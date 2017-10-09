Старательно отвергаемая коммунистами версия о серьезном расколе в КПРФ и заговоре против её лидера Геннадия Зюганова не кажется такой уж абсурдной, если проанализировать последние события, происходящие в ряде регионов. Как минимум, в трех региональных отделениях КПРФ (Алтайский край, Калужская и Тюменская область) произошли заметные кадровые чистки, в ходе которых «за подрыв авторитета» своих постов лишились далеко не рядовые коммунисты.

Сайт КПРФ Калужские коммунисты

Сайт КПРФ Калужские коммунисты

Одна из последних отставок произошла в Калужской области. Буквально 25 ноября, в ходе внеочередного пленума Калужского регионального отделения КПРФ, с вышеозначенной формулировкой был исключен из членов партии действующий депутат Законодательного собрания Калужской области и член бюро регионального отделения КПРФ Николай Фёдоров. Причем позднее эта информация была удалена с официального сайта калужских коммунистов, а сами они, ссылаясь на партийный устав, отказались пояснить ИА REGNUM, что такого ужасного совершил уважаемый депутат.

Тем не менее, по нашим источникам, партбилет на стол Николай Фёдоров был вынужден положить из-за якобы неудавшегося «захвата» регионального отделения. Правда, сам он все обвинения отвергает и уверен, что правда на его стороне. А посему рассчитывает на восстановление в КПРФ, выходить из состава фракции КПРФ в Заксобрании не собирается.

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Чуть ранее обвинения в сотрудничестве с другой «красной» партией — «Коммунистами России» — и последующее исключение из КПРФ пришлось пережить депутату гордумы Тюмени Динару Абукину. По данным Znak.com, к раздуванию возникшего конфликта имеет непосредственное отношение председатель обкома КПРФ Тамара Казанцева, тогда как «отвергнутый» депутат все обвинения тоже отрицает. Кстати, в середине ноября 2017 года ему удалось восстановился в партии.

Сайт КПРФ Тюменские коммунисты

Примерно в это же время проходит внеочередное заседание бюро Алтайского крайкома КПРФ, на котором «сделаны оргвыводы» в отношении трех из восьми депутатов фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном Собрании (АКЗС). За нарушение партийной дисциплины (голосование за принятие бюджета Алтайского края) Андрей Сартаков лишился должности первого секретаря барнаульского горкома КПРФ, Юрий Астанчик потерял пост заместителя председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого законодательного собрания (АКСЗ). А один из старейших коммунистов — Владимир Попов — и вовсе был исключён из партии.

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"Настоящих коммунистов, за исключением, может быть, только Андрея Сартакова, в краевом КПРФ не осталось. Пусть исключают, нет смысла бороться с дуростью», — считает Владимир Попов.

И действительно, после замены первого секретаря алтайского крайкома КПРФ Сергея Юрченко на молодую и амбициозную Марию Прусакову (март 2016 года) можно было наблюдать много скандалов (в том числе и кадровых), причины которых, мягко говоря, представлялись не всегда логичными. ИА REGNUM уже информировало о том, что теперь даже многие соратники по партии из районных отделений предпочитают дистанцироваться от краевого руководства КПРФ, чтобы не портить имидж ни себе, ни своему отделению.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова

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Эта ситуация удивительным образом похожа на то, что в Свердловском отделении КПРФ наблюдалось еще в 2014—2016 годах: длительный затяжной конфликт между разным группами в самой партии, уход «старой гвардии», неприятие новой и новый виток противостояния, после которого партию покинули весьма уважаемые коммунисты.

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«Фактически потеряна связь с 30 парторганизациями — просто развалились, их не стало. В Сухом Логе первый секретарь написал заявление об уходе. В Нижнем Тагиле осталось 40 человек. Средний возраст — за 70 лет. И везде так. В моём родном Новоуральске умудрились полностью развалить — при мне там было больше ста человек», — сообщил oblgazeta.ru региональный парламентарий Дмитрий Шадрин.

По его мнению, всё это не могло не сказаться на результате партии в ходе выборов: «Партия потеряла не просто 100 или 1000 своих членов. Она потеряла проценты на предстоящих осенних выборах».

Кстати, свердловский коммунист, так же как и некоторые его товарищи в Алтайском крае, полагают, что местное руководство КПРФ действует по договорённости с секретарём ЦК Юрием Афониным, который некоторые время назад принялся расставлять своих людей по регионам в надежде на то, что они поддержат внутрипартийный заговор в нужный момент.

«Афонин расставляет своих людей по регионам, чтобы они его на съезде избрали генсеком. Там идут свои игры», — заявил ИА REGNUM далеко не рядовой алтайский коммунист.

Kprf.ru Юрий Афонин

Так что вполне вероятно, что второго человека в КПРФ действительно обуяли амбиции занять место Геннадия Зюганова. А в закулисной игре, как известно, все средства хороши. В конце концов, ухудшившийся результат коммунистов по итогам последних выборов тоже можно поставить в вину своему сопернику.

Словом, сколько бы коммунисты не скрывали назревающий внутрипартийный раскол, ему всё равно суждено случиться.

«Неофициальный раскол внутри КПРФ уже произошел: группы поделились на коммунистов, карьеристов и праздных «партбилетчиков», — причем по всем регионам. Полагаю, что верхушка КПРФ полностью предала коммунистические идеи. Чего стоят антинаучные высказывания Зюганова: «Идеи Великого Октября божественны» либо «Россия исчерпала лимит на революции». Это сто процентов отход от исторического и диалектического материализма, а без этих компонентов социализм становится не научным, а утопическим», — подтвердил руководитель одной из районных ячеек КПРФ в Алтайском крае.

Заметим, что вышеназванный респондент подтвердил, что в соответствии с уставом КПРФ он не имеет права «выносить сор из избы», но — накипело.

«Центральный Комитет КПРФ целенаправленно не поддерживает марксистов внутри партии и тянет в руководство регионов карьеристов. Если в руководство пустить настоящих коммунистов, подготовленных идеологов, то он смогут повести за собой народ, и оппозиционный процесс станет неуправляемый. КПРФ является только по названию коммунистической партией, а по сути она мелкобуржуазная социал-демократическая партия. Это обман «дорогих россиян», и люди чувствуют интуитивно подвох, но не могут выразить его в словах, так как не имеют понятийного аппарата и необходимых научных знаний. Поэтому такая оппозиция никогда не пошатнет сложившиеся устои, ибо это приведет к собственной гибели», — считает алтайский коммунист.

По его мнению, процессы, имевшие место в Свердловском отделении КПРФ, весьма схожи с алтайскими.

«Тенденция смены власти в КПРФ на региональном уровне скоро охватит всю страну. Стариков подпирает молодежь. Почему? Объяснить могу легко. Количество думских депутатов КПРФ сократилось в два раза. Каждый думец имеет пять оплачиваемых помощников, там сидел весь молодняк КПРФ. Теперь этих ставок осталось мало, и молодняк этот полез в руководство аппарата партии на оплачиваемые должности», — привёл довод руководитель одной из районных ячеек КПРФ в Алтайском крае.

Сайт КПРФ Свердловские коммунисты

В завершении заметим. Нанесённые регионам репутационные потери коммунистов уже вряд ли удастся восполнить. Наверное, это как раз тот случай, где крылатое выражение «молодым — везде у нас дорога» не сработало. Потому что вторую его часть забыли, ту, где про почёт старикам говорится. Всё-таки нужно было учитывать, что основной электорат КПРФ — это не молодежь, а пенсионеры со своими устоявшимся взглядом и ценностями.

Сайт КПРФ Пожилые граждане на чествовании КПРФ по случаю дня Победы

Но до них ли теперь коммунистам?