Бордо — удивительно русский город. Пусть французы не обижаются. Здесь живет много русских, рядом с символом города — Собором Святого Андрея — растет старая береза. Видно, что ее берегут, за ней ухаживают, подрезают засохшие ветви. Здесь по городу свободно разгуливают русские моряки. Я сама была свидетельницей того, как накануне католического праздника — Дня всех святых — одна француженка, повстречав на улице русского матроса в бушлате и бескозырке, в шутку сказала своему мужу: «Какой восхитительный костюм для Хеллоуина!»

Афиша фестиваля «Вечера российского кино» в Бордо, Франция

Сидя за чашечкой кофе на открытом воздухе в Le café Rohan, что напротив мэрии, и наслаждаясь солнечной погодой, я вдруг увидела выходящую из железных ворот муниципалитета свою старинную знакомую Дарью Цуканову. Я познакомилась с ней в Москве, несколько лет назад, в Доме кино на премьере художественного фильма, к сожалению, уже не помню какого. И сейчас очень рада была ее встретить, потому что знаю, — Дарья является директором Центра кинофестиваля «Франция — Россия», центральный офис которого находится в Бордо. Также она работает в Университете Бордо имени Мишеля де Монтеня и в Школе бизнеса и коммерции, где преподает дисциплину «Межкультурные коммуникации».

Людмила Лис ИА REGNUM Дарья Цуканова

С 29 ноября по 4 декабря 2017 года в Бордо проходит седьмой по счету фестиваль под названием «Вечера российского кино». Зная, что Дарья имеет прямое отношение к организации этого фестиваля, я попросила ее подробнее рассказать о предстоящем культурном событии и о своей работе.

Фестиваль под названием «Вечера российского кино в Бордо» проходит с 2009 года. Все начиналось с совсем маленького мероприятия, которое было организовано по желанию студентов университета Бордо-Монтень. До своего приезда в Бордо я работала на телеканале «Россия», а также в Российской киноакадемии, поэтому мир кино был мне близок. Мне хотелось организовать здесь, во Франции, в частности, в городе Бордо, потому что я сама здесь училась, что-то интересное.

Я думаю, что в жизни мы можем иметь какое-то желание, но если не судьба, то ничего не получится. Но, видимо, этому фестивалю суждено было расти, развиваться и прописаться именно здесь, на юго-западе Франции. И вот уже седьмой раз подряд мы занимаемся организацией этого широкомасштабного мероприятия.

Почти каждый год. Два раза мы не смогли провести фестиваль из-за материальных трудностей, — в 2013 и в 2015 году. Раньше мы стеснялись и говорили, что наш фестиваль маленький, а потом подумали: чем шире и глобальнее мы мыслим, тем интереснее и богаче получается программа, и тем лучше получается сам проект. Потому что когда требования к себе и проекту растут, — мы выходим совсем на другой уровень организации. Поэтому сегодня, во время уже седьмого фестиваля «Вечеров российского кино в Бордо», у нас задействовано четыре кинотеатра, в том числе два кинотеатра в самом центре Бордо — «Утопия» и «Mega CGR» — недалеко от сердца Бордо — Собора Святого Андрея. В первые годы существования нашего фестиваля этот собор был на его эмблеме. Город Бордо — побратим Санкт-Петербурга. Вначале пути мы много обыгрывали эту тему, старались приглашать гостей из северной столицы России, но потом поняли, что не нужно ограничивать себя. Россия — большая и многогранная, в ней много интересных городов и регионов. Нашу многонациональную культуру французскому зрителю можно предложить рассмотреть через призму кино. Это одна из основных задач, которую мы ставим перед нашим фестивалем. Все наши фильмы демонстрируются с французскими субтитрами. Нам очень хочется, чтобы французы узнавали о нашей стране из первоисточника, а не только из французских СМИ.

Кроме французских зрителей, к нам на фестиваль приходят русские, которые волею судьбы оказались в Бордо. Они тоже ищут способы коммуникации, возможность прикоснуться к родной культуре.

Людмила Лис ИА REGNUM Кафе «Le café Rohan». Бордо, Франция

Очень приятно, что прежняя публика от нас не уходит, и приходят новые люди. Аудитория растет год от года. Это связано еще и с тем, что мы дружим с разными французскими организациями, сотрудничаем с различными проектами. В этом году наш фестиваль проходит совместно с фестивалем спецэффектов и анимационного кино. Открытие обоих фестивалей будет проходить одновременно на одной площадке 29 ноября в городе Бегле — это ближайший пригород Бордо, в пяти минутах езды. Там находится кинотеатр «Лё фестиваль», который специализируется на показах анимационных фильмов. В силу своей специфики там работают с молодежной аудиторией, студентами, школьниками. Раз в году в кинотеатре проходит международный фестиваль. Мы дружим с этим фестивалем с 2010 года. Ранее мы показывали там фильм Андрея Хржановского «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину». Это художественный фильм с элементами анимации. А в этом году мы совместно привозим в гости Константина Бронзита — российского режиссера анимационных фильмов, который к тому же является членом американской и французской киноакадемий. Он создал множество короткометражных и анимационных фильмов для взрослых, например «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Также он создавал и детские мультфильмы, работая со студией «Мельница». Мы будем показывать в этом году на фестивале его мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей». Эта акция у нас будет проходить также совместно с лицеем Камий Жульян, где молодые люди изучают русский язык.

Константин Бронзит после показа мультика расскажет ученикам об особенностях озвучания. По первому образованию он актер. Озвучка мультфильмов требует особого подхода. Также в этом мультфильме используется особая лексика. Вроде бы это современный русский язык, но на старинный манер. Есть такие фразы, например, как «не смеши мои копыта». Французам, изучающим русский, будет интересно узнать, откуда берутся эти фразы, как они строятся, как переводятся. За время существования нашего проекта, поскольку много приходится переводить, родились дополнительные образовательные проекты. У нас есть ателье по переводу и субтитрованию фильмов. Когда мы смотрим полнометражный фильм, очень трудно удержать внимание на чтении субтитров. Поэтому фразы должны быть краткие, емкие, лаконичные, держаться на экране 4 секунды. Вложить в краткую фразу на экране весь смысл — это настоящее искусство. Литературный перевод книги или статьи очень отличается от перевода фильма.

Также благодаря нашему проекту в Бордо родился киноклуб. Если есть возможность, мы приглашаем на него представителей фильмов. Иногда просто показываем фильмы, а потом обсуждаем. С февраля по июнь, два раза в месяц, мы проводим подобные показы с дебатами.

Людмила Лис ИА REGNUM Мэрия Бордо, Франция

В этом году мы открываемся в среду. Это рабочий день. Поэтому дневные мероприятия ориентированы на школьников, а вечерние — на взрослых. Четверг и пятница — тоже рабочие дни. Опять же, днем мы также больше работаем с молодежной аудиторией. Мы показываем фильмы в школах, в лицеях. А по вечерам — мы работаем в кинотеатрах. Сеансы начинаются в девять часов вечера. Каждый фильм представляет кинокритик Ирина Павлова. Она является директором российской программы Московского кинофестиваля. Она делает критический разбор фильмов и рассказывает предысторию их создания. Зато суббота с воскресеньем — уже полноценные фестивальные хорошие дни. Они делятся на две части. Первая часть проходит в Институте журналистики Бордо-Аквитания. Сокращенно IJBA. Поэтому негласно мы окрестили эту школу «Киноизбой». И символ у нас в этой школе — маленькая избушка на курьих ножках. С девяти утра уже могут приходить зрители. Там будет работать кафе, выставка книг и дисков. В этом году будет выставка графики русских детей, живущих в Бордо. Показы начнутся в десять утра. Фильмы в этом году объединены темой «Победители». Фильмы рассказывают о русских, которые прославили наше Отечество за рубежом. В первый день будет показан новый фильм под названием «Виртуальный музей Сергея Дягилева». Дягилев был не только гениальным продюсером, но и знатоком многих видов искусств. Второй день документального клуба будет посвящен русскому балету. Также французам интересны социальные темы, и этому мы тоже обязательно уделим внимание. Нашим зрителям интересно узнать, чем живет и дышит сегодня Россия. В частности, мы покажем интересный фильм «Как стать стервой» (2007). Роль женщины в современном обществе интересует всех. В наше время чтобы удачно выйти замуж, сделать карьеру, достичь чего-то, не потеряться — нужно иметь стервозный характер. Этому теперь учат специально на тренингах. Размышление и исследование нашего русского документалиста Алины Рудницкой на эту тему очень интересно, на мой взгляд.

Фильм о Камчатке. «Камчатка — лекарство от ненависти» режиссера Юлии Мироновой. Режиссер прошла через многие военные конфликты. В определенный момент эта молодая женщина оказалась на Камчатке, погрузилась в мир природы. На этом контрасте она осознала ценность жизни и бессмысленность войны. В этом году к нам приедет журналист Юлия Белоцерковская. Она прошла всю чеченскую войну, еще у нас будет презентация фильма «Зоя Космодемьянская». После показа документальных фильмов, в дневное время, пройдет конкурс «Мир глазами молодых». Это конкурс молодых режиссеров короткометражных фильмов. В этом году таких картин шесть. О них можно прочитать в нашем каталоге. Это очень глубокие работы. Мы их выбираем по нескольким критериям. Они признаны на многих фестивалях в России. А также в отборочной комиссии присутствуют французы. Мы наблюдаем за их реакцией и принимаем решения. Вечером из школы журналистики все перемещаются в кинотеатры. Там мы уже показываем программу под названием «Новое российское кино». В субботу, например, мы покажем фильмы Хлебникова «Аритмия» и Шахназарова «Рок».

Людмила Лис ИА REGNUM Береза у собора Святого Андрея. Бордо, Франция

Левон Оганезов примет участие в нашей программе «Вкусное кино». Гастрономическая тема важна для французов. Мы также будем там презентовать две книги «Русская кухня под французским соусом», а также «Роскошный ужин с Пьером Ришаром». Приедет русско-французская журналистка Елена Жюли. Приезжает актер Владимир Базынков. Он сделал фильм «Параллель веков». Это философское рассуждение о вере, о людях, о том, что каждый человек может измениться. Еще приезжает актриса и режиссер Ксения Баскакова. Она недавно сняла свой первый полнометражный фильм «Птица», который мы представим в воскресенье. Главную роль в этом фильме сыграл Иван Охлобыстин. Это очень трогательный фильм о торжестве жизни над смертью. Также Ксения представит свой документальный фильм «Папа, прощай!». Также мы будем презентовать фильмы «Святыни Кремля», «Святые доски». Важное место на фестивале занимает детский клуб. Работа с молодежью для нас очень важна. Для детей в субботу, 2 декабря, в школе журналистики «Изба» будет показ детских мультфильмов. К нам приезжает чемпион Европы по самбо Маршалл Савчук. Он будет демонстрировать боевые искусства для подростков. Будут конкурсы, музыкальный концерт. Приедет Иван Твердовский. Это молодой, но крепкий режиссер. Он снял фильмы «Класс коррекции», «Зоология». После демонстрации фильмов мы все соберемся в кафе, где Иван проведет мастер-класс. Также программой фестиваля предусмотрен показ фильмов российской классики. В этом году мы покажем фильмы Константина Лопушанского «Роль», «Посетители музея» и «Письма мертвого человека».

Фестиваль «Вечера российского кино» будет проходить в Бордо в течение 6 дней.