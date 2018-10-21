В Башкирии наблюдается немотивированное нагнетание истерии в области национальной политики. Отдельным силам удается политизировать даже техническую сторону кадрового вопроса и столетие республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Вопрос, когда нужно отмечать столетие Башкирии и какой именно Башкирии, обсуждается уже на протяжении нескольких лет, но в последнее время исторический вопрос перерос в политической с ярко выраженной национальной окраской.

Два столетних юбилея одной республики

15 ноября 1917 года в Оренбурге была провозглашена так называемая «Малая Башкирия» («Башкурдистан»), в которую входили территории, заселенные преимущественно восточными башкирами. 20 марта 1919 года было подписано соглашение Российского рабоче-крестьянского правительства с башкирским правительством о Советской автономии Башкирии, в которую вместе с Малой Башкирией вошли южные, юго-восточные и северо-восточные территории Уфимской губернии.

Как считают историки, нельзя противопоставлять эти даты.

«1917 год — это начальный этап, когда только начинается борьба за автономную республику, а 1919-й — это её юридическое оформление. Образование башкирской автономии не было одномоментным процессом», — отметил историк и политолог Ильдар Габдрафиков.

В конце 1917 года молодое башкирское национальное движение во главе с Заки Валидовым заявило о создании автономного Башкурдистана, говоря современным языком, «в явочном порядке». Юридическое же оформление его произошло в 1919 и 1922 годах (образование так называемой «Большой Башкирии» за счет присоединения Уфимской губернии).

Несколько десятилетий многонациональная республика считала днём своего образования 20 марта 1919 года, но во время парада суверенитетов башкирские националистические движения объявили «истинной датой» 29 ноября (по старому стилю 15 ноября) 2017 года, Заки Валидова, впоследствии ставшего басмачом и желавшего поражения СССР в Великой Отечественной войне — «основоположником федерализма», а игнорирование прав «нетитульных» для региона народов — «истинным федерализмом».

Мустай Карим с советскими школьниками

Юбилейные хлопоты

Республиканские власти посчитали важными обе даты, и объявили, что 2017—2019 годы в Башкирии пройдут под эгидой юбилея. Принят план, который включает торжества, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкирии Мустая Карима, проведение предпринимательской акции «100 инвестиционных проектов — к 100-летию образования Башкирии» и даже акцию «100 лекций об истории республики», ряд съездов, форумов, конференций и фестивалей. Реализация мероприятий финансируется из федерального и регионального бюджетов.

27 ноября глава республики Рустэм Хамитов провёл заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования республики. Был дан отчет об участии бизнеса в подготовке к юбилею. Так, в перечень промышленных строек вошёл уже 51 объект на общую сумму 27 млрд рублей. Хамитов указал на существенное отставание по ряду объектов в части подготовки проектно-сметной документации, начала строительно-монтажных работ, особо подчеркнув, что нужно контролировать эффективность расходования бюджетных средств и избегать необоснованного увеличения сметной стоимости объектов, и отметил необходимость неформального подхода к этой работе.

Glavarb.ru Рустэм Хамитов

Приватизированная «истинность», или За чей счёт фуршет

Однако поборники «истинного федерализма» настаивают на превосходстве провозглашенного в Оренбурге «Башкурдистана», утверждая, что «для башкирского народа 1917 год — единственная священная дата».

Упрекнув власти Башкирии в отсутствии пышных торжеств по поводу 29 ноября 1917 года, недавно зарегистрированная организация «Конгресс башкирского народа (КБН) пригласила «истинных патриотов» на свои «торжества» в небольшой зал при одной из уфимских гостиниц. Посетителей при свободном входе зазывали фуршетом, демонстрацией фильма, концертом кураистов. Пришло и приехало около 60 человек, в зале оставались свободные места.

На заседании, предваряющем фуршет, звучали заявления «о важности права нации на самоопределение, а также о том, что Башкортостан должен иметь прописанную возможность выхода из состава Федерации, если Федерация перестанет быть федерацией».

«Кто за это торжество платит и кто уполномочил отдельных представителей одного из движений определять, что является истинным федерализмом?» — задаются вопросами жители республики.

Как считает Габдрафиков, сегодняшние попытки противопоставлять события 100-летней давности используются определенными силами как повод и аргумент в своих политических амбициях.

«В истории России было немало событий, подобных произошедшему в Оренбурге, занятому тогда атаманом Дутовым, например, явочное провозглашение Дальновосточной республики и др. Кстати, в том же 1917 году на учредительном съезде в Уфе была провозглашена первая экстерриториальная автономия тюрко-татар России со столицей именно в Уфе, в Бирске состоялся первый съезд марийцев. Но во всех случаях дело не дошло юридического оформления. В 1917 году от имении башкирского народа выступила только группа активистов, никакого референдума, ни надлежащего выдвижения делегатов на это тоже не было, ни башкирский народ, ни другие этносы, проживающие на территории Башкирии, никому не давали полномочий для принятия подобного решения. Были и другие события, годы революции и последующей Гражданской войны в политическом плане были очень сложными и противоречивыми. Поэтому при освещении исторических событий тех лет надо все эти явления изучать в комплексе — нельзя что-то выпячивать, а что-то замалчивать. События тех лет надо освещать во всем их многообразии и сложности, и ни в коем случае нельзя экстраполировать на сегодняшние реалии» — полагает собеседник агентства.

Делегаты III Всебашкирского учредительного съезда (курултая). Оренбург, Караван-сарай. 8 — 20 декабря 1917 года

Кадры решают всё

По мнению ряда экспертов, муссирование темы «зарождения истинного федерализма» в диспуте о правильной дате образования республики — лишь верхушка айсберга в искусственном раздувании проблем, существующих в тонкой сфере межэтнических отношений. Поднимается еще две темы — якобы имеющих место быть увольнений башкир по национальному признаку и запрещения преподавания башкирского языка.

Кадровому вопросу была посвящена ноябрьская пресс-конференция четырёх деятелей КБН. Общественник Рамиль Хисаметдинов заявил, что глава республики Рустэм Хамитов «увольняет руководителей медицинских учреждений, и не только медицинских учреждений, по национальному признаку. Случилось так, что в нашей республике национальный вопрос стал очень остро, и этот вопрос просто так оставлять нельзя». Увольнения касаются, по мнению членов КБН, в основном гуманитарного блока (здравоохранение, культура, образование).

Особое внимание к кадрам в области медицины и здравоохранения со стороны КБН вполне объяснимы — лидер КБН Фиргат Байрамгулов стал таковым после своего увольнения с поста главного врача Республиканского перинатального центра (РПЦ). В октябре Верховный суд РБ восстановил его в должности, но 1 ноября был подписан ещё один приказ о прекращении трудового договора с главврачом-националистом. В день увольнения должность главврача РПЦ была упразднена из штатного расписания.

Пресс-конференция, содержание которой стало известно по видеороликам, вызвала бурю эмоций у политизированных жителей республики. Комментарии в соцсетях носили абсурдный, подчас антироссийский характер. Примечательно, что руководство и относительно заметные «кабээнщики» не проявляют беспокойства по поводу агрессивных комментариев, более того, члены КБН и их группа поддержки сами оставляют некорректные комментарии с угрозами «помочь переехать в другое место» и запретами «соваться в политику».

В соцсетях под постами о деятельности КБН пользователи в открытую истерично заявляют о «этноциде», а один из зрителей ролика даже поставил под сомнение бессмертный подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны, рассуждая: «стал бы башкорд Матросов закрывать грудью амбразуру врага», если бы знал «всё это».

Во «всё это» входит и языковой вопрос. Именно в этом вопросе наблюдается больше всего политизации, лжи и подтасовок.

Тара-Амингу Памятник Александру Матросову в Уфе

Дайте детям шанс!

Как считают политологи и общественники, КБН пока не решается открыто противостоять линии президента России Владимира Путина, освободившего русскоязычных детей от языковой повинности (обязанности изучать неродные региональные языки), поэтому сделало своей мишенью родителей и региональную власть в лице главы региона Рустэма Хамитова.

Лозунг «Заставьте всех русскоязычных детей изучать титульный башкирский язык против их желания и возможностей», отражающий реальную цель «кабээнщиков», подменен лукавым сетованием «В Башкирии запрещают изучать башкирский язык».

Однако броские лозунги нужно хотя бы иногда подтверждать фактами, а фактов запрещения башкирам учить башкирский язык не было и нет. На повестку дня был поднят лозунг «В Башкирии закрывают башкирские школы». Аналогичные лозунги при желании могут выдвинуть представители всех этносов, компактно проживающих в Башкирии, так как в русских селах закрываются русские сельские школы, в татарских — татарские, в чувашских — чувашские. Закрытие сельских школ — общая беда всей России, вызванная прежде всего оттоком сельского населения в города.

Тогда башкирскими националистами была использована давняя ситуация вокруг единственной школы в микрорайоне «Южный». «В микрорайоне «Южный» ликвидируют башкирскую гимназию, школу №158!» — жалуются во все инстанции башкирские националисты, большинство которых не проживает в данном микрорайоне и с ситуацией не знакомо.

На самом деле речь идёт о просьбе временно открыть в полупустующей башкирской гимназии «русские классы» для русскоязычных детей этого микрорайона, пока для них не построят школу в шаговой доступности.

Из рассказа родителей

Здание школы №158 возводилось как здание для нового микрорайона, при её открытии в 2008 году часть детей была к ней территориально приписана. Волевым решением при руководстве республикой Муртазой Рахимовым школу для детей микрорайона объявили башкирской гимназией, а школьникам предложили посещать школы в других микрорайонах. Чтобы добраться до этих школ, детям приходится переходить улицы с оживленным движением, есть случаи ДТП с участим детей. В 2016 году мэрией Уфы с гимназии № 158, которая была и остается единственной общеобразовательной организацией в микрорайоне, было снято территориальное закрепление

Башкирская гимназия недогружена, по расчетам родителей, на 42%, здание школы используется не по назначению и сдается в аренду различным коммерческим организациям, например, частному детскому саду, частной студии танцев, платным спортивным секциям.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Часть родителей вынуждены были отдать своих детей в башкирскую гимназию как единственную школу в шаговой доступности. После указа президента России В.В. Путина о добровольности выбора родного языка и родной литературы ситуация в гимназии не изменилась. Часть родителей гимназистов в сентябре 2017 года письменно отказались от изучения башкирского языка и башкирской литературы в пользу изучения родного русского языка и русской литературы. Однако в нарушение законодательства до сих пор для таких детей не организованы и не проводятся занятия по русскому языку как родному. Альтернативные варианты также не преподаются, тем самым уменьшается суммарный объем преподаваемых знаний, нарушается принцип единого общеобразовательного пространства РФ.

Более того, на несогласных изучать башкирский язык родителей и детей оказывается неприкрытое давление со стороны администрации гимназии, в том числе в виде многократных «разъяснительных бесед», повторных родительских собраний, угроз оставить классы без учителя и предложений уйти из гимназии, потому что у нее «особый статус».

Выходом из создавшейся ситуации родители видят создание русских классов на период, пока не будут построены новые школы. «Наши дети имеют право на школы в шаговой доступности и единое образовательное пространство!» — утверждают родители, готовя обращение на имя Владимира Путина.

Комментарий политолога

Как считает политолог Кирилл Зотов, попытки политизации этнического вопроса группой националистов в республике уже приелись и успели многим надоесть. «Находящиеся в предпенсионном и пенсионном возрасте люди пытаются политизировать свои увольнения с достаточно привлекательных должностей и связывают это с этническим фактором», — утверждает эксперт.

Их видение ситуации, предполагающее рассмотрение всех вопросов сквозь призму татаро-башкирских отношений, можно оценить как весьма неполезное для многонациональной республики. «Полагаю, что скандальные утверждения скорее отпугнут имеющихся, нежели привлекут к движению новых сторонников. Надо признать, что далеко не все активисты КБН озабочены вопросами своей карьеры. Среди них есть и искренние национал-патриоты и России, и своей малой родины — Башкирии. Опрометчивые заявления верхушки КБН, раскрывшей свои искренние намерения, только разочаровали рядовых активистов».