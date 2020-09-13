Красноярский край, 31 октября, 2003, 14:02 — ИА Регнум. Адвокат Александр Глисков прокомментировал вчерашнее решение Конституционного суда по результатам проверки некоторых положений федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", на предмет их соответствия Конституции. По его словам, в итоге будет внесена только одна поправка в мотивировку закона. Если ранее она была не совсем корректно сформулирована, то теперь внесли некие уточнения. А в целом значение закона от этого не поменялось, отметил он. Пока о самой поправке говорить еще рано, считает адвокат, так как официально ее еще не внесли.

Напомним, что основное изменение касается разграничения понятий агитации и информирования. Вчера, Конституционный суд постановил: "Критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной деятельности специальной прямой цели или умысла. Специальная прямая цель или умысел - об этом должен судить исключительно суд".