В прошедшую неделю экономические новости отошли на задний план, внимание СМИ было приковано к языковым коллизиям, сообщениям о рутении-106, проблемам питания в учреждениях здравоохранения и отключению уфимских трамваев и троллейбусов

Флаг Башкортостана

Политика: в поисках национальной идеи

Как сообщил «Горобзор», глава Башкирии назвал национальную идею. Идея продвижения семейных ценностей, идея семьи как таковой — это и есть национальная идея, заявил Рустэм Хамитов.

«Будет стабилизирована ситуация в семье, будут нормальными отношения в семье, значит, и в стране, и в республике всё будет хорошо», — отметил он.

Руководитель Башкирии сообщил что более 90% жителей республики в ходе соцопросов назвали семью и семейные отношения главной ценностью.

По сообщениям СМИ, Общественная наблюдательная комиссия Башкирии проверила условия содержания в СИЗО одного воевавшего в Донбассе гражданина Украины, арестованного по запросу украинского МИД. На условия содержания в следственном изоляторе он не жалуется. Напомним, ополченец задержан по запросу Украины о его экстрадиции. Сам арестованный заявляет, что обвинения сфабрикованы, что является обычной практикой украинских правоохранительных органов в отношении ополченцев ДНР и ЛНР. Комиссия ОНК решила довести эту информацию до правозащитных организаций и адвокатского сообщества «в целях объективного разбирательства в данной ситуации и оказании Сапожникову квалифицированной юридической помощи».

Ряд СМИ рассказал о праздновании в республики Дня матери. Глава Башкирии Рустэм Хамитов на праздничном мероприятии в честь этого дня поручил правительству региона до 1 февраля 2018 года подготовить и утвердить программу, которая сохранит родные языки. На эти цели будет направлено порядка 300 млн рублей. По мнению главы, национальный язык начал уходить из сферы бытового общения.

«Безусловно, такую работу мы будем проводить, поддерживать все родные языки — не только башкирский и татарский, но и чувашский, марийский, удмуртский, белорусский, украинский… Все, кто хочет говорить, читать и писать на родном языке, получат такую возможность. Здесь не будет никого ущемления прав, дискриминации. Всё будет осуществляться честно и правильно», — пообещал Хамитов.

Экономика: эхо ящура, стоящий электротранспорт

Ряд СМИ обратился к теме экспорта. Уфимское предприятие по производству меда «Башкирские пасеки +» может стать экспортером продукции пчеловодства в Японию и Вьетнам. Специалисты Россельхознадзора по Башкирии совместно с республиканским управлением ветеринарии провели его ветеринарно-санитарное обследование для включения в реестр российских предприятий, экспортирующих продукцию в эти страны.

Из-за вспышки ящура в Туймазинском районе Башкирии, произошедшей 5 октября, продукты из республики временно запрещены к ввозу на территорию Казахстана. Под запрет попали такие продукты, как свинина, мясо рогатого скота, молоко и молочная продукцию, корма, оборудование для убоя и животные, восприимчивые к ящуру. Под ограничения не попали пастеризованное молоко, мясные продукты, прошедшие термообработку, продукты из мяса птицы. Добавим, что по объему внешнеторгового оборота Казахстан занимает четвертое место среди зарубежных стран — партнеров Башкирии и первое — среди стран СНГ. В 2016 году объем взаимной торговли между Башкортостаном и Казахстаном составил более $375 млн. Более 90% этой суммы ($342 млн) приходится на экспорт из республики.

Свинья

Более недели многочисленные СМИ обсуждают отключение уфимских трамваев и троллейбусов из-за долгов. В начале недели Энергосбытовая компания Башкирии ограничила подачу электричества для транспорта Уфы. Дело в том, что местное «Управление электротранспортом» задолжало ЭСКБ порядка 200 миллионов рублей. В середине недели «Уфа.1» сообщила, что ситуация с отключением трамваев и троллейбусов за долги усугубляется, увеличивается количество отмененных маршрутов. От электроснабжения были отключены троллейбусные маршруты 1, 2, 12, 19, 21, 22 и трамвайные маршруты 5, 7, 16. До этого без энергоснабжения остались троллейбусные маршруты 12, 13к, 21 и трамвайные маршруты 1, 16, 18.

Стоит отметить, ЭСКБ за долги МУЭТ и УИТ вводит ограничения на подачу электроэнергии не впервые: в последний раз муниципальное предприятие отключали в начале июня. А в мае и в сентябре за долги другого муниципального предприятия — «Уфагорсвет» гасли фонари на нескольких улицах города. В пятницу мэрия Уфы заявила, что с представителями ЭСКБ по вопросу долга ведутся переговоры и «муниципалитет держит ситуацию на контроле».

Социум: страсти по рутению, тухлое мясо для ветеранов, качество жизни

Как сообщил «Горобзор», после того, как глава Башкирии Рустэм Хамитов поднял тему питания в медучреждениях и заявил, что в 13-й больнице Уфы и в госпитале ветеранов пациентов кормили тухлым мясом, в министерстве здравоохранения прошло совещание с руководителями медорганизаций. Основными причинами забраковки молочных и маслосыродельных продуктов в больницах является фальсификация жировой фазы жирами немолочного происхождения, заниженная или завышенная жирность продукта, снижение массовой доли белка. Медицинским организациям поручено регулярно направлять поставляемые продукты на экспертизу, а при необходимости — на повторные лабораторные исследования.

На сегодняшний день в 108 медицинских организациях, подведомственных минздраву Башкирии, организовано горячее питание для пациентов. Из них 75 организаций (69,5%) готовят сами, 29 (26,8%) работают на условиях аутсорсинга и четыре (3,7%) сочетают аутсорсинг и собственные ресурсы. 70% молочных продуктов в больницах являются фальсификатом и содержат опасные для здоровья пальмовые жиры. Безопасной оказалась лишь овощная продукция.

Резонанс вызвали сообщения СМИ о информации о высоком содержании изотопа рутения в атмосфере, которое объяснялось «желанием «некоторых» природоохранных организаций добиться увеличения бюджетов на следующий год и повысить их значимость в глазах общественности». Напомним, 20 ноября «Гринпис Россия» сообщил, что Росгидромет по его запросу подтвердил факт обнаружения значимых концентраций рутения-106 на Южном Урале. В пробах, полученных в уфимском микрорайоне Дема 26—27 сентября также регистрировалось наличие изотопа. Но в минэкологии республики и Роспотребнадзоре заверили, что поводов для беспокойства нет: радиационная обстановка остается удовлетворительной, а содержание рутения в атмосферных осадках в Уфе не представляет опасности. Однако ученые уверены в том, что рутений-106 в норме не должен присутствовать в атмосфере вообще, а его обнаружение должно стать предметом обязательного пристального внимания и изучения.

В министерстве природопользования и экологии Башкирии подтвердили, что зафиксировали в конце сентября высокое содержание рутения в атмосферных осадках в Уфе.

«Эти показатели не представляют опасности для экологии города и республики, аварийной ситуации нет, превышения фоновых значений суммарной бета-активности атмосферных выпадений нет — они находятся в пределах нормы», — заявил завсектора учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов отдела экологической безопасности министерства Рустэм Муниров.

По словам чиновников, в Башкирии нет даже потенциального источника выброса рутения, так как ни одно из промышленных предприятий республики никогда не использовало и не использует в производстве рутений-106.

Ещё одно заявление сделали городские власти: в следующем году намерены решить проблему нехватки мест для захоронений. В 2018 году разработают проекты планировки и межевания территорий под новые кладбища, сообщает UfaTime. По предварительной информации, участки под новые кладбища находятся юго-восточнее Северной промышленной зоны в Орджоникидзевском и Калининском районах, а также между Западной магистралью, улицей Энергетиков и заброшенным поселком Новоалександровка в Орджоникидзевском районе. Для захоронений будет выделено 110 гектаров земли. Всего в Уфе насчитывают 10 кладбищ. Но действует одно — «Северное».

Кладбище

Как отметили «АиФ — Уфа», столица Башкирии вошла в десятку городов России с самым высоким качеством жизни населения. Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги проекта по оценке качества жизни в крупных и средних городах России за 2017 год. Отмечено, что данные собирались при помощи социологических опросов, проводимых по выборке, отражающей население городов. По итогам исследования, самым высоким качеством жизни населения отличаются: Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск, Кемерово. Для оценки качества жизни использовали оценки населения по темам: качество медицинского обслуживания, дороги и дорожное хозяйство, культура и образование, жилищное хозяйство — состояние жилого фонда, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города, оценка работы городских властей, миграционные настроения — готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни. Общий индекс по этим показателям в Уфе — 79 единиц.

Вокруг языка: что сказал Бабич и упреки депутатам

24 ноября 2017 года полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, находясь в Казани, разъяснил на пресс-конференции свою официальную позицию относительно вопроса преподавания государственных языков республик РФ в школах. Ряд СМИ дали заголовки с утверждением «Школьники будут изучать государственные языки республик два часа в неделю», частью общественности такие утверждения воспринимались как обязательность изучения данного предмета.

Решетников Федор Павлович. Переэкзаменовка

ИА «Медиакорсеть» обратилась к доктору исторических наук Айслу Юнусовой.

«Родной язык как предмет изучения в школе те, кому он родной, выбирают добровольно. Если сегодня и продолжают звучать требования признать преподавание национального родного языка обязательным для всех учащихся в субъекте РФ, то эти требования высказываются либо от незнания существующего законодательства, либо от нежелания его признавать, либо, что опаснее всего, от намеренных желаний провоцировать конфликты. Поэтому заявление заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухитдинова о том, что в национальных республиках не изучать и не знать родной язык — абсурд, выглядит более чем странно, как будто существует запрет на изучение и знание языка. Судя по результатам проведенной работы, например, в Башкортостане, оснований для сохранения конфликтной ситуации нет», — заявила Юнусова, добавив, что депутаты Госдумы из Башкирии и депутаты Государственного собрания РБ, в том числе работающие в составе профильных комитетов, повели себя в данном вопросе крайне отстраненно. За них за всех отвечал глава РБ, оказавшийся крайним в глазах протестной общественности.

Образование: школе — реконструкцию, студентам — обеды, частникам — субсидии

Ряд СМИ сообщил, что школу №44, построенную в Уфе в 1937 году, закрывают на реконструкцию. Учебное заведение вошло в республиканскую программу «100 объектов — к 100-летию Башкортостана». Здание находится в плохом состоянии, требуется капремонт, который начнется в начале следующего года после новогодних праздников. Остро встал вопрос, где будут учиться учащиеся этой школы. Сейчас решается вопрос о переводе детей в другие образовательные учреждения. Точный список принимающих школ утвердят после решения городской комиссии. В настоящее время рабочие начали сносить ангары, роют котлован, прокладывают подземную теплотрассу и расчищают стройплощадку. По проекту планируется демонтаж старого спортзала и столовой, снос хоккейной площадки. На их месте постоят четыре современных корпуса. Завершить капитальный ремонт планируют в конце 2018 или начале 2019 года.

По сообщению «Комсомольской правды в Уфе», глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что практика бесплатного питания для студентов колледжей может вернуться. Руководитель региона подчеркнул, что для ребёнка из семьи с малым доходом платить за обеды 2—2,5 тысячи рублей в месяц довольно сложно. Вопрос о возвращении бесплатного питания в колледжи и техникумы подняли на встрече с главой Башкирии участники международных соревнований по рабочим специальностям WorldSkills и «Абилимпикс».

Ряд СМИ сообщил, что частным детским садам и школам в Уфе планируют предоставить субсидии из городского бюджета. Администрация Уфы разработала проект постановления, позволяющего частным образовательным организациям, в том числе дошкольным, получать субсидии на оплату труда сотрудников, покупку учебников, пособий, игрушек и расходных материалов. Для получения субсидий организации должны иметь лицензию и опыт работы не меньше года, а также подтвердить показатели успешной деятельности. Так, владельцы частных детсадов, претендующие на компенсацию из бюджета, должны иметь стабильную численность воспитанников, школы — хорошие результаты учащихся на ОГЭ и ЕГЭ. Получателем субсидий не может быть лицо с долей иностранного участия больше 50%. Распорядитель субсидий — управление образования мэрии.

Проект «Муслим-сити» отклонен

«Уфа1» сообщила, что власти Уфы отправили на доработку проект «Муслим-сити», переименованный после протеста представителей Русской православной церкви в «Межконфессиональный квартал мира и согласия». Заказчиком проектов выступало Духовное управление мусульман Башкирии, проектировщиком — МУП «Архитектурно-планировочное бюро Уфы». Проект предусматривал строительство вокруг новой соборной мечети Ар-рахим комплекса жилой и коммерческой недвижимости на площади 20 га, включая гостиницы, фитнес-центр, киноконцерный зал, заведения общепита. Общая стоимость проекта оценивалась в пределах 5 млрд руб. Как следует из постановления мэрии, решение об отклонении разработки ДУМ было принято мэрией 23 ноября в результате отрицательных результатов публичных слушаний, прошедших в мае 2016 года. Причины, по которым мэрии потребовалось на принятие этого решения полтора года, не уточняются.

Не известно также, есть ли связь между этим решением мэрии и тем, что благотворительный фонд «Урал» (управляется экс-президентом Башкирии Муртазой Рахимовым), на средства которого Духовное управление мусульман до августа 2016 года строило мечеть, взыскал с управления 4,21 млн руб. нецелевых трат при строительстве этого объекта. В эту сумму арбитражный суд Башкирии оценил пожертвования, потраченные управлением на разработку проекта планировки и межевания квартала, где расположена мечеть. Как сообщил «Коммерсантъ в Уфе», фонд в своем иске заявил, что траты на планировку и межевание квартала не были предусмотрены договором пожертвования, заключенным с духовным управлением. Ранее на тех же основаниях фонд взыскал с ДУМ 60 млн руб. неосновательного обогащения — средств, выданных на строительство мечети, но фактически направленных на выкуп у мэрии Уфы участка для строительства Муслим-сити. В 2016 году фонд прекратил финансирование проекта из-за разногласий с духовным управлением. Одной из причин была аффилированность заказчика — ДУМ с генеральным подрядчиком проекта — компанией «Алтын курай», учрежденной главой ДУМ Нурмухаметом Нигматуллиным, его замом Аюпом Бибарсовым и управделами ДУМ Ильдаром Ишеевым. В октябре о намерении стать спонсором мечети заявил предприниматель, бывший владелец обанкротившегося Центркомбанка Сергей Веремеенко.

Культур-мультур: допотопный верблюд, «Нестеровка», снос памятников

Ряд СМИ сообщил, что древнейшее изображение верблюда с двумя горбами обнаружили в Каповой пещере. Уникальный рисунок фигуры верблюда выполнен красной охрой, а контур нанесен древесным углем. Возраст рисунка, по предварительным данным, составляет от 14 тыс. 500 до 37 тыс. 700 лет. Однако в то время на Южном Урале не водились верблюды, что подтверждает мнение исследователей о том, что в верхнем палеолите художники мигрировали на дальние расстояния. Каповая пещера находится в Бурзянском районе Башкирии. Известна на весь мир она своими наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита. В пещере имеются изображения мамонтов, людей и лошадей.

Местная пресса вновь обратилась к теме сохранности домов-памятников Уфы. Мэрия города намерена расселить жителей дома-усадьбы старообрядца Родиона Душина на улице Коммунистической, 63. Дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, переселение граждан планируется по Республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2015—2018 годы. ИА Башинформ отметило, что Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ обнаружило, что здание по улице Аксакова попало в список домов, идущих под снос. Между тем этот дом под наименованием «Дом усадьбы Судаковых (южный)» включен в республиканский перечень выявленных объектов культурного наследия, указали в ведомстве. Дом постройки конца 19 века примыкает к другому объекту наследия — «Дому Лопатиных» и формирует облик Старого города. Управление обратилось в городскую прокуратуру для отмены решения.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила об утверждении в Башкирии Государственной премии имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения. Премия будет присуждаться раз в два года за создание выдающихся произведений изобразительного искусства, а также исследований в области теории и истории искусств, художественной критики. Её размер составит 500 тысяч рублей.

Чиновники: взятки, тяжкий ущерб, обиженные сироты

Ряд СМИ сообщил, что вице-мэр Нефтекамска сознался в получении взятки. Следственный комитет по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Нефтекамска по вопросам строительства Владимира Алексиянца, обвиняемого в получении крупной взятки. По версии следствия, чиновник согласился помочь местному предпринимателю получить в аренду землю в черте города в обмен за услуги по озеленению своего придомового участка, которые оцениваются в 175 тысяч рублей. Обвиняемый вину в совершении преступления признал. Уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Взятка

Также сообщалось, что чиновники в Башкирии предоставили детям-сиротам некачественное жилье. В надзорные органы обратились дети, проживающие в муниципальных домах в селе Аскино. Установлено, что в 2016 году между ними и администрацией района были заключены договоры найма жилья, которое чиновники признали пригодным к проживанию. Однако комиссионная проверка выявила несоответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местной администрации.

«Коммерсантъ в Уфе» проинформировал, что в уголовном деле о нанесении бюджету около 1 млрд руб. ущерба при реализации в Уфе программы расселения аварийного жилья появился второй подозреваемый. Вчера региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Раиля Еникеева. Его подозревают в превышении должностных полномочий, причинившем тяжкие последствия для бюджета (ч.3 ст. 296 УК РФ).

По версии следствия, вопреки тому, что три уфимских застройщика — ИСК «Агидель-инвестстрой», «Стройинвест» и «СТ-девелопер» — не выполнили обязательств перед бюджетом по ранее заключенным с мэрией договорам развития территорий (в частности, они не расселили сами и не компенсировали бюджету затраты на расселение жильцов ветхих домов в этих кварталах), начальник управления принял решение передать этим компаниям бесплатно и без торгов участки общей стоимостью 610 млн руб. В октябре первым фигурантом этого уголовного дела стал начальник управления капстроительства мэрии Марат Гареев.