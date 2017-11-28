Тишь и гладь

«Не вижу, не слышу, не скажу»

В Ярославской области ничего не происходит. Такой вывод можно сделать, почитав топ новостей популярных поисковых систем и официальные сайты органов власти. Бытовой криминал, мелкие ДТП, успехи в кролиководстве, развитии туризма и громадье планов — вполне себе стандартная картина. Между тем 2017 год — первый самостоятельный год для новой власти региона и областного центра, когда и правительство области, и мэрия самостоятельно готовили бюджет и исполняли его. Уже сейчас видно, что исполнить удалось далеко не всё, что запланировано, и далеко не в полном объеме, а ряд проблем не только не решены, но и усугубились.

Успехи и достижения новой региональной и городской власти, несомненно, есть. Наиболее заметное среди них — благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле в 2017 году. Несмотря на критику общественностью отдельных действий, в целом 600 млн рублей из бюджета города Москвы были потрачены неплохо, одним из самых заметных и значимых дел стала реставрация Кирилло-Афанасьевского монастыря. Успешно удалось завершить главный социальный долгострой — школу в селе Туношна Ярославского района. Началось строительство моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади. Решения этой проблемы десятки тысяч жителей Красноперекопского района ждали несколько лет. Удалось запустить работу на НПЗ им. Менделеева в Тутаевском районе. Однако планы властей и заявления, сделанные публично, были значительно обширнее, обширнее был и круг проблем, требующих решения. И здесь всё обстоит не так благополучно.

Детские сады не сдаются

Скорее всего, из шести долгостроев — детских садов в 2017 году не будет сдан ни один. Лучше всего ситуация в Ярославле, где два сада близки к завершению, однако принять их в сроки контракта (до конца 2017 года) можно лишь закрыв глаза на многочисленные недоделки. Сейчас строители пытаются завершить работы в авральном режиме, и есть большие опасения насчет качества выполненных работ. Ситуация с садами в районах области куда печальнее. Работы ведутся лишь в Угличе и Данилове, но они также не будут завершены в этом году. Перспектива садов в Пошехонье и Михайловском пока туманна. А ведь первоначально деньги на эти объекты были выделены по президентской программе. Но одного года на исправление ошибок предыдущей команды оказалось недостаточно. Не лучше ситуация и со школами. Завершение школы в Туношне и начало работ по пристройке к школе в Ярославле — совсем не то, что требовал Владимир Путин, призывая решить проблему третей и второй смен. И Рыбинск, и Ярославль ждут новых школ, но денег на них в ближайшее время не предвидится. Весной 2018 года региональные власти собираются начать строить новый корпус онкологической больницы, при этом не решена проблема детской больницы № 1, которая была эвакуирована из-за угрозы обрушения здания. При этом многие ярославцы сомневаются, что такая угроза вообще есть, подозревая, что на здание в центре города кто-то положил глаз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия гимнастикой в детском саду

100% — это еще не всё

Участие Ярославской области в программе «Безопасные и качественные дороги», на что было выделено более миллиарда рублей, анонсировалось широко и красиво. Особенностью этой программы стал упор на городские агломерации, а применительно к региону — город Ярославль. Действительно, объем работ в Ярославле превысил все показатели прошлых лет, правда, обделенными остались районы и город Рыбинск. В Ярославле же качество работ вызвало массу нареканий общественности, фиксировавшей укладку асфальта в лужи, недоделки, исчезающую разметку и прочие недостатки. Однако к сроку завершения работ власти рапортовали о 100-процентном завершении всех работ. При этом формулировка была туманна: работы на этот год завершены на 100%, а что не завершено, будет завершено в следующем году. При этом картинки, которые показывали по местным телеканалам, и фотографии общественников в соцсетях отличались столь кардинально, будто были сделаны в разных городах.

Принцип «неважно, что сделано, важно, что об этом сказал телевизор» региональные власти взяли на вооружение не только с дорогами. Запущенная перед выборами губернаторская программа инициативного бюджетирования «Решаем вместе» тоже пестрит бравыми отчетами о завершении работ. Но на поверку многие объекты, обозначенные на сайте проекта как готовые, оказываются, мягко говоря, недоделанными, ряд работ делались в спешке осенью. Самым заметным стал скандал с двором на улице Красноэховской в Переславле, где, несмотря на отчеты местных властей о 100-процентном выполнении, результатом проекта стала созданная среди болота бетонная плита. А в том, что эта плита не превратилась в хоккейный корт с благоустройством, обвинили жителей — дескать, все остальное обещали они сделать сами. Это далеко не единственный такой двор. Не закончены работы во дворе на улице Панина в Ярославле, лишь начато благоустройство в селе Туношна, не сделана лестница к реке Солонице в Некрасовском, и так далее.

По тому же пути идет и региональный фонд капремонта. К концу ноября не сделано и половины всех запланированных работ, и теперь жителей уговаривают согласиться перенести их на будущий год. В результате ремонта крыш многие квартиры были затоплены, многочисленные жалобы и иски на фонд и подрядчиков идет в суды и прокуратуру. Но дать оценку работы руководства фонда капремонта не решается ни правительство области, ни региональное заксобрание — а ведь в прошлые годы звучала публичная критика, собирались совещания и шли поиски выхода из кризиса. Сегодня власть предпочитает делать вид, что проблемы нет, той же позиции придерживаются и большинство СМИ.

Настоящим апофеозом лакировки действительности стала история с домом-долгостроем на улице Пашуковской в Ярославле. 19 октября его торжественно сдали, если верить телевидению и сайту правительства области. Но до сих пор дольщики не могут получить ключи и документы. Зачем было устраивать это представление, сказать сложно. С приходом Дмитрия Миронова проблема действительно начала решаться, хоть и не так быстро, как хотелось бы обманутым дольщикам. Никто не говорит и о том, кто в конечном итоге платит за это. А платит фактически городской бюджет за счет предоставления застройщикам новых земельных участков бесплатно, а также муниципальные предприятия, которым приходится достраивать проблемные дома себе в убыток. Зато лавры победителя достаются губернатору.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Газовый цугцванг и пороховая бочка ЖКХ

Тактику замалчивания используют региональные власти и в деле громко анонсированных соглашений с Газпромом. Регион обещал начать гасить долги, но пока что их наращивает. Заявивший о проблеме гендиректор местного подразделения «Газпрома» был срочно переведен в Тюмень. Между тем долги за газ — важная, но всего лишь одна из проблем в сложном жилищно-коммунальном комплексе региона. Если Газпром не умрет от очередного недополученного миллиона рублей, то для маленьких котельных такая сумма может оказаться критичной. Еще летом правительство области предупреждали об угрозе срыва отопительного сезона в Мокеихе Некоузского района. Но власти не сделали ничего, и уже в ноябре там пришлось вводить чрезвычайную ситуацию. В соседнем поселке Октябрь с торфа на мазут котельную перевели еще при прежнем губернаторе. Но теперь отопление в отдаленном поселке оказалось «золотым», и тот же областной бюджет имеет долг перед поставщиком мазута еще за прошлый год. Удивительно, что, зная о проблеме, чиновники не сделали ничего для предотвращения критической ситуации. И всё это происходит еще до наступления настоящих морозов.

Ситуация Мокеихи и Октября может повториться где угодно. Вероятнее всего, следующим станет Тутаев. За последние полтора месяца здесь было уже несколько аварий на теплосетях и одна крупная авария на водоводе. Сети сильно изношены, капитального ремонта в последние годы нет. Напряженная ситуация и с местной котельной. Проблемы теплоснабжения района должна была решить Тутаевская парогазовая установка, строящаяся фактически на средства областного бюджета. Но новой команде губернатора не удалось найти всего-то 30 млн рублей на завершение работ по первому блоку ПГУ, и 40-тысячный город, недавно объявленный территорией опережающего развития, сидит на пороховой коммунальной бочке.

Экономика: больше пашем — меньше жнем

Что новой областной власти удалось сделать, так это частично решить проблему регионального долга, но только благодаря помощи федерального бюджета. Большую часть коммерческих кредитов заместили беспроцентными бюджетными. Это позволило существенно сэкономить на процентах и остановить рост областного долга. При этом власти области «забыли» про 6-миллиардный долг города Ярославля, который продолжает успешно кормить коммерческие банки и залезать в кредитную петлю. Забыли и про Рыбинск.

В целом региональная экономика демонстрирует рост, хорошие показатели у предприятий ВПК, получающих в последнее время крупные госзаказы. При этом на программу поддержки промышленности из регионального бюджета за 10 месяцев 2017 года не было выделено ни копейки. Не удалось властям решить проблему закрывшейся табачной фабрики «Балканская звезда», а запуск обанкротившегося Ярославского ЛВЗ можно назвать скорее предвыборной акцией: ведь работать начала всего лишь линия безалкогольных напитков, что ничего общего с основным профилем предприятия (и акцизами в областной бюджет) не имеет.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

Вызывает вопросы и ситуация с сельских хозяйством. Губернатор Дмитрий Миронов заявил, что в 2017 году в области введено в оборот 45 тыс гектаров земель сельхозназначения (субсидия на это из областного бюджета была увеличена в 5 раз — до 2 тыс рублей за 1 гектар, то есть потрачено 90 млн рублей). Казалось бы, сельскохозяйственные предприятия, которым выделили деньги на распашку новых земель, должны были показать рост производства. Но по данным Ярославльстата, в январе-октябре производство сельхозпродукции в Ярославской области, наоборот, снизилось, и составило 89,4% к уровню предыдущего года. Логичный вопрос — куда пошли бюджетные деньги, что выросло на этих 45 тыс га, какой эффект дали инвестиции? Но эти вопросы никто не задает. Вместо этого — бодрый отчет о росте урожая овощей.

Зато скоро Новый год!

Власти областного центра следуют в русле политики коллег из правительства региона. Осенью на центральной площади мэрия устроила парад коммунальной техники, чтобы продемонстрировать готовность к зиме. «Где вся эта техника?» — недоуменно спрашивали ярославцы после первого серьезного снегопада. «Где обещанные новые остановочные комплексы?» — негодуют жители города в ожидании под дождём и снегом общественного транспорта, стоимость проезда в котором выросла до 23 рублей. Зато в центре города (прежде всего у мэрии) можно наблюдать десятки людей в зеленых жилетках с лопатами, которые чуть ли не ловят снег на лету. До снегопадов мэрия применила настоящее ноу-хау — с улиц города лужи стали откачивать в специальные бочки. Эффектно, но малоэффективно. Были провалены первоначальные планы по замене уличных ларьков и маршруток. Поставленные сроки пришлось сдвинуть, существенно попортив при этом нервы малому бизнесу. Объяснить это чем-то иным, кроме ошибок планирования, сложно. А ведь главное условие стабильного развития бизнеса — предсказуемость и понятная логика действий властей.

В одном не стоит сомневаться: к Новому году Ярославль засияет разноцветными огнями, откроется каток на центральной площади, по городу будет курсировать волшебный троллейбус, а может, даже и трамвай. Ведь красивые огоньки отвлекают внимание и от неубранных улиц, и от недоделанных дворов, и вообще от всех проблем нашей непростой жизни. В чём-чём, а в лакировке и, когда надо, информационной блокировке действительности ярославские власти достигли немалых успехов.