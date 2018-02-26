



Иван Шилов ИА REGNUM Шахтёры

Сегодня, 28 ноября, в г. Нововолынск (Волынская область) рабочие госпредприятия «Шахта «Бужанская» (объединение ГП «Волыньуголь») продолжают забастовку из-за четырехмесячной задолженности по зарплате.

Шахта Бужанская-1

Второй день горняки трех смен (70 человек) отказываются подниматься на поверхность шахты, блокируя её работу. Также задолженность по зарплатам зафиксирована на других шахтах объединения — №1 «Нововолынская» и №9 «Нововолынская».

"Шахтеры «Бужанской» из-за задолженности по зарплате отказываются подниматься на поверхность. Горняки 2-й и 3-й смены шахты «Бужанская» ГП «Волыньуголь», отработав в забое остаются под землей, отказываясь подниматься на поверхность. Они находятся на глубине 470 метров, на расстоянии полутора километров от шахтного ствола. Таким образом шахтеры протестуют против невыплаты зарплаты. Горнякам «Бужанской» в полном объеме не выплачена зарплата еще за август, всего лишь 10% — за сентябрь и ни копейки за октябрь. А работникам непромышленной группы, у которых совсем мизерные должностные оклады, задолжали еще за июль», — сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, «ситуация осложняется тем, что и министр энергетики и угольной промышленности (Игорь Насалик — ИА REGNUM ), и гендиректор ГП «Волыньуголь» сейчас находятся в отпусках».

«Сейчас под землей 74 шахтера. Председатель первички НПГУ ОП «Шахта «Бужанская» Царук Вадим вместе с горняками. Они обеспечены водой и пищей», — пишет Волынец.

Он также проинформировал, что «общая задолженность перед шахтерами составляет 16 млн 108 тыс грн.» (600 тыс долл.).

«Не лучше ситуация и на шахтах №1 «Нововолынская» и №9 «Нововолынская», — добавил Волынец.

Примечательно, что четырехмесячная задолженность по зарплатам у горняков скопилась на фоне острого дефицита угля на Украине, высокого спроса на твердое топливо ГП «Волыньуголь» и повышения закупочной стоимости отечественного угля.

В частности, пресс-служба крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК Энерго проинформировала, что «за 10 месяцев 2017 года закупила у госшахт Львовско-Волынского бассейна 595 тыс. тонн угля марки Г».

«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поставки выросли на 9,8%. Компания максимально снабжает свои ТЭС украинским углем, чтобы обеспечивать стабильное производство электроэнергии с минимальным использованием импортного ресурса», — говорится в сообщении от 27 ноября.

Отмечается, что в октябре поставки угля шахт Львовско-Волынского бассейна (ЛВБ) на станции ДТЭК выросли на 42% по сравнению с октябрем прошлого года — до 74 тыс. тонн.

«Увеличение закупки вызвано ростом нагрузки на ТЭС, которые работают на украинском угле марки Г. Кроме того, с осени 2017 года дополнительный спрос на уголь марки Г возник из-за перевода антрацитовых блоков ТЭС. За счет перевода с антрацита на газовый уголь только двух блоков Приднепровской станции потребность в угле газовой марки выросла на 80 тыс. тонн ежемесячно», — пояснили в ДТЭК.

В то же время коммерческий директор ДТЭК «Энерго» Виталий Бутенко заявил о дефиците украинского угля газовых марок.

«Работа ТЭС ДТЭК на украинском угле остается нашим стратегическим приоритетом. Мы всячески поддерживаем и приветствуем рост добычи на украинских шахтах, вне зависимости от форм собственности. В этом смысле шахтеры ЛВБ продолжают нас радовать, увеличивая отгрузки на наши ТЭС. Мы продолжаем покупать весь уголь у государственных шахт Львовско-Волынского бассейна, который они готовы отгрузить на наши ТЭС. В текущем отопительном периоде мы вновь столкнулись с сезонным дефицитом марки Г, в том числе из-за перевода нагрузки на блоки, работающие на газовых углях. Сейчас мы решаем эту проблему импортными поставками из США. В прошлом году недостаток закрывался польским ресурсом, но в этом году Польша сама испытывает острый дефицит угля», — сказал Бутенко.

Кроме того, украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук раскритиковал энергетических монополистов Украины за регулярное и необоснованное повышение тарифов на газ и электроэнергию.

«Наше информпространство — это зазеркалье. То один «эксперт» рассказывает о том, что повышение цены на бензин и дизель — это объективная реальность. Сразу ясно — проплатил кто-то из импортеров топлива. То второй байки травит о том, что тариф «Роттердам+» не покрывает себестоимость добычи угля и надо срочно опять повышать тарифы. О, привет ДТЭК! То третий песни поет о больших убытках облгазов и необходимости поднять им расценки за распределение. И снова поприветствуем Бойко! В общем, из наших СМИ всегда люди могут получить честную и проверенную информацию», — иронизирует Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский прогнозирует рост коррупции на украинском рынке угля. По его словам, это вызвано отказом от рыночного ценообразования на уголь и установлением двух цен на импортный и отечественный ресурс.

Землянский напомнил, что подобная ситуация ранее существовала на рынке газа, когда трейдеры покупали дешевый украинский газ и перепродавали его по формуле Дюссельдорф+.

«Трейдер получает доступ к дешевому украинскому газу, который западные партнеры требуют отдавать в свободную продажу. А дальше — продает его по цене европейского по формуле Дюссельдорф+ тем же предприятиям коммунальной энергетики или газопоставляющим организациям», — сказал Землянский, пишет gazeta.ua.

Отойти от этой схемы позволило только установление единой цены на импортный и украинский газ. Кроме прочего, такой шаг стал импульсом к увеличению газодобычи внутри страны.

«Кстати, аналогичную схему пытаются провернуть и на рынке угля, предлагая тарифицировать украинский уголь по более низким ценам и отдавать его на свободный рынок, где трейдеры радостно будут зарабатывать на разнице украинских и импортных цен. И если в газовой схеме государственно-частного трейдинга цены будут бить напрямую по потребителю, то в угольной — по украинским шахтерам и тепловой генерации. И тогда уже формульное ценообразование на уголь по принципу Роттердам+ будет выглядеть как вершина государственного протекционизма по отношению к шахтерам и ТЭС», — рассказал Землянский.

При этом украинский эксперт Сергей Горобец считает, что угольная отрасль требует модернизации.

«Уже сейчас закупочная цена угля марки «Г» — 2400 грн. (90 долл. — ред.) без НДС и доставки, что соответствует ценам на биржах. Но даже при такой цене без государственной программы по модернизации, закрытию и строительства новых шахт (и не просто набора слов, а конкретных ходов решений и финансирования) отрасль будет загибаться», — написал Горобец на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, 23 ноября, в морской торговый порт «Южный» (Одесская область) прибыла очередная партия угля из США.

«23 ноября ГП «МТП «Южный» принял 73 тысячи тонн угля из США. Балкер Ocean Dalian пришвартовался к причалу №6 в 00.25. Груз будет отправлен на тепловые электростанции ПАО «Центрэнерго», — говорится в сообщении пресс-службы порта.

Dalian Ocean — четвертое судно с углем из США для «Центрэнерго», которое разгружено на предприятии.

«С начала года ГП «Морской торговый порт «Южный» обработало четырнадцать судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий. Общий объем превысил 900 тысяч тонн. До конца 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2016 году Украина начала процесс либерализации системы ценообразования на энергоресурсы, в результате чего были утверждены формулы расчета цены на газ для промышленности и населения (Дюссельдорф+) и расчета цены угля (Роттердам+). В 2016 году Украина увеличила добычу угля на 2,8%, или на 1,1 млн т до 40,9 млн т по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 39,7 млн т).

Балкер Sabrina

По словам главного экономического советника премьер-министра Украины Ивана Миклоша, регулируемые тарифы на энергоносители создавали почву для коррупции.

«Когда газ для населения стоил только 12% рыночной цены, что делали многие олигархи? Они покупали газ по ценам для населения, а продавали его компаниям по рыночным ценам. На этом зарабатывались миллиарды долларов», — пояснил Миклош.

Как сообщалось, в октябре 2017 года министерство энергетики и угольной промышленности Украины повысило цену на уголь для государственных добывающих предприятий с 2200 до 2425 гривен (до 90 долл.) за 1 тонну. Новая цена действует с 1 ноября. Заместитель министра энергетики Анатолий Корзун отметил, что этот вопрос давно находился на рассмотрении правительства. «Если в Украине будет ниже себестоимость добычи угля и будет избыток угля на рынке, то цена пойдет вниз. Но когда есть дефицит угля, то цена возрастает. У нас сегодня создался дефицит угольной продукции», — признал Корзун.

Угольная шахта

Напомним, с 17 февраля 2017 года на Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Ввод ЧП вызван действиями радикалов, которые при поддержке нардепов фракции «Самопомощь» Семена Семенченко и Егора Соболева заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Таким образом, «патриоты» заблокировали поставки угля из Донецка и Луганска. После этого Украина была вынуждена начать закупки угля в США, России и ЮАР. За первый квартал 2017 года из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ — 221,6 тыс. тонн, из Польши — 118,9 тыс. тонн.