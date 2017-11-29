Недооцененное миролюбие Приднестровья
Необузданное и разуму неподвластное стремление к громким заявлениям со стороны некоторых выскочек, обезмозгленных публичной политикой, привели к странному обсуждению того, кому, по их мнению, должно отойти Приднестровье — Молдове али Украине? Как в пословице: «Без меня меня женили», хотя «поженить» Приднестровье с кем-либо без его собственной воли уже давно невозможно.
Более четверти века полумиллионный народ Приднестровья демонстрирует ничуть не менее (а то и более) явственные признаки независимости, нежели соседствующие Украина и Молдова. Кровавые вооруженные столкновения на Днестре — спасибо русским миротворцам — уже далеко позади. В отличие от других земель, ставших предметом территориальных споров, между жителями Молдовы и Приднестровья граница открыта. Люди живут в мире, как и граждане Чехии и Словакии после размежевания.
Заторы в работе международного формата по урегулированию конфликта между Кишиневом и Тирасполем происходили вовсе не по воле приднестровской стороны. Приднестровская республика, наоборот, всегда как самый заинтересованный в своем благополучном будущем участник дискуссии шла на компромисс. Напомним, что речь идет о «формате 5+2». В переговорах по приднестровскому урегулированию участвуют Молдова и Приднестровье — как стороны конфликта; Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники; Евросоюз и США — как наблюдатели. 27 и 28 ноября должны возобновиться переговоры — Австрия, председательствующая ныне в ОБСЕ, наконец одумалась и поспешила созвать встречу «5+2», иначе рисковала остаться и вовсе не у дел.
Что разбудило Вену? Руководство Приднестровья еще раз продемонстрировало приверженность принципу служения интересам людей, проживающих в республике. Не раз мы видели, как политические амбиции Молдовы и желание соперничать с Западом в русофобской предвзятости мешали строить взаимоотношения, отвечающие желанию людей по обе стороны Днестра не просто жить мирно, но и активно находить новые формы сотрудничества и взаимодействия.
К примеру, давно уже назрела необходимость задействовать транзитный потенциал Приднестровья и открыть мосты через реку Днестр, которые были повреждены во время военных действий. Еще в июле 1998 года Молдова и Приднестровье подписали соглашения о вводе в эксплуатацию моста в районе сел Бычок и Гура Быкулуй. Но затем началась фронтальная проволочка, когда молдавская сторона сводила любые переговоры к выдвижению политических претензий.
И только 3 ноября сего года представители по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталий Игнатьев и Георгий Бэлан подписали протокольное решение «Об открытии моста через реку Днестр в районе сёл Гура Быкулуй и Бычок».
Этому предшествовало обращение президента Приднестровья Вадима Красносельского к участникам переговорного процесса «5+2», в котором он представил развернутое предложение по налаживанию сотрудничества в инфраструктурной, транспортной и таможенной областях. Первым шагом в этом деле должно было стать открытие моста. Конструктивный и предметный настрой руководства Приднестровья был воспринят с воодушевлением, и уже сегодня по мосту открыто движение. Понятно дело, что Австрия оказалась перед риском быть выброшенной на обочину переговоров, ведь решение было принято без нее.
Что мы видим? Приднестровье давно состоялось как ответственный и самостоятельный участник международного общения. Очень хотелось бы надеяться, что партнеры Приднестровья по переговорам поймут это и проявят здравый смысл, вытекающий из новой обстановки в мире. Да, сотрясение Ирака и Испании внутренними конфликтами никак не может быть аналогом ситуации в Приднестровье, но стоит обратить внимание на современные тенденции. Мировое сообщество всё более чутко прислушивается к чаяниям народов, стремящимся к самоопределению, и это объективный процесс.
Когда мы слышим идеи о том, чтобы Приднестровье — на деле давно состоявшееся государство — отдало свой суверенитет том или иному соседу, то невольно хочется спросить: вы хотите наказать жителей этого края за миролюбие, терпение и излишнюю самостоятельность? Не стоит ли начать переговоры с признания того, что миролюбивое великодушие Приднестровья должно быть примером и наукой для соседей?