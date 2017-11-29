29 ноября 1942 года в районе города Великие Луки советские войска замкнули кольцо окружения группировки немецких войск численностью около 9 тыс. солдат и офицеров, имевшей в своем распоряжении до 120 артиллерийских орудий различных систем, а также от 10 до 15 танков и штурмовых орудий. До 16 января 1943 года продолжались бои, в ходе которых немецкие войска группы армий «Центр» пытались деблокировать окруженных, а соединения Калининского фронта пресекали эти попытки, одновременно штурмуя город, упорно обороняемый хорошо вооруженным противником.

Бой в городе

Великолукская операция была примечательна не только тем, что проводилась одновременно с окружением немецких, итальянских и румынских войск под Сталинградом, но и стала иллюстрацией того, что Красная Армия овладела технологией ликвидации окруженных группировок немецких войск, чего не могла добиться до этого времени.

Поскольку Великолукская операция «затерялась» на фоне гораздо более крупной, известной под кодовым названием «Марс», имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Некоторые исследователи считают события в районе Великих Лук частью операции «Марс» — последней попытки советского командования разгромить группу армий «Центр» в Ржевском выступе. Отчасти это верно, так как операция началась одновременно с «Марсом» 25 ноября и своим происхождением обязана именно ей. Не углубляясь в подробности, в районе Великих Лук советское командование решило нанести упреждающий удар по группировке немцев, созданной в районе Холма, Великих Лук и Оленино для контрудара в случае наступления Красной Армии на Смоленск. Кроме оборонявшегося там LIX армейского корпуса из двух пехотных дивизий, здесь сосредоточились 8-я и 12-я танковые, 20-я моторизованная, 93-я и 291-я пехотные и 3-я горная дивизии. Их переброску из группы армий «Север» советская разведка вскрыла вовремя.

Для того, чтобы было более понятно, насколько серьезной была угроза, поясним, что по совокупности личного состава и боевой техники танковая дивизия вермахта соответствовала советскому танковому корпусу, а пехотная дивизия немцев по штатной численности превосходила советские стрелковые дивизии в 1,5—2 раза. Отдельным «бонусом» немецкой группировки стало включение в ее состав технической новинки — частей реактивной артиллерии. Ставка Верховного Главнокомандования приказала Калининскому фронту провести частную наступательную операцию в районе Великих Лук, передав для ее проведения 5-й гв. стрелковый корпус А. П. Белобородова из трех дивизий, 21-ю гв. стрелковую дивизию и 2-й механизированный корпус И. П. Корчагина в дополнение к оборонявшимся ранее на этом участке 257-й и 28-й стрелковым дивизиям, 31-й стрелковой бригаде и 184-й танковой бригаде. Главный удар должен был наносить 5-й гв. стр. корпус. Мехкорпус Корчагина должен был в зависимости от развития событий развить успех или парировать контрудары противника.

Со стороны противника в то же самое время планировался захват высот к востоку от Великих Лук силами оборонявшихся здесь ранее 83-й и 291-й пехотных дивизий, поэтому основные силы 83-й дивизии собрались в районе Великих Лук, ослабив оборону своих опроных пунктов на передовой.

Такое стечение обстоятельств позволило дивизиям 5-го гв. стрелкового корпуса 25 ноября относительно легко прорвать немецкую оборону и быстро продвигаться на запад, обходя Великие Луки своим правым флангом. В ночь на 28 ноября была перехвачена железная дорога Великие Луки — Новосокольники. С севера город охватывала 381-я стрелковая дивизия, в первый же день операции перерезавшая дорогу Великие Луки — Насва. В результате уже днем 27 ноября командование 83-й пехотной дивизии немцев сочло город окруженным, хотя советские войска перехватили их пути снабжения лишь малочисленными передовыми отрядами. Командование окруженным гарнизоном принял на себя командир 277-го пехотного полка подполковник Эдуард фон Засс.

28 ноября советская разведка обнаружила выдвижение 8-й немецкой танковой дивизии от Насвы к Великим Лукам. Для блокирования этого удара была выставлена 31-я стрелковая бригада. В тот же день 18-я механизированная бригада из мехкорпуса Корчагина пыталась захватить железнодорожный узел Новосокольники, но встретила жесткое сопротивление 3-й горной дивизии немцев. Бои продолжались до 1 декабря, но Новосокольники немцам удалось удержать.

Таким образом, к утру 29 ноября немецкие войска в Великих Луках были полностью окружены. Теперь перед перед войсками Калининского фронта встала двойная задача — отражение деблокирующих ударов и уничтожение окруженного противника, укрепившегося в городе и его окрестностях. Кроме немецкой группировки в самих Великих Луках, юго-западнее была окружена часть подразделений 83-й пехотной дивизии, образовавшая «боевую группу Мейера» из трех пехотных батальонов, двух батарей самоходных (штурмовых) орудий, нескольких артиллерийских и реактивных батарей. От позиций «группы Мейера» было совсем недалеко до железной дороги Великие Луки — Невель, вдоль которой фронт окружения держали части 5-го гв. стрелкового корпуса.

Советское командование прекрасно осознавало опасность подобного «острова», поэтому уже 2 декабря 9-я гвардейская стрелковая дивизия начала ликвидацию «группы Мейера». К 3 декабря немецкая группа была уничтожена, прорваться к своим удалось лишь четырем штурмовым орудиям и сопровождавшим их 140 счастливчикам. К этому времени к месту событий начали подходить немецкие резервы. Ожидая «Марса», мощного общего наступления Красной Армии, немецкое командование не стало отправлять под Великие Луки свои танковые «козыри», однако 20-я моторизованная дивизия, также имевшая на вооружении танки, была задействована для деблокирующих ударов. Небольшая глубина окружения упрощала задачу для немцев и усложняла для наших войск. Быстрая ликвидация окруженной группировки была невозможна, так как для этого Калининский фронт не имел свободных войск, в то время как в Великих Луках укрепились 9 тыс. немцев с артиллерией и бронетехникой, располагавшие достаточным количеством боеприпасов и возможностью получать снабжение по воздуху.

Схема Великолукской наступательной операции

Зимой 1942 года в аналогичных условиях успешно продержались до деблокады окруженные немецкие гарнизоны Холма и Демянска.

С 9 декабря немцы начали попытки деблокировать окруженных. На участке 9-й гвардейской стрелковой дивизии к 15 декабря создалась угрожающая ситуация, и только вводом в бой 19-й гв. стрелковой дивизии удалось восстановить положение.

Стороны бросали в сражение всё новые силы. С 14 по 19 декабря немцы перебросили сюда части 11-й танковой дивизии, 20-ю моторизованную дивизию, 197-й батальон штурмовых орудий. Советское командование тоже не сидело сложа руки — в бой под Великими Луками вступили 360-я стрелковая дивизия и 100-я стрелковая бригада. Немецкое командование объясняло отсутствие успеха деблокирующих ударов плохой погодой, исключавшей использование авиации, однако не отказывалось от своих планов. На 4 января было назначено решительное наступление для деблокирования окруженных. Первая ударная группа состояла из 20-й моторизованной дивизии и полка 205-й пехотной с 32 танками и штурмовыми орудиями. Левее двигалась вторая ударная группа — 291-я и 331-я пехотные дивизии с тем же количеством бронетехники.

К 6 января, в разгар ожесточенных боев, улучшилась погода, но вместо поддержки от самолетов люфтваффе ударные немецкие группы получили целый ряд воздушных ударов от советских ВВС. 9 и 10 января 1943 года немцы увидели «свет в конце туннеля» — группа из 9 танков пробилась в Великие Луки, а деблокирующие группировки от города отделяли 4—5 км. Однако 113-й полк 32-й стрелковой дивизии и 186-я танковая бригада нанесли чувствительный удар во фланг немецкой деблокирующей группы, которая к 12 января стала чувствовать себя уже совсем некомфортно в узком «коридоре», насквозь прошиваемом даже пулеметным огнем, даже не говоря об артиллерийском. Попытка деблокирования провалилась.

Что же в это время происходило в самом «котле»? С момента окружения Великих Лук советское командование принимало меры для ликвидации окруженной группировки. Если в самом начале ее блокировали лишь три ослабленных стрелковых полка, то к 12 декабря уничтожать окруженных готовились 257-я, 357-я и 7-я эстонская стрелковые дивизии. 13 декабря начался первый полноценный штурм города силами этих соединений. Погодные условия и плохая видимость из-за них не позволили применять авиацию и снизили эффект применения артиллерии. Подразделения 357-й и 7-й эстонской дивизий не смогли преодолеть систему обороны противника. К вечеру 13 декабря один из полков 357-й стрелковой дивизии преодолел реку Ловать в районе моста, и на этом участке до поздней ночи продолжались контратаки немцев, несколько раз отбивавших свои позиции.

Советские пулеметчики в бою на улице Энгельса в Великих Луках

Успеха добилась только 257-я дивизия полковника Дьяконова, в которой были созданы и натренированы пять штурмовых отрядов, в составе которых работали саперы, огнеметчики, артиллеристы и химики, ставившие дымовые завесы. За штурмовыми отрядами, пробившимися в город через реку Ловать, шли стрелковые подразделения, зачищавшие кварталы от разрозненных групп противника и закреплявшиеся на захваченных рубежах. 15 декабря в город были направлены парламентеры, предложившие окруженным сдаться. Фон Засс отказался даже вскрывать пакет с условиями капитуляции.

Немецкие танки, захваченные в городе Великие Луки

Штурм города был продолжен. В бой 18 декабря ввели еще одну эстонскую дивизию, 249-ю, также не показавшую заметных результатов. Главной ударной силой по-прежнему оставались штурмовые отряды 257-й дивизии полковника Дьяконова, по итогам операции получившего звание генерал-майора. Их усилия решено было дополнить боевыми возможностями танкистов 47-й механизированной бригады и расчленить окруженных на две части. 25 декабря штурмовые отряды 257-й дивизии и танки 47-й мехбригады начали пробиваться навстречу друг другу.

Пленные из состава великолукского гарнизона

Радиограмма фон Засса, отправленная командованию 26 декабря, гласила, что у гарнизона не осталось противотанковых средств для борьбы с русскими тяжелыми танками. Подполковник фон Засс просил доставить планерами по воздуху три 75-мм противотанковых орудия с расчетами и боекомплектом. Стоит отметить, что гарнизон Великих Лук постоянно снабжался по воздуху. Только в ночь с 28 на 29 декабря парашютными контейнерами и пятью планерами Go.242 окруженные получили около 14 тонн боеприпасов и две противотанковые пушки с артиллеристами.

Бой в городе

К 30 декабря между северной и южной группировкой советских войск оставалось четыре городских квартала. Поэтому в новогоднюю ночь в городе происходили самые ожесточенные схватки. Немцы постоянно контратаковали, пытаясь отбивать дома, захваченные красноармейцами. Однако 1 января штурмовые отряды 257-й дивизии и танкисты 47-й мехбригады раскололи окруженных на две части, соединившись в центральной части города. Одна половина гарнизона Великих Лук держалась в районе старой крепости, вторая закрепилась у железнодорожного вокзала, который по плану операции давно должна была взять 7-я эстонская дивизия. Напомним, в эти дни немецкое командование готовило решительный деблокирующий удар, достигший максимального успеха к 11 января. Железнодорожный вокзал был захвачен танкистами 47-й мехбригады 6 января. Всё это время немецкая авиация продолжала исправно сбрасывать контейнеры окруженным. Только за 15 января их сбросили 300 штук, из которых, правда, 293 достались красноармейцам и местным жителям.

К утру 16 января была взята штурмом старая крепость, в которой, кроме 235 пленных и трофеев, были захвачены девять танков, прорвавшиеся к окруженным за неделю до этого.

Бой на улице Либкнехта в Великих Луках

Десантный планер Go.242

В тот же день в опорном пункте в поселке Алигродово сдался в плен вместе со штабом командир великолукского гарнизона подполковник фон Засс. В 1946 году жители города Великие Луки на центральной площади наблюдали его публичную казнь через повешение за военные преступления, установленные судом.

Немецкие танки, захваченные в городе Великие Луки

Среди итогов великолукского сражения стоит отметить тот факт, что почти три четверти потерь убитыми пришлось на немецкие соединения, которые пытались пробиться к окруженным. Попытки деблокирования девятитысячного гарнизона обошлись немцам в 12 тыс. убитых, не считая раненых. В самом городе после боев было обнаружено около пяти тыс. немецких трупов. В плен сдались 3944 человека. Трофеями стали 113 артиллерийских орудий, 58 минометов, 29 реактивных минометов, 20 танков и штурмовых орудий. Но, пожалуй самым главным трофеем Красной Армии стал опыт уничтожения окруженных в городе группировок и ни с чем не сравнимый вкус полной победы, скоро ставшей лишь бледной тенью Сталинградского триумфа.