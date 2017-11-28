



Иван Шилов ИА REGNUM

В еще одном городе Западно-Поморского воеводства исчезает советский памятник, рассказывает Głos Szczeciński (Щецин). Сотрудники фирмы «Джвигар» сбивают звезды, серп и молот, барельефы и медальоны с колонны Победы, расположенной в центре Старгарда. Из-за этого в районе площади Свободы до середины декабря могут наблюдаться затруднении в дорожном движении. Однако люди кладут перед колонной цветы и ставят свечи. Как оказалось, это дело рук бывших городских советников. Как заявил изданию Ярослав Козёлек из Старгарда, «я рад, что никто не удалил цветы и свечи, посвященные тем, кто погиб, думаю о жертвенной солдатской крови». Radio Szczecin (Щецин) дополняет, что элементы памятника отправят на городской склад, откуда они, возможно, попадут на военное кладбище.

Pokaż informacje o autorze Колонны Победы. Старгард. Польша

Центральное антикоррупционное бюро (СВА) провело массовый рейд, по итогам которого были задержаны бывшие и действующие судьи, передает Gazeta Krakowska (Краков). Им предъявлены обвинения в коррупции. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро своим решение отстранил от должности в связи с расследованием директоров окружных судов в Кракове, Тарнуве, Новы-Сонче и районных в Освенциме, Вадовицах, Хшануве и Олькуше. В отставку отправлена председатель Краковского окружного суда Беата Моравец. Как показал анализ, в рейтинге 45 польских окружных судов Краков занял 40-е место. Особую тревогу вызывает затягивание уголовных дел, длительность рассмотрения которых в Краковском окружном суде в среднем занимает 2,5 года, в связи с чем есть риск пропуска срока исковой давности, например, в разбирательствах, связанных с крупными экономическими скандалами. Зёбро также уволил председателей районных судов Кракова (Подгуже и Нова-Хута). Как сообщалось ранее, в рамках расследования было задержано 16 человек, которым предъявили обвинения в присвоении около 21 миллионов злотых, что нанесло ущерб Апелляционному суду в Кракове. Среди подозреваемых — бывший президент Апелляционного суда, директор суда и директор центра закупок, главные бухгалтеры и специалисты, заместитель директора министерства юстиции и предприниматели. Как информирует СВА, потери из-за мошенничества и оплаты фиктивных услуг могут достигать более 35 миллионов злотых.

По всей стране прокатились массовые протесты против проводимой правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) реформ. Как сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье), перед зданием Гданьского окружного суда акцию протеста провело поморское отделения Комитета защиты демократии (KOD). Среди протестующих появились экс-президент Польши Лех Валенса, вице-спикер Сената Богдан Борусевич, а также президент Сопота Яцек Карновский. «Я рад, что такая группа чувствует: надо что-то делать, — сказал Валенса. — Раз вы замечаете, что с Польшей плохо. Уничтожается всё, что до сих пор мы сделали. Везде, целый мир ругается с нами. И потому мы должны сделать дело. Я думал, что буду отдыхать, потому что в своей жизни потрудился. Но вижу, что нужно вернутся из отпуска и приступить к работе. Буду пробовать присоединиться к вам, конечно, не хочу никаких мест, никаких функций, ничего не хочу, однако я не согласен с уничтожением Польши. Мы должны сделать всё, чтобы как можно скорее отстранить эту группу (правящую — С.С.) от власти, потому что они делают очень много вещей неприятных. Я включаюсь в решительную борьбу с этими людьми, которых не встречал нигде в мире. В Польше с коммунистами было легче сражаться и даже договариваться». Вице-спикер Сената подчеркнул роль президента Польши Анджея Дуды, который должен стоять на страже Конституции. Хотя, по словам Борусевича, все разговоры, что тот «следит за Основным законом — это всего лишь иллюзия», а «два закона, которые вышли из президентского дворца, такие же неконституционные, как те, что вышли из PiS. Сегодня я с вами, завтра еду в Варшаву, потому что там идет этот бой. Бой не последний, потому что ведь готовятся одновременно изменения в закон о выборах в местные органы власти, а следующий шаг — изменение в регламент Сейма». Крепкими словами охарактеризовал политику «Права и Справедливости» президент Сопота, заявив, что «здесь, перед судом в Гданьске, есть традиция возвышать мощно голос о важных делах Польши: независимости судов и независимости органов местного самоуправления. Если кто хочет сделать великое зло, изменить порядок выборов под свою партию, и делает это менее чем за год до выборов, тот совершает обычную кражу, попросту — хамство».

Более 500 человек собрались перед судом в Ополе, выразив тем самым оппозицию реформе судебной власти авторства президента Польши, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). «Я не судья и не прокурор, я не адвокат, я приехал сюда, потому что не могу согласиться с решением правящей партии, — заявил Петр Жачек, один из митингующих. — PiS имеет парламентское большинство, но не имеет конституционного большинства и не может изменить конституционные основы обычными законами. Они ломают его». Большинство из участников акции держали зажженные свечи, некоторые — национальные флаги и флаги ЕС. В начале митинга люди отметили минутой молчания память Петра Щенского, который 19 октября поджег себя на Парадной площади в Варшаве в знак протеста против политики «Права и Справедливости». Затем все спели гимн Польши.

Польские националисты в Катовицах повесили депутатов Европейского парламента, рассказывает Express Bydgoski (Быдгощ). Не в буквальном смысле, к повешению были приговорены их портреты. Организаторами акции выступило Национальное движение, Всепольская молодежь, Верхнесилезская национальная партия и Национально-радикальный лагерь (ONR). Несколько десятков человек водрузили на символическую виселицу «предателей» — депутатов оппозиционной партии «Гражданская платформа». Националисты протестовали против «современной Тарговице». Они поставили цель «продемонстрировать со стороны польских патриотов оппозицию клевете и лжи, которые обрушились на участников крупнейшего национального проявления в Польше и Европе — Марша независимости». Во время демонстрации националисты кричали, что даже если министр окружающей среды Польши Ян Шишко «вырубит все деревья в Польше, виселицы не закончатся». По оценкам полиции, в акции приняло участие около 70 человек, а продолжалась она 20 минут. Нарушений порядка, требующих немедленного вмешательства, не зафиксировано. На месте присутствовала группа надзора, которая вела видеосъемку. Полицейские анализируют записи с точки зрения выявления возможных фактов нарушения закона со стороны участников демонстрации и для выявления их личностей.

В Кельце прошла международная конференция под девизом «Радикальный ислам — это угроза латинской цивилизации», пишет Echo Dnia (Кельце). В ней приняли участие известные политики из Германии и Словакии, которые говорили о иммиграционном кризисе в Европе и о том, как решить эту проблему. Первая часть конференции прошла в Университете имени Яна Кохановского в Кельце. Во второй половине дня в отеле Best Western политики встретились с местными жителями. На встречу пришло несколько десятков человек, присутствовал также депутат Европарламента и глава партии «Свобода» Януш Корвин-Микке. Он выступил с заявлением: «Нет вины исламистов в том, что европейцы перестали иметь детей, создавая отрицательную демографию. Это самоубийственная политика европейцев. Нет вины исламистов в том, что кто-то обалдел и предлагает огромные пособия за переезд в Европу. Нет вины исламистов в том, что европейцы перестали верить в Бога, а исламисты верят. Угроза для Европы — это не ислам, а наша собственная политика. Исламисты не виноваты. Мы, наши больные и гнилые элиты. Мы должны исправить ситуацию, а не обвинять исламистов». По словам члена словацкого парламента Милана Мазурека, «народ в Словакии не хочет такого в нашей стране, а наша партия («Народная партия — наша Словакия») делает все возможное для того, чтобы в Словакию не проникала нелегальная иммиграция». В свою очередь, депутат Сейма Польши и лидер Национального движения Роберт Винницкий отметил, что для Европы защиты границы не является технической проблемой, равно как решение проблем, связанных с демографией, безопасностью. «Проблема в том, что левацкая ментальная, культурная и политическая революция, поразившая Запад в 1960—1970-х годах, нанесла урон трем наиболее важным характеристикам, которые создают человека: национальной, религиозной и даже сексуальной идентичности», — сказал лидер польских националистов. Он осудил то, что «сегодня привязанность к национальному государству называется нацизмом, ссылка на Бога в публичном пространстве — фундаментализмом, а привязанность к традиционной семье — сексизмом и гомофобией». Винницкий подчеркнул, что Европа потеряла свои основополагающие основы — и потому потеряна. Решать проблемы, связанные с радикальным исламом, невозможно, если европейцы не восстановят ценности, на которых основана европейская цивилизация. «Мы являемся свидетелями ползучей исламизации нашей страны, — констатировал депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Стефан Котре. — Криминальные действия нашего канцлера Ангелы Меркель открыли границы страны, что привело к огромному наплыву мусульманских иммигрантов, что вызвало ужасающий рост преступности и пропагандистские кампании в мечетях. У нас есть целые улицы, где живут только мусульмане, а в наших школах и детских садах мы боимся внести свинину в меню, чтобы к ней вдруг не прикоснулись мусульманские гости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Историю с экономикой смешивать нельзя. Как передает Dziennik Wschodni (Люблин), об этом шла речь во время польско-украинского экономического форума. «Украина есть и останется нашим важным экономическим партнером», — сказал люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который недавно инспектировал польскую границу с Украиной и Белоруссией. Он объявил о модернизации пограничных переходов «Дорогуск» и «Гребенне» и скоростных дорогах к ним. По мнению воеводы, инвестиции послужат развитию приграничных территорий и торговле между Польшей и Украиной. Под заявлением Чарнека подписался генеральный консул Украины в Польше Василий Павлюк, отметивший, что «Люблинское воеводство — отличный выход на Запад», а Украина «ценит то, что украинцы могут легально работать в Польше» и благодарна за то, «что в такие трудные времена, когда идет война в Донбассе, Польша оказывает нам такую поддержку». По словам вице-маршала Люблинского воеводства Кшиштофа Грабчука, сильная Украина отвечает интересам Польши и региона. В воеводстве не хватает рабочих рук, особенно в таких секторах, как строительство и сельское хозяйство. Он проинформировал участников конференции о том, что в программе Польша — Украина и Польша — Белоруссия в настоящее время предусмотрено 182 миллионов злотых для трансграничных проектов, а в Управлении маршала достаточно средств для поддержки польских предпринимателей, желающих развивать свой бизнес за Бугом.

15 000 иностранцев имеют просроченные карты проживания — неужели украинцы должны покинуть Вроцлав? Этим вопросом задается Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Выдача разрешений осуществляются в офисе воеводства. Иностранцы стоят в длинных очередях, а после месяцами ждут документов, хотя запросы поступают своевременно. Решение в том, чтобы нанять еще 25 чиновников для работы с иностранцами, запуске новой информационной системе и регистрации посредством сети интернет. Но что насчет иностранцев, в основном украинских граждан, у которых истек срок проживания? Сотрудники офиса воеводы гарантируют, что их не вышлют из страны, если был соблюден срок подачи заявки на выдачу временного вида на жительство и заявление не содержит каких-либо неточностей.

Тем временем в Жешуве пограничники пресекли работу польско-украинской банды, которая занималась массовым вымогательством у украинцев, желающих получить разрешения на работу в Польше, сообщают Nowiny (Жешув). Первым встревожились стражи границы из перехода «Кросценко» в Подкарпатье. По словам майора Эльжбеты Пикор из Бещадского погранотряда, ее коллеги обнаружили, что всё больше и больше украинских граждан, имеющих законные разрешения на работу в Польше, не остаются в стране, а идут дальше на запад Европы. Оказалось, что 40-летний бизнесмен из окрестностей Варшавы на протяжении нескольких лет собирал заявки, на основе которых в офисе мазовецкого воеводы выдавали «разрешения на работу типа А» для граждан Украины. Согласно запросам, жители Мазовецкого воеводства якобы нуждались в украинцах, желая нанять их домашней прислугой, опекать престарелых или садовником. Однако на самом деле за каждую заявку задействованные в афере польские граждане получали по 200 злотых. После чего разрешения на работу отправлялись на Украину, где распределялись среди покупателей. Следователи подсчитали, что в течение двух лет полученный преступниками доход мог составить несколько десятков тысяч долларов.

Организаторы конференции «Горное дело», которая прошла в Катовицах, пришли к выводу, что Польше необходимо увеличить импорт угля из России, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Подчеркивается, что данная конференция — это самый важный форум в Польше, связанным с сектором каменного угля. В ходе дискуссии на тему «Реструктуризация и стратегия: видение польской добычи в 2030 году» эксперты и руководители горнодобывающих компаний отметили, что при нынешней конъюнктуре польские шахты могут быть рентабельными и продавать больше угля, чем сегодня в состоянии добыть. Для того, чтобы удержать темпы работы, необходимо инвестировать в добычу полезных ископаемых. Однако всё это не устраняет необходимость в импорте угля. Для удовлетворения потребностей рынка необходимо, в частности, увеличить импорт угля из России.

Decumanus Вагоны с углем

Польские железные дороги (РКР) объявили войну вшам и клопам, рассказывает Dziennik Polski (Краков). В последние годы потребители услуг PKP привыкли к множеству неудобств — медленные составы, заснеженные туалеты или поезда худшего класса, чем те, на которые они приобретали билеты. Но с атаками насекомых не встречались. Пока пассажиры скоростного поезда Pendolino, который отправился из Кракова в Варшаву, не пережили нападение вшей, которые начали выпрыгивать из головы 29-летней женщины, выглядевшей бомжом и путешествовавшей со своим 41-летним компаньоном без билета. Пара распивала алкоголь и отказалась подчиниться требованиям полиции выйти из вагона. В итоге пассажирам вагона, где сидели эти граждане, пришлось перейти на другие места. Пресс-служба РКР заверила, что состав будет тщательно очищен и продезинфицирован. Однако, напоминает издание, это не первый случай, когда в поездах прыгают кусачие насекомые. Так, в 2012 году Артур и Ёся по пути в Варшаву были покусаны клопами в одном из вагонов, причем клопы последовали за ними в общежитие. Пять лет назад железнодорожники потратили почти полмиллиона злотых на дезинфекцию почти четырехсот вагонов. Но насекомые возвращаются, а в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о покусанных пассажирах. Возмущенная общественность задается вопросом, почему в поезда могут попадать люди без билетов? Ведь, например, в Италии на железнодорожные станции могут зайти только те, у которых есть проездной документ, отчего бомжей в поездах практически не видно. Тем временем представители Польских железных дорог только обещают обсудить «технические и правовые возможности ограничения доступа людей, поведение и гигиена которых вызывает множество возражений».