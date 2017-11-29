Получил из посольства КНДР в Москве информацию ЦТАК об успешном проведении очередного испытания в КНДР баллистической ракеты, озаглавленную «Товарищ Ким Чен Ын отдал приказ о проведении испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты нового типа».

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

В ней сообщается: «Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын отдал 28 ноября 106-го года чучхе (2017) приказ с собственноручной подписью о проведении испытательного запуска по-новому разработанной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» .

Из информации следует, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» оснащена системой оружия, способной нести «сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США». «Хвасон-15» превосходит по тактико-техническим характеристикам ракету «Хвасон-14», испытательный запуск которой был проведен в июле, и представляет собой «самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету», знаменующую достижение «окончательного этапа разработки системы ракетного оружия».

444.hu Хвасон -14

Отмечается, что «ракета была в полете 53 минуты и, двигаясь по намеченной полетной орбите, точно попала в заданный район акватории в открытом море Корейского восточного моря» (так в КНДР называют Японское море, протестуя против его названия «японским» — А.К.). Межконтинентальная баллистическая ракета поднялась до 4475 км (максимальная высота) и пролетела 950 км.

Особо подчеркивается, что «испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран».

Далее в информации говорится: «Товарищ Ким Чен Ын, наблюдая успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» нового типа, с гордостью объявил, что сегодня и только сейчас историческое великое дело усовершенствования ядерных сил государства, великое дело ракетной державы осуществилось… Разработка и развитие стратегических вооружений КНДР полностью нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа. Мы еще раз торжественно заявляем, что испытания не представляют угрозы для любых стран и регионов и не будут представлять, если не будут нарушены интересы нашего государства.

КНДР — как ответственная ядерная держава, миролюбивое государство, приложит все свои силы к осуществлению благородной цели защиты мира и безопасности в мире».

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