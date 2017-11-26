Кошки с восточным разрезом глаз
Уверен, что вы и сами порой тайком делали это в интернете, каким бы интеллектуалом не пытались казаться. Просто боитесь в этом признаться. Я понимаю, что это пошло и примитивно, но и я ничего не могу поделать с этим. Сложно себе представить жизнь без этого… Без кисок. Речь пойдёт о кошечках. Милые. Светлые. Невинные создания. Поводы для мультиков. Стикеров. Лапки и улыбки. Как не отправить кому-то кошечку? И вот мы докатились до того, что про кошек снимают полнометражное документальное кино… Ещё и в бывшем Константинополе! Что это, если не сумерки богов, не закат Европы, не трагический конец просвещённого человечества?
Для любителей кошечек здесь их целый город. Создатели фильма придумали специальные штативы, чтобы следовать за кошками на их четвероногой высоте. И следили за несколькими десятками кошек, чтобы в итоге отобрать самых лучших и склеить из этого материала полнометражный документальный фильм. Разумеется, кошки это повод, поскольку без их разнообразных двуногих друзей тоже не обошлось. И огромного количества разговоров. По сути, это такой взгляд на человека на фоне кошек. И города тоже. Стамбул потрясает своей красотой, мудростью, древностью. Минареты, чайки, причалы. Всё как должно быть, хоть Памука не читай. Кошки вроде бы и бездомные частично… Но всё-таки есть люди-герои (которые, как и полагается, представляют собой самые разные типажи турецкого общества с самыми разными судьбами, политическими взглядами, профессиями и хобби: тут вам и простой рабочий, и богемная художница, и представитель аристократии, и многие другие — рассказывают прямо в камеру о том, что они думают про город и мир, про жизнь и смерть, про бога и отечество). Довольно скучное разговорное кино, но тем и прекрасно, благо есть лица, то есть, простите, мордочки четвероногих питомцев, которые регулярно появляются на большом экране и вынуждают умиляться им. Один раз будет даже крыса. Тут же виды города. Съёмки с квадрокоптера. Приходится сразу думать о вечном. Море и брызги. Мирная жизнь. Медитативная картина, несколько напоминающая о восточной музыке или огромном узорном ковре, постоянное плетение орнамента, который постепенно начинает заменять собой любое требование смысла. Ну, а в самом деле, а что ещё вам надо? Что ещё может быть? Какая сверхзадача? Вот вам море, солнце, кофе, нарды, кошки… Мир совершенен и завершён. Где-то мелькнут на стене политические граффити, быстренько будет подавлена попытка государственного переворота, пару тысяч учителей сядут в тюрьму. И вновь. Море, солнце, пахлава, нарды, туристы, кошки, мышки… Обычная восточная жизнь.
Надо сказать, что фильм сделан довольно тонко. Часто намёками. Вроде чуть заметных христианских колоколов в нужный момент. В целом, конечно, перед нами «в мире животных» с закадровым философским комментарием. Но фильм нашёл своих зрителей и призы на международных фестивалях. Может быть, уже из-за этого стоит прийти туда если не с кошками, то с любителями отдыхать в Турции точно. Никакого прямого конфликта в кадре нет, если что-то звучит, то только в разговорах полушёпотом, а так в кадре обычная мирная жизнь, повседневность, иногда не лишённая даже некоторой «провинциальности»: спортивные костюмы, разносчики газет, мусор. Вновь музыка, где национальный инструмент — уд — вполне может смениться джазом. Часто несколько небрежная камера дрожит, это выглядит как любительская съёмка или новостной репортаж… В этом фильме можно посмотреть, как складывается из мелочей ощущение о городе, а через него и о нации целиком. Из каких нюансов и штрихов возникает атмосфера. Конечно, это несколько лакированный и парадный портрет Турции. А может ли по сути туристическая брошюра быть иной? Правда иногда ненароком просвечивает и здесь. Из нескольких десяток «стамбульцев» вполне можно составить целую галерею характеров, в которых, как в капле воды, отражается всё разнообразие океана многострадального человечества… Можно ли узнать в них кого-то из нашей родни, соседа по лестничной клетке, школьного учителя? Или другой народ совсем уж живёт с другим уставом? Отличаются ли наши кошки от их? Подобного рода кино — интересный тест на понимание другой культуры. Верите ли вы в то, что все земляне — родные братья и сестры, как все кошки мира? Или у людей с их войнами и революциями всё-таки всё чуть сложней? Кошки, по крайней мере, никого не расстреливают и не гильотинируют, не предают, и коррупция у них меньше. Как после этого их не любить? Как не слать их фотографии друг другу в социальных сетях?! Берите пример с кошечек. Египтяне вот вообще их боготворили.
Подобное кино интересно, конечно, и этнографически. Например, для северных народов интересно замечать, насколько сентиментальны южные турецкие мужчины. Или как живо жестикулируют герои. Иногда в фильме присутствуют, несомненно, и попытки «философии», как, скажем, в эпизоде, где ленивые кошки показаны на кладбище. В этом можно узреть даже некоторую иронию судьбы. И насмешку над человеком как таковым. Вероятно, согласно создателям фильма, именно кошки переживают людей, а не наоборот, как вам казалось. Мол, кошки (как написано в начальных титрах) тысячелетиями здесь жили. Они и есть хозяева на празднике жизни, а люди нужны просто чтобы ловить для них рыбу в море или покупать корм в ларьках и чесать за ушком… Стамбул считается городом кошек.
Я бывал на Кипре, где кошек тоже сколько угодно, а в каждой бухте, согласно преданию, рождалось по Афродите. Как вы знаете, впрочем, Кипр поделен с турками. И кошки Кипра были свидетелями прихода вооруженных людей. Как поделить кипрских кошек с турецкими? Каких из них стоит убить? Каких лучше кормить? Да и в Армении кошки, вероятно, есть, но это уже для другого фильма… А пока, если вам хочется посмотреть в кинотеатре «милое» и не слишком «тяжёлое» кино с кошечками, но всё-таки немножко про то, как сложно жить нам и нашим кошкам — то это неплохой выбор, куда можно смело отправиться всей семьёй, пока ваши собственные питомцы дома обдирают диваны и бегают по занавескам.