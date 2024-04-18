Своим испытательным пуском КНДР подталкивает президента США Дональда Трампа, пообещавшего пролить на Северную Корею «огонь и ярость», к непростому выбору. Реакция Трампа оказалась сдержанной, что могло быть связано с его желанием избежать дальнейшей провокации Ким Чен Ына или со стремлением лишить его возможности использовать слова главы Белого дома в пропагандистских целях. Тем не менее расплывчатая и неконкретная риторика Трампа также отражает и ту ограниченность вариантов, с которой ему приходится сталкиваться в случае с КНДР, пишет Стивен Коллинсон в статье для CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По данным Пентагона, продемонстрированный новой ракетой потенциал позволяют говорить о том, что ракета «Хвасон-15» может достичь до Вашингтона, в связи с чем перед Трампом возникает мучительная дилемма. Так, в случае провала дипломатии Трампу, возможно, предстоит принять самое судьбоносное решение с конца Второй мировой войны: либо согласиться с наличием у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, оснащенных ядерным оружием, либо всерьез рассмотреть возможность боевых действий для ликвидации этого потенциала.

«От завершения Северной Кореей своей ядерной программы нас отделяет лишь год», — отметила Сью Ми Терри, бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР, в данный момент работающая в Центре стратегических и международных исследований.

«Я боюсь, в этом их цель и состоит», — добавила она.

В свою очередь, сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с предупреждением о последствиях нынешнего поведения КНДР.

«Если мы захотим начать войну для предотвращения этого, так мы и поступим», — подчеркнул он. — Ситуация движется в сторону вооруженного конфликта, если ничего не изменяется».

Грэм также выразил сожаление относительно действий держав региона, таких как Китай и Южная Корея, а также Япония в нахождении решения кризиса.

«Если президенту Трампу придется выбирать между уничтожением Северной Кореи и континентальной частью США, он уничтожит режим», — подчеркнул Грэм.

Со стратегической точки зрения, осуществленный 28 ноября испытательный пуск поднимает ряд непростых для Вашингтона вопросов. Например, развертывание ракет в ночное время почти без предупреждения, возможно, было направлено на то, чтобы показать, что северокорейские войска могут перехитрить любые будущие попытки США нанести удар по пусковым площадкам. Очередной пуск также омрачил оптимизм тех, кто полагал, что Трамп своей жесткой риторикой смог убедить Ким Чен Ына отказаться от ракетных испытаний. Шаг Пхеньяна также указывает на то, что азиатский тур главы Белого дома, который превозносился в качестве успеха Трампа, никоим образом не повлиял на кризис на Корейском полуострове.

Читайте также: Бывший посол Макфол назвал политику Трампа по КНДР безрезультатной

Теперь стоит ожидать, что администрация Трампа с новой силой будет призывать КНР к разрешению кризиса для США с помощью оказания давления на несговорчивого соседа Китая. В течение нескольких следующих дней можно будет увидеть, смогла ли обильная похвала со стороны президента США в адрес председателя КНР Си Цзиньпиня сколько-нибудь значительно изменить позицию Пекина по этому кризису.

Многие эксперты по региону, тем не менее, выражают сомнение, что Вашингтон сможет хоть чего-либо добиться от КНР давлением, поскольку собственные национальные интересы Китая сводят на нет любые действия, способные привести к падению режима и объединению полуострова в Корею, являющуюся союзницей США.

Справедливости ради нужно отметить, что благодаря безрезультатности своей политики в отношении КНДР Трамп может встать в один ряд с его предшественниками Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой, так же не добившимся ничего за свои два срока. Тем не менее именно при бывшем телеведущем Пхеньян получит возможность наносить ядерный удар по континентальной части США.

На международной арене можно наблюдать, как машина дипломатии предсказуемым образом ограничивается ритуальным осуждением со стороны мировых держав. Так, Трамп уже провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, тогда как посол США в ООН Никки Хейли призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, бывший глава дипломатического ведомства Джон Керри назвал неправильной убежденность в том, что дипломатия провалилась. Тем не менее в Вашингтоне всё больше уверенности в том, что на имеющие в своей основе ужесточение санкций варианты остается всё меньше времени, особенно если учесть их ограниченный успех. Поэтому Трампу приходится обдумывать шаги, которые почти включают в себя прямые военные действия.

Так, одним из вариантов может стать интенсивная дипломатия, в том числе включающая в себя, возможно, радикальный пересмотр отношений между США и их союзниками, а также мирное соглашение, которым будет положен официальный конец Корейской войне 1950—53 годов.

Американские солдаты. Корейская война 1950—53 гг

Однако ключевые игроки в администрации Трампа скептически настроены по отношению к тому, что Ким Чен Ыну можно доверять в плане соблюдения взятых на себя обязательств в рамках какого-либо дипломатического соглашения, если учесть историю КНДР. Более того, тот факт, что США считают отказ КНДР от ядерного оружия обязательным условием для начала переговоров, ставит на участии в них Пхеньяна крест с самого начала.

Трамп может также нарастить темп военных учений у побережья КНДР, однако ситуация там настолько напряженная, что существуют опасения, что любой просчет может привести к военному конфликту.

Еще одним вариантом может стать отказ от попыток убедить Китай делать больше и попробовать заставить его пойти на более решительные шаги, в том числе ввести санкции против китайских банков и энергетических компаний, ведущих дела с КНДР. Подобные шаги скорее приведут к обратным результату и спровоцируют кризис в американо-китайских отношениях, чем изменят подход Пекина. Тот факт, что такая возможность вообще рассматривается, уже свидетельствует о том, что насколько непривлекательные варианты открываются перед Трампом.