Польша регионов: пассажиров поездов закусали вши и клопы
В еще одном городе Западно-Поморского воеводства исчезает советский памятник, рассказывает Głos Szczeciński (Щецин). Сотрудники фирмы «Джвигар» сбивают звезды, серп и молот, барельефы и медальоны с колонны Победы, расположенной в центре Старгарда. Из-за этого в районе площади Свободы до середины декабря могут наблюдаться затруднении в дорожном движении. Однако люди кладут перед колонной цветы и ставят свечи. Как оказалось, это дело рук бывших городских советников. Как заявил изданию Ярослав Козёлек из Старгарда, «я рад, что никто не удалил цветы и свечи, посвященные тем, кто погиб, думаю о жертвенной солдатской крови». Radio Szczecin (Щецин) дополняет, что элементы памятника отправят на городской склад, откуда они, возможно, попадут на военное кладбище.
Центральное антикоррупционное бюро (СВА) провело массовый рейд, по итогам которого были задержаны бывшие и действующие судьи, передает Gazeta Krakowska (Краков). Им предъявлены обвинения в коррупции. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро своим решение отстранил от должности в связи с расследованием директоров окружных судов в Кракове, Тарнуве, Новы-Сонче и районных в Освенциме, Вадовицах, Хшануве и Олькуше. В отставку отправлена председатель Краковского окружного суда Беата Моравец. Как показал анализ, в рейтинге 45 польских окружных судов Краков занял 40-е место. Особую тревогу вызывает затягивание уголовных дел, длительность рассмотрения которых в Краковском окружном суде в среднем занимает 2,5 года, в связи с чем есть риск пропуска срока исковой давности, например, в разбирательствах, связанных с крупными экономическими скандалами. Зёбро также уволил председателей районных судов Кракова (Подгуже и Нова-Хута). Как сообщалось ранее, в рамках расследования было задержано 16 человек, которым предъявили обвинения в присвоении около 21 миллионов злотых, что нанесло ущерб Апелляционному суду в Кракове. Среди подозреваемых — бывший президент Апелляционного суда, директор суда и директор центра закупок, главные бухгалтеры и специалисты, заместитель директора министерства юстиции и предприниматели. Как информирует СВА, потери из-за мошенничества и оплаты фиктивных услуг могут достигать более 35 миллионов злотых.
По всей стране прокатились массовые протесты против проводимой правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) реформ. Как сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье), перед зданием Гданьского окружного суда акцию протеста провело поморское отделения Комитета защиты демократии (KOD). Среди протестующих появились экс-президент Польши Лех Валенса, вице-спикер Сената Богдан Борусевич, а также президент Сопота Яцек Карновский. «Я рад, что такая группа чувствует: надо что-то делать, — сказал Валенса. — Раз вы замечаете, что с Польшей плохо. Уничтожается всё, что до сих пор мы сделали. Везде, целый мир ругается с нами. И потому мы должны сделать дело. Я думал, что буду отдыхать, потому что в своей жизни потрудился. Но вижу, что нужно вернутся из отпуска и приступить к работе. Буду пробовать присоединиться к вам, конечно, не хочу никаких мест, никаких функций, ничего не хочу, однако я не согласен с уничтожением Польши. Мы должны сделать всё, чтобы как можно скорее отстранить эту группу (правящую — С.С.) от власти, потому что они делают очень много вещей неприятных. Я включаюсь в решительную борьбу с этими людьми, которых не встречал нигде в мире. В Польше с коммунистами было легче сражаться и даже договариваться». Вице-спикер Сената подчеркнул роль президента Польши Анджея Дуды, который должен стоять на страже Конституции. Хотя, по словам Борусевича, все разговоры, что тот «следит за Основным законом — это всего лишь иллюзия», а «два закона, которые вышли из президентского дворца, такие же неконституционные, как те, что вышли из PiS. Сегодня я с вами, завтра еду в Варшаву, потому что там идет этот бой. Бой не последний, потому что ведь готовятся одновременно изменения в закон о выборах в местные органы власти, а следующий шаг — изменение в регламент Сейма». Крепкими словами охарактеризовал политику «Права и Справедливости» президент Сопота, заявив, что «здесь, перед судом в Гданьске, есть традиция возвышать мощно голос о важных делах Польши: независимости судов и независимости органов местного самоуправления. Если кто хочет сделать великое зло, изменить порядок выборов под свою партию, и делает это менее чем за год до выборов, тот совершает обычную кражу, попросту — хамство».
Более 500 человек собрались перед судом в Ополе, выразив тем самым оппозицию реформе судебной власти авторства президента Польши, информирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). «Я не судья и не прокурор, я не адвокат, я приехал сюда, потому что не могу согласиться с решением правящей партии, — заявил Петр Жачек, один из митингующих. — PiS имеет парламентское большинство, но не имеет конституционного большинства и не может изменить конституционные основы обычными законами. Они ломают его». Большинство из участников акции держали зажженные свечи, некоторые — национальные флаги и флаги ЕС. В начале митинга люди отметили минутой молчания память Петра Щенского, который 19 октября поджег себя на Парадной площади в Варшаве в знак протеста против политики «Права и Справедливости». Затем все спели гимн Польши.
Польские националисты в Катовицах повесили депутатов Европейского парламента, рассказывает Express Bydgoski (Быдгощ). Не в буквальном смысле, к повешению были приговорены их портреты. Организаторами акции выступило Национальное движение, Всепольская молодежь, Верхнесилезская национальная партия и Национально-радикальный лагерь (ONR). Несколько десятков человек водрузили на символическую виселицу «предателей» — депутатов оппозиционной партии «Гражданская платформа». Националисты протестовали против «современной Тарговице». Они поставили цель «продемонстрировать со стороны польских патриотов оппозицию клевете и лжи, которые обрушились на участников крупнейшего национального проявления в Польше и Европе — Марша независимости». Во время демонстрации националисты кричали, что даже если министр окружающей среды Польши Ян Шишко «вырубит все деревья в Польше, виселицы не закончатся». По оценкам полиции, в акции приняло участие около 70 человек, а продолжалась она 20 минут. Нарушений порядка, требующих немедленного вмешательства, не зафиксировано. На месте присутствовала группа надзора, которая вела видеосъемку. Полицейские анализируют записи с точки зрения выявления возможных фактов нарушения закона со стороны участников демонстрации и для выявления их личностей.
В Кельце прошла международная конференция под девизом «Радикальный ислам — это угроза латинской цивилизации», пишет Echo Dnia (Кельце). В ней приняли участие известные политики из Германии и Словакии, которые говорили о иммиграционном кризисе в Европе и о том, как решить эту проблему. Первая часть конференции прошла в Университете имени Яна Кохановского в Кельце. Во второй половине дня в отеле Best Western политики встретились с местными жителями. На встречу пришло несколько десятков человек, присутствовал также депутат Европарламента и глава партии «Свобода» Януш Корвин-Микке. Он выступил с заявлением: «Нет вины исламистов в том, что европейцы перестали иметь детей, создавая отрицательную демографию. Это самоубийственная политика европейцев. Нет вины исламистов в том, что кто-то обалдел и предлагает огромные пособия за переезд в Европу. Нет вины исламистов в том, что европейцы перестали верить в Бога, а исламисты верят. Угроза для Европы — это не ислам, а наша собственная политика. Исламисты не виноваты. Мы, наши больные и гнилые элиты. Мы должны исправить ситуацию, а не обвинять исламистов». По словам члена словацкого парламента Милана Мазурека, «народ в Словакии не хочет такого в нашей стране, а наша партия («Народная партия — наша Словакия») делает все возможное для того, чтобы в Словакию не проникала нелегальная иммиграция». В свою очередь, депутат Сейма Польши и лидер Национального движения Роберт Винницкий отметил, что для Европы защиты границы не является технической проблемой, равно как решение проблем, связанных с демографией, безопасностью. «Проблема в том, что левацкая ментальная, культурная и политическая революция, поразившая Запад в 1960—1970-х годах, нанесла урон трем наиболее важным характеристикам, которые создают человека: национальной, религиозной и даже сексуальной идентичности», — сказал лидер польских националистов. Он осудил то, что «сегодня привязанность к национальному государству называется нацизмом, ссылка на Бога в публичном пространстве — фундаментализмом, а привязанность к традиционной семье — сексизмом и гомофобией». Винницкий подчеркнул, что Европа потеряла свои основополагающие основы — и потому потеряна. Решать проблемы, связанные с радикальным исламом, невозможно, если европейцы не восстановят ценности, на которых основана европейская цивилизация. «Мы являемся свидетелями ползучей исламизации нашей страны, — констатировал депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Стефан Котре. — Криминальные действия нашего канцлера Ангелы Меркель открыли границы страны, что привело к огромному наплыву мусульманских иммигрантов, что вызвало ужасающий рост преступности и пропагандистские кампании в мечетях. У нас есть целые улицы, где живут только мусульмане, а в наших школах и детских садах мы боимся внести свинину в меню, чтобы к ней вдруг не прикоснулись мусульманские гости».
Историю с экономикой смешивать нельзя. Как передает Dziennik Wschodni (Люблин), об этом шла речь во время польско-украинского экономического форума. «Украина есть и останется нашим важным экономическим партнером», — сказал люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который недавно инспектировал польскую границу с Украиной и Белоруссией. Он объявил о модернизации пограничных переходов «Дорогуск» и «Гребенне» и скоростных дорогах к ним. По мнению воеводы, инвестиции послужат развитию приграничных территорий и торговле между Польшей и Украиной. Под заявлением Чарнека подписался генеральный консул Украины в Польше Василий Павлюк, отметивший, что «Люблинское воеводство — отличный выход на Запад», а Украина «ценит то, что украинцы могут легально работать в Польше» и благодарна за то, «что в такие трудные времена, когда идет война в Донбассе, Польша оказывает нам такую поддержку». По словам вице-маршала Люблинского воеводства Кшиштофа Грабчука, сильная Украина отвечает интересам Польши и региона. В воеводстве не хватает рабочих рук, особенно в таких секторах, как строительство и сельское хозяйство. Он проинформировал участников конференции о том, что в программе Польша — Украина и Польша — Белоруссия в настоящее время предусмотрено 182 миллионов злотых для трансграничных проектов, а в Управлении маршала достаточно средств для поддержки польских предпринимателей, желающих развивать свой бизнес за Бугом.
15 000 иностранцев имеют просроченные карты проживания — неужели украинцы должны покинуть Вроцлав? Этим вопросом задается Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Выдача разрешений осуществляются в офисе воеводства. Иностранцы стоят в длинных очередях, а после месяцами ждут документов, хотя запросы поступают своевременно. Решение в том, чтобы нанять еще 25 чиновников для работы с иностранцами, запуске новой информационной системе и регистрации посредством сети интернет. Но что насчет иностранцев, в основном украинских граждан, у которых истек срок проживания? Сотрудники офиса воеводы гарантируют, что их не вышлют из страны, если был соблюден срок подачи заявки на выдачу временного вида на жительство и заявление не содержит каких-либо неточностей.
Тем временем в Жешуве пограничники пресекли работу польско-украинской банды, которая занималась массовым вымогательством у украинцев, желающих получить разрешения на работу в Польше, сообщают Nowiny (Жешув). Первым встревожились стражи границы из перехода «Кросценко» в Подкарпатье. По словам майора Эльжбеты Пикор из Бещадского погранотряда, ее коллеги обнаружили, что всё больше и больше украинских граждан, имеющих законные разрешения на работу в Польше, не остаются в стране, а идут дальше на запад Европы. Оказалось, что 40-летний бизнесмен из окрестностей Варшавы на протяжении нескольких лет собирал заявки, на основе которых в офисе мазовецкого воеводы выдавали «разрешения на работу типа А» для граждан Украины. Согласно запросам, жители Мазовецкого воеводства якобы нуждались в украинцах, желая нанять их домашней прислугой, опекать престарелых или садовником. Однако на самом деле за каждую заявку задействованные в афере польские граждане получали по 200 злотых. После чего разрешения на работу отправлялись на Украину, где распределялись среди покупателей. Следователи подсчитали, что в течение двух лет полученный преступниками доход мог составить несколько десятков тысяч долларов.
Организаторы конференции «Горное дело», которая прошла в Катовицах, пришли к выводу, что Польше необходимо увеличить импорт угля из России, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Подчеркивается, что данная конференция — это самый важный форум в Польше, связанным с сектором каменного угля. В ходе дискуссии на тему «Реструктуризация и стратегия: видение польской добычи в 2030 году» эксперты и руководители горнодобывающих компаний отметили, что при нынешней конъюнктуре польские шахты могут быть рентабельными и продавать больше угля, чем сегодня в состоянии добыть. Для того, чтобы удержать темпы работы, необходимо инвестировать в добычу полезных ископаемых. Однако всё это не устраняет необходимость в импорте угля. Для удовлетворения потребностей рынка необходимо, в частности, увеличить импорт угля из России.
Польские железные дороги (РКР) объявили войну вшам и клопам, рассказывает Dziennik Polski (Краков). В последние годы потребители услуг PKP привыкли к множеству неудобств — медленные составы, заснеженные туалеты или поезда худшего класса, чем те, на которые они приобретали билеты. Но с атаками насекомых не встречались. Пока пассажиры скоростного поезда Pendolino, который отправился из Кракова в Варшаву, не пережили нападение вшей, которые начали выпрыгивать из головы 29-летней женщины, выглядевшей бомжом и путешествовавшей со своим 41-летним компаньоном без билета. Пара распивала алкоголь и отказалась подчиниться требованиям полиции выйти из вагона. В итоге пассажирам вагона, где сидели эти граждане, пришлось перейти на другие места. Пресс-служба РКР заверила, что состав будет тщательно очищен и продезинфицирован. Однако, напоминает издание, это не первый случай, когда в поездах прыгают кусачие насекомые. Так, в 2012 году Артур и Ёся по пути в Варшаву были покусаны клопами в одном из вагонов, причем клопы последовали за ними в общежитие. Пять лет назад железнодорожники потратили почти полмиллиона злотых на дезинфекцию почти четырехсот вагонов. Но насекомые возвращаются, а в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о покусанных пассажирах. Возмущенная общественность задается вопросом, почему в поезда могут попадать люди без билетов? Ведь, например, в Италии на железнодорожные станции могут зайти только те, у которых есть проездной документ, отчего бомжей в поездах практически не видно. Тем временем представители Польских железных дорог только обещают обсудить «технические и правовые возможности ограничения доступа людей, поведение и гигиена которых вызывает множество возражений».