли менее важна, чем политика сдерживания в отношении противников. Прочная стратегическая стабильность зависит от этих двух факторов.

На протяжении многих лет не раз звучали мнения о том, что именно Китай обладает ключом к разрешению северокорейской проблемы. Хотя Китай является главным торговым партнером КНДР и заинтересован в поддержании безопасности в регионе, до сих пор Пекин не воспользовался всеми имеющимися возможностями для того, чтобы изменить политический курс КНДР. Постепенно и неохотно Пекин присоединился к многосторонней кампании по оказанию экономического и политического давления на КНДР. За последние несколько месяцев Китай поддержал самые решительные резолюции Совбеза ООН и суровые санкции в отношении Пхеньяна, пообещав сократить объем торгового оборота с Северной Кореей. Однако, по имеющимся данным, очень сомнительно, что даже самые суровые дипломатические и экономические меры всё же смогут заставить северокорейского лидера отказаться от своих ядерных амбиций.

Возможно, для Китая настало самое время убедить КНДР в безопасности так же, как это сделали США в отношении Южной Кореи. Согласно военному соглашению между КНР и КНДР, подписанному в 1961 году, если в отношении Пхеньяна будет совершено нападение, Пекин окажет ему военную поддержку. Однако это же соглашение предусматривает отсутствие военной помощи со стороны КНР, если КНДР сама решит совершить нападение. Однако свои гарантии военной поддержки Китай мог бы подкрепить размещением 30 тыс. военнослужащих на территории КНДР. Численность китайского военного контингента на Корейском полуострове была бы вполне сопоставима с численностью американских солдат в Южной Корее.

Да, с точки зрения США, кажется неразумным предоставлять КНР возможности по наращиванию военного потенциала в КНДР. Некоторые политики могут найти в этом противоречие американским интересам. Укреплять государство, в котором права человека находятся под угрозой — это высокая цена за достижение безопасности в регионе. Однако подобный сценарий позволяет снизить вероятность горячей войны с КНДР.

Читайте также: «НАТО столкнулось с проблемой, которую не может решить уже более 60 лет»

Южной Корее и США следует понимать, что в случае войны они столкнутся не только с КНДР, но и с КНР. В то время как сокращение расстояния между позициями китайских и американских военнослужащих никак не повлияло бы на военный баланс в регионе. В настоящий момент уже имеется сдерживающий фактор, который не позволяет Южной Корее и США начать вторжение на территорию КНДР. Размещение китайских войск в КНДР никак не изменило бы сложившуюся реальность.

Создание китайской военной базы в Северной Корее смогло бы уменьшить страх политического руководства перед вторжением и снизить необходимость в разработке ядерного оружия. В сочетании с ослаблением экономических санкций эта инициатива могла бы иметь сильное влияние на политику Ким Чен Ына.

Однако на сегодняшний день остается неясным, готов ли Китай двигаться в данном направлении? Как отреагирует КНДР? Сможет ли северокорейское руководство отказаться от политики опоры на собственные силы в обеспечении безопасности и откликнуться на предложение КНР?