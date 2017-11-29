После нескольких месяцев молчания КНДР совершила очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), пролетевшей, как отмечается, по крайне крутой траектории расстояние в одну тысячу километров и упавшей поблизости от побережья Японии, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

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«По предварительным оценкам, ракета относилась к классу межконтинентальных баллистических», — отметил официальный представитель оборонного ведомства полковник Роберт Мэннинг. — Ракета была запущена с полигона Сайни, пролетев примерно тысячу километров, прежде чем упасть в Японском море, в исключительной экономической зоне Японии».

В свою очередь, южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в Сеуле сообщило, что ракета пролетела по горизонтали 960 км, набрав тем не менее высоту в 4,5 тыс. км. Это означает, что МКБР по крутой траектории вышла в космос, в десять раз выше орбиты Международной космической станции, прежде чем упасть после 35-минутного полета в 210 км от побережья Японии. Нынешний пуск побил рекорд запущенной Пхеньяном 28 июля ракеты, которая достигла высоты 3,7 тыс. км.

Делать выводы о типе ракеты, отмечает автор, пока рано. По мнению большинства экспертов, 28 ноября была запущена ракета «Хвасон-14», чья верхняя ступень прошла модернизацию.

Gilad Rom Флаг КНДР

«Я предполагаю, что это ракета «Хвасон-14» с усовершенствованной второй ступенью», — подчеркнул редактор журнала Nonproliferation Review и старший научный сотрудник Центра исследований в области ядерного нераспространения им. Джеймса Мартина Джошуа Х. Поллак.

«Если учитывать то, чему мы стали свидетелями с ракетой «Хвасон-12» ранее, в 2017 году, можно сделать вывод, что следующим шагом будет перелет через Японию, предпочтительно над негусто населенными районами, такими как Хоккайдо или северная часть Хонсю», — добавил он.

Хотя уже и после пуска 28 июля всем должно было стать очевидно, что Пхеньян располагает оружием, способным нанести прямой удар по США, последний испытательный пуск не оставляет никаких сомнений, что КНДР теперь может представлять настоящую опасность для континентальной части США.

«Сегодняшнее испытание стало третьим успешным испытательным пуском МКБР с июля 2017 года. Ракета пролетела больше, достигнув большего расстояния, чем в двух предыдущих случаях, что говорит о росте потенциала северокорейской (предполагаемой) ракеты «Хвасон-14», — указал директор программы разоружения и сокращения угроз в Ассоциации по контролю за вооружениями Кингстон Риф.

«Северная Корея, скорее всего, захочет провести ряд дополнительных испытаний для повышения уверенности в ее возможностях, в частности, в минимальной энергетической траектории и системах обратного входа в атмосферу. Однако если КНДР так и не усовершенствовала необходимые технологии, с учетом ее нынешних темпов испытаний и разработок, этого, вероятно, можно будет ожидать в ближайшее время», — подчеркнул он.

Как отметил эксперт по вопросам контроля за вооружениями и президент Фонда им. Плаушерса Джозеф Сиринсион, осуществленный пуск стал знаменательным событием.

«Это значительное событие», — начал он. — Их третий успешный испытательный пуск МКБР с наибольшим потенциалом расстояния. Кажется, что ракета могла бы пролететь 20 тыс. км, в зависимости от веса боеголовки».

Несмотря на предположения ряда наблюдателей о том, что внешнее давление США и их союзников заставило Пхеньян отказаться от испытаний, эксперты по вопросам контроля за вооружениями никогда так не считали. Высказывалась гипотеза, что перерыв в ракетных испытаниях был вызван погодными условия, характерными для нынешнего сезона, однако могли быть и другие причины.

В связи с последним пунктом стоит отметить, что это свидетельствует о необходимости для Вашингтона поиска способов разрешения северокорейского кризиса дипломатическим путем с учетом активного развития Пхеньяном своего ракетно-ядерного потенциала. По словам экспертов, нужно сочетать экономическое давление с новыми дипломатичными подходами, направленными на сокращение напряженности и замораживание ядерных и ракетных испытаний.

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Хотя перспективы кажутся не столь оптимистичными, у произошедшего есть и положительные стороны. Одной из них автор считает возможность того, что КНДР, возможно, подходит к концу серии своих испытаний. Такое развитие событий может создать основу для дипломатии в отношении КНДР.

Безусловно, дальнейшее ухудшение ситуации, если отношения с непростым руководством КНДР не будут вестись со всей осторожностью, возможно. Лишь время покажет, каким образом будет развиваться ситуация. На данный момент тем не менее кажется, что США придется смириться с новой реальностью, в которой КНДР обладает ядерным оружием, поэтому наиболее приемлемым вариантом является ядерное сдерживание.