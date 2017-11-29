Откровенно говоря, меня не очень увлекают публикуемые ИА REGNUM «репортажи из зала суда» о процессе по поводу то ли вымогательства бывшим министром Улюкаевым целой сумки американских долларов, то ли передачи этой сумки Сечиным «втемную» под видом супервина, которого министр «никогда не пил». Как написал один из комментаторов, в любом случае «это напоминает схватку пауков в банке».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев в суде

Адвокат же, нанятый министром, честно отрабатывая свой высокооплачиваемый хлеб, надо отдать должное, избрал весьма хитроумный способ защиты подсудимого, представляя дело так, что его клиента примитивно подставили, «зарядив» сумку не обещанным вином, а пачками в сотни тысяч долларов. И если у обвинения нет видео-или аудиопленки или других свидетельств, подтверждающих факт вымогательства, Улюкаев будет до конца отстаивать избранную с адвокатом версию. Как, например, защита пресловутого полковника Захарченко, на голубом глазу утверждающая, что обнаруженные у скромного полицейского миллиарды «заработала» его мать непосильным трудом, выращивая овощи на дачном участке. А что? Пусть обвинение доказывает, что это не так.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Меня же в показаниях подсудимого поразило упоминание о том, что не занимающий никаких государственных должностей г-н Сечин якобы обещал Улюкаеву не понятно за что «орденок» и даже рекомендовал «крутить дырочку». Это что ж, получается, у нас уже государственные награды пошли в ход в виде взяток и откатов? Или это бывший министр так мстит сдавшему его коллеге по бизнесу? В любом случае вопрос, по-моему, не праздный и требует выяснения, как и за какие заслуги высокопоставленные «слуги народа» получают ордена, наряду с нашими военными, которые проливают кровь и отдают жизни за свою страну, а не за «успехи в бизнесе». И почему их распределением позволяют себе заниматься частные лица?

А то ведь на ум приходят чеховский персонаж, выпрашивавший орден, используя для этого красавицу-жену, или мопассановский герой рассказа «Награжден!».