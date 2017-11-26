Уверен, что вы и сами порой тайком делали это в интернете, каким бы интеллектуалом не пытались казаться. Просто боитесь в этом признаться. Я понимаю, что это пошло и примитивно, но и я ничего не могу поделать с этим. Сложно себе представить жизнь без этого… Без кисок. Речь пойдёт о кошечках. Милые. Светлые. Невинные создания. Поводы для мультиков. Стикеров. Лапки и улыбки. Как не отправить кому-то кошечку? И вот мы докатились до того, что про кошек снимают полнометражное документальное кино… Ещё и в бывшем Константинополе! Что это, если не сумерки богов, не закат Европы, не трагический конец просвещённого человечества?

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США На закате

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США Котята

Для любителей кошечек здесь их целый город. Создатели фильма придумали специальные штативы, чтобы следовать за кошками на их четвероногой высоте. И следили за несколькими десятками кошек, чтобы в итоге отобрать самых лучших и склеить из этого материала полнометражный документальный фильм. Разумеется, кошки это повод, поскольку без их разнообразных двуногих друзей тоже не обошлось. И огромного количества разговоров. По сути, это такой взгляд на человека на фоне кошек. И города тоже. Стамбул потрясает своей красотой, мудростью, древностью. Минареты, чайки, причалы. Всё как должно быть, хоть Памука не читай. Кошки вроде бы и бездомные частично… Но всё-таки есть люди-герои (которые, как и полагается, представляют собой самые разные типажи турецкого общества с самыми разными судьбами, политическими взглядами, профессиями и хобби: тут вам и простой рабочий, и богемная художница, и представитель аристократии, и многие другие — рассказывают прямо в камеру о том, что они думают про город и мир, про жизнь и смерть, про бога и отечество). Довольно скучное разговорное кино, но тем и прекрасно, благо есть лица, то есть, простите, мордочки четвероногих питомцев, которые регулярно появляются на большом экране и вынуждают умиляться им. Один раз будет даже крыса. Тут же виды города. Съёмки с квадрокоптера. Приходится сразу думать о вечном. Море и брызги. Мирная жизнь. Медитативная картина, несколько напоминающая о восточной музыке или огромном узорном ковре, постоянное плетение орнамента, который постепенно начинает заменять собой любое требование смысла. Ну, а в самом деле, а что ещё вам надо? Что ещё может быть? Какая сверхзадача? Вот вам море, солнце, кофе, нарды, кошки… Мир совершенен и завершён. Где-то мелькнут на стене политические граффити, быстренько будет подавлена попытка государственного переворота, пару тысяч учителей сядут в тюрьму. И вновь. Море, солнце, пахлава, нарды, туристы, кошки, мышки… Обычная восточная жизнь.

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США Стычка

Надо сказать, что фильм сделан довольно тонко. Часто намёками. Вроде чуть заметных христианских колоколов в нужный момент. В целом, конечно, перед нами «в мире животных» с закадровым философским комментарием. Но фильм нашёл своих зрителей и призы на международных фестивалях. Может быть, уже из-за этого стоит прийти туда если не с кошками, то с любителями отдыхать в Турции точно. Никакого прямого конфликта в кадре нет, если что-то звучит, то только в разговорах полушёпотом, а так в кадре обычная мирная жизнь, повседневность, иногда не лишённая даже некоторой «провинциальности»: спортивные костюмы, разносчики газет, мусор. Вновь музыка, где национальный инструмент — уд — вполне может смениться джазом. Часто несколько небрежная камера дрожит, это выглядит как любительская съёмка или новостной репортаж… В этом фильме можно посмотреть, как складывается из мелочей ощущение о городе, а через него и о нации целиком. Из каких нюансов и штрихов возникает атмосфера. Конечно, это несколько лакированный и парадный портрет Турции. А может ли по сути туристическая брошюра быть иной? Правда иногда ненароком просвечивает и здесь. Из нескольких десяток «стамбульцев» вполне можно составить целую галерею характеров, в которых, как в капле воды, отражается всё разнообразие океана многострадального человечества… Можно ли узнать в них кого-то из нашей родни, соседа по лестничной клетке, школьного учителя? Или другой народ совсем уж живёт с другим уставом? Отличаются ли наши кошки от их? Подобного рода кино — интересный тест на понимание другой культуры. Верите ли вы в то, что все земляне — родные братья и сестры, как все кошки мира? Или у людей с их войнами и революциями всё-таки всё чуть сложней? Кошки, по крайней мере, никого не расстреливают и не гильотинируют, не предают, и коррупция у них меньше. Как после этого их не любить? Как не слать их фотографии друг другу в социальных сетях?! Берите пример с кошечек. Египтяне вот вообще их боготворили.

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США Стамбул

Подобное кино интересно, конечно, и этнографически. Например, для северных народов интересно замечать, насколько сентиментальны южные турецкие мужчины. Или как живо жестикулируют герои. Иногда в фильме присутствуют, несомненно, и попытки «философии», как, скажем, в эпизоде, где ленивые кошки показаны на кладбище. В этом можно узреть даже некоторую иронию судьбы. И насмешку над человеком как таковым. Вероятно, согласно создателям фильма, именно кошки переживают людей, а не наоборот, как вам казалось. Мол, кошки (как написано в начальных титрах) тысячелетиями здесь жили. Они и есть хозяева на празднике жизни, а люди нужны просто чтобы ловить для них рыбу в море или покупать корм в ларьках и чесать за ушком… Стамбул считается городом кошек.

Цитата из к/ф «Город кошек». реж Джейда Торун. 2016. Турция, США Добрый горожанин

Я бывал на Кипре, где кошек тоже сколько угодно, а в каждой бухте, согласно преданию, рождалось по Афродите. Как вы знаете, впрочем, Кипр поделен с турками. И кошки Кипра были свидетелями прихода вооруженных людей. Как поделить кипрских кошек с турецкими? Каких из них стоит убить? Каких лучше кормить? Да и в Армении кошки, вероятно, есть, но это уже для другого фильма… А пока, если вам хочется посмотреть в кинотеатре «милое» и не слишком «тяжёлое» кино с кошечками, но всё-таки немножко про то, как сложно жить нам и нашим кошкам — то это неплохой выбор, куда можно смело отправиться всей семьёй, пока ваши собственные питомцы дома обдирают диваны и бегают по занавескам.