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Слухи о том, что посол России в Азербайджане Владимир Дорохин покинет свой пост, появились в бакинских СМИ еще летом нынешнего года. На этой должности он работает с 24 февраля 2009 года. Срок солидный, кадровая ротация выглядит вполне естественно и редко связывается с какими-либо политическими мотивациями. Одновременно в некоторых российских и азербайджанских изданиях было заявлено, что на должность нового посла в Азербайджане может быть назначен заместитель директора департамента кадров МИД РФ Георгий Зуев, которого характеризуют как опытного дипломата. И снова ничего особенного. Интерфакс со ссылкой на информированный источник в Госдуме сообщил, что «комитет ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Зуева на должность посла России в Азербайджане».

Странности начались, когда появился указ президента России Владимира Путина со словами: «Освободить Дорохина Владимира Дмитриевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Азербайджанской республике». Вслед за этим бакинские СМИ дали новость: МИД России не получил агремана от Азербайджана на назначение новым послом Зуева (как известно, согласно правилам дипломатических отношений перед назначением посла у принимающей стороны запрашивают предварительное согласие). Оказывается, как рассказал Axar.az бакинский политолог Ильгар Велизаде, «если не было согласия, значит для этого были основания». Какие? Азербайджанский портал Haqqin.az уточняет: отказ Баку предоставить агреман МИД России на Зуева «связан с его ярко выраженной проармянской позицией». Такое в дипломатии довольно редко бывает, а в истории современных отношений России и Азербайджана — явление исключительное.

Напомним, ранее прецедент был создан в Грузии, когда Тбилиси не выдавал агреман заместителю директора Института Кавказа Сергею Минасяну, которого Ереван выдвинул на должность своего посла. Тогда в Грузии связывали это с тем, что Минасян является уроженцем Самцхе-Джавахети (армянский Джавахк) — армянонаселенный регион Грузии, как ученый он известен своими научными и политическими выступлениями, в которых затрагивались и анализировались острые проблемы региона. Кстати, ранее агреман не получил и председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян. Как заявил грузинский политолог Теймураз Туманишвили, «нельзя исключать того, что Тбилиси при этом учитывал мнение Баку», опасаясь негативного влияния на грузино-азербайджанские отношения.

Минасян и Баблоян — люди публичные. При желании можно было придраться к любому их заявлению. А что имеет Баку против российского дипломата Зуева, который, по имеющейся информации, вообще чурался заявлений на публике? К тому же Азербайджан отлично знает, что посол — пусть и высокопоставленный — но чиновник, который является лишь представителем своей страны. Основные направления в рамках взаимоотношений двух государств определяются не на уровне послов. Те должны лишь способствовать реализации принятых решений и препятствовать негативным тенденциям во взаимоотношениях между странами.

Флаг России

В отношении Зуева Смоленская площадь заявила, цитируем Sputnik-Азербайджан, что «никто в МИД России не обсуждал данную тему ни с азербайджанскими, ни с российскими СМИ». А раз так, то речь надо вести о политико-дипломатической провокации, инициированной против Москвы со стороны Баку. Теперь азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на «думские источники в России» сообщает, что, во-первых, кандидатура заместителя директора департамента кадров МИД России не рассматривается в качестве посла». Во-вторых, «новым послом России в Азербайджане будет назначен дипломат, который в настоящее время работает российским послом в одной из стран СНГ».

Тем временем уже бывший посол России в Азербайджане Дорохин, достаточно осторожный человек, который за время своей миссии в Азербайджане не сделал ни одного заявления, которое могло бы охладить двусторонние отношения, выступил в Баку с прощальным обращением. Он поблагодарил азербайджанцев за постоянный дружеский интерес к работе посольства и посла РФ, отметив, что за истекшие годы ему довелось стать свидетелем и участником многих важных событий, результатом которых явилось расширение российско-азербайджанского партнерства, основанного на принципах абсолютного уважения суверенитета друг друга, невмешательства и баланса интересов. В то же время он произнес то, о чем раньше не говорили его предшественники:

«Россия и Азербайджан разнятся по масштабам, менталитету, культуре и, во многом, по политическим интересам».

Kremlin.ru Владимир Путин и Владимир Дорохин на церемонии награждения государственными наградами

Это так. В последнее время политический диалог между Москвой и Баку проходит очень неровно. На словах Азербайджан, по случаю и без случая, любит заявлять о якобы существующем между двумя государствами «стратегическом партнерстве». На деле две страны обозначили разные векторы в своей геополитической ориентации. Баку ввязался в сложную региональную игру, смысл которой заключается в стремлении ограничить геополитическое влияние России в Закавказье, отправляя в корзину историческую дружбу и сотрудничество между двумя странами, выбирая новых партнеров. По всем признакам — это дрейф в сторону формирования государства «восточного типа», поиск общности истории, культур, языка с Турцией.

У них имеется и общий геополитический противник — Армения. По логике следующими шагами Баку и Анкары должны стать действия, направленные на «решение» карабахского вопроса, хотя они не способны заполнить в Закавказье «вакуум силы». Добиться чего-то в состоянии может только Россия. Но «играть» лишь на азербайджанской площадке Москва уже никогда не будет. Азербайджанские лидеры понимают, что ситуация тяготеет к изменениям. Идут сдвиги в геополитических раскладах на Ближнем Востоке и в Закавказье. Главное для России здесь — не перегнуть палку в стремлении играть по очень жестким и определенным правилам. Москва должна очень точно оценить, что она готова сегодня предложить Азербайджану и что хотела бы получить взамен.

И еще. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин отменил свой визит в Азербайджан. Ранее сообщалось, что он вместе с большой делегацией российских парламентариев приедет в Баку 23 декабря. В рамках визита ожидалось проведение совместных заседаний думских комитетов по СНГ и международным делам с соответствующими комитетами Милли Меджлиса, а также официальная встреча Володина с руководством Азербайджана. Причины отмены визита спикера Госдумы в Баку не сообщаются.