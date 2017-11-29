Наше общество содрогнулось от идеологической провокации, которую устроила германская сторона в бывшем рейхстаге. Стало очевидным, что история с «Колей из бундестага» стала возможной и при участии компрадорских кругов в России, которые системно «европеизируют» детскую память.

Николай Ге. Совесть. Иуда. 1891

Подобное переформатирование молодёжи напугало и возмутило людей в российских регионах. Но только не в Калининградской области. Мы с коллегами лишь плечами пожали — покаянные рассуждения о солдатах вермахта, грандиозные церемонии «примирения» и адресная любовь к нацистам под видом «исторического наследия» в российском экславе сплошь и рядом. И не маргиналы этим занимаются, а вполне респектабельные граждане. Наоборот, те общественники и журналисты, кто противостоит в Калининграде навязыванию толерантного отношения к немецкому фашизму, возводятся в ранг нерукопожатных.

Приведу самые кричащие факты.

Факт первый. Несколько лет назад эстонские антифашисты прислали автору этих строк фотографии с неонацистского шабаша под Таллином. Знакомьтесь, на фото слева в эсэсовской форме — главный специалист-эксперт Балтийского территориального управления Росохранкультуры Николай Санкин из Калининграда. Старик справа — так называемый ветеран эстонской 20-й дивизии СС.

Калининградский чиновник Санкин (слева) с эстонским эсэсовцем

Эксперт Санкин не раз привлекался Калининградской таможенной службой и региональным минкультом для оценки раритета, прежде всего, оружия и униформы. Как уверяют его сослуживцы, он «просто реконструктор». Но важно понять, что в Эстонии это была не реконструкция, а рождественская вечеринка на одном из хуторов под Куусалу в кругу неонацистов. На этой же сходке был член скандальной Консервативной народной партии Эстонии Тимо Ави, ставший потом одним из активных инициаторов участия в факельном шествия в Таллине.

Для эстонских антифашистов снимок российского госслужащего в кругу небутафорских эсэсовцев стал шоком.

«Поверьте, даже у нас в Эстонии за меньшее формально порицают, когда какой-нибудь министр на своей вечеринке имеет гостей в форме СС», — написал товарищ из Таллина.

Сейчас Санкин не работает в Балтийском управлении Минкультуры, поскольку оно расформировано. Его любовь к нацистской форме проявляется на страницах соцсетей и форумах.

Факт второй. В прошлом году прогремела история с калининградским учителем истории Павлом Коршуновым, который по совместительству возглавляет клуб реконструкторов «Меркурий», названный в честь нацистской операции, которую учитель приводит как «выдающийся пример применения воздушно-десантных войск».

Педагог Коршунов также любит фотографироваться в фашистской форме и размещать эти снимки в Сети. На 9 Мая он транслировал в интернете дневник собственного сочинения от имени солдата вермахта, где есть такие строки: «Всё-таки воевать на стороне немцев значительно привлекательнее».

Именно Коршунова департамент молодёжной политики регионального минобра делегировал в Москву представлять регион на Всероссийском сборе руководителей клубов исторической реконструкции. Почему калининградские чиновники выбрали реконструктора немецко-фашистского отродья, а не доблестных красноармейцев, осталось за кадром. В правительстве Калининградской области никак не отреагировали на резонанс в СМИ.

Mil.ru Реконструкции боя Великой Отечественной войны. Гитлеровцы в укрытии

Зато от калининградской «европеизированной» общественности досталось журналистам, которые «оболгали» сельского учителя истории. Например, директор муниципального музея в г. Гвардейске Альберт Адылов договорился до того, что заявил, что клубы, занимающиеся реконструкцией Второй мировой войны на стороне немцев, должны быть обязательно названы в честь их операций. Очень спорное утверждение. С такой логикой давайте штамповать в России клубы «Барбаросса», «Винтергевиттер» или просто «так называемый Сталинградский котёл». А слабо назвать клуб «Смерть фашистским оккупантам»?

Учитель истории и обществознания Павел Коршунов продолжает работать в Нивенской сельской школе.

Факт третий. В начале 2017 года СМИ обнародовали планы калининградских бизнес-чиновников воссоздать «с исторической точностью» охотничье имение одного из главных военных преступников нацистской Германии Германа Геринга. Как предполагали региональные СМИ, за этой идеей стоял вице-премьер Калининградской области Александр Егорычев.

Планы были ошеломляющие. Восстановить взорванную резиденцию нацистского ублюдка в Восточной Пруссии, для того чтобы сделать из нее закрытый «туристический объект» для некой элиты. Те же прибалтийские антифашисты, узнав об этой новости, выразили уверенность, что «дом отдыха имени Геринга» станет Меккой для неонацистов со всего Евросоюза. Такие символы коричневые однозначно не обходят стороной, ведь в самой Германии здания, построенные нацистами, давно снесены с лица земли.

ИА REGNUM «Туристический» стенд, рекламирующий нацистского преступника Геринга

Стоит подчеркнуть, что именем создателя гестапо Геринга уже привлекают туристов в Калининградской области. В частности, в природном парке «Виштынецкий» установлен туристический щит с фотографией убийцы Геринга во время посещения этого места в 1944 году, когда Советский Союз вел Великую Отечественную войну с фашистской Германией.

И вновь реакция на это предательство — «поучительная». Директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов, работавший на потанинский грант, сообщил, что имя Геринга «указано в контексте общей истории этого места».

История с «дачей Геринга» завершилась нашей победой. Прокуратура и суд запретили строить на этом месте какое-либо строение, а Егорычев вскоре был уволен из правительства.

Факт четвертый. В этом году настоятель православного храма отец Георгий Бирюков обратил внимание на восстановленный в Калининградской области памятник нацистам.

Речь идёт о гранитном валуне с выбитым символом RAD (Reicharbeitstdienst) — национал-социалистической организации Третьего рейха Государственной службе труда. Известно, что личный состав RAD участвовал в операциях против советских партизан. Главарём RAD был ближайший соратник Гитлера Константин Хирль, признанный в 1949 году виновным в военных преступлениях.

Солдаты Государственной службы труда (RAD). около 1940 года

По данным православного священника, этот камень находился в аварийном состоянии до 2012 года, но затем его кто-то восстановил.

Официальный запрос ИА REGNUM № 115 от 17 июня 2017 года на имя министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака с просьбой ответить, кто дал разрешение на восстановительные работы и будет ли демонтирован памятник, был попросту проигнорирован.

Факт пятый. Несколько лет назад в поселке Русское Калининградской области был обнаружен гранитный памятник гитлеровскому офицеру люфтваффе, который — как было выбито на камне — «пал в воздушном сражении за Германию 2 января 1944 года».

ИА REGNUM Памятник гитлеровскому офицеру люфтваффе в калининградском поселке Русское

Внушительный валун высится рядом с братской могилой наших воинов. По словам местных жителей, гранитный камень с именем гитлеровца появился, когда в Русское прибыли представители германской общественной организацией «Фольксбунд» («Народный союз»). Именно эти «общественники» работали и с новоуренгойским школьником Николаем Д.

Стоит отметить, что в начале 2000-х годов Калининградский городской совет ветеранов выступил категорически против подобной «примирительной» деятельности Народного союза Германии по уходу за военными могилами. Ведь немцы тогда взяли с места в карьер.

Первое обихоженное кладбище гитлеровцев было открыто в 2000 году в знаковом для России городе — Балтийске, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота (на момент открытия кладбища это был официально закрытый для иностранцев военный город). Тогда посол Германии в России Эрнст-Йорг фон Штудниц открыл кладбище с именами 4 тыс. солдат и офицеров вермахта, погибших в первые месяцы 1945 года во время Восточно-Прусской стратегической наступательной операции Красной армии.

Там же была увековечена память пассажиров океанского лайнера, названного в честь нациста Вильгельма Густлоффа (первоначально судно называлось «Адольф Гитлер»). Судно затонуло в январе 1945 года после торпедной атаки советской подводной лодки С-13 под командованием будущего Героя Советского Союза Александра Маринеско.

Факт шестой. Тот самый «Народный союз», возможно, отметился увековечиванием в граните имен предателей нашей Родины — власовцев. Во всяком случае на еще одном военном кладбище в Калининграде на улице Александра Невского на гранитных плитах наравне с немецкими именами солдат выбита масса русских имен и фамилий.

Читаем: Nikolay Semenow, Dimitry Sidorow, Feodor Scherbackow, Andre Schernischow, Nikolai Wischnjakow.

ИА REGNUM Фамилии русских предателей на германских плитах в Калининграде

Судя по годам жизни и смерти, все эти русские были мобилизационного возраста и погибли зимой и весной 1945 года.

Известно, что в 45-м году в Восточной Пруссии нашим войскам противостояли разрозненные группы предателей из РОА. И если это предположение верное, то получается, что в России впервые увековечена память власовцев.

В таком случае германцы добились своего — в российском эксклаве состоялось полное «примирение». И унижение России.