Создание и внедрение в общественное сознание чёрных исторических мифов — не просто война с историей нашей страны, но и прямая атака на стабильность государственной системы. Конструируемые мифы, как правило, вносят раскол в общество, для того чтобы впоследствии столкнуть между собой его части, а в том, как это происходит, мы можем убедиться на печальном примере Украины, где всё начиналось с «безобидных» мифов, а закончилось фактически реабилитацией нацистских прихвостней.

Николай II приветствует черносотенцев

Вот почему заявление епископа Егорьевского Тихона Шевкунова о том, что убийство бывшего императора Российской империи Николая Романова могло носить ритуальный характер, вызывает недоумение и тревогу. Сказано это было на конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» в Сретенском монастыре Москвы.

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было», — сказал епископ Тихон.

Он подчеркнул, что эта версия должна быть доказана и обоснована.

«Это надо доказать и обосновать. То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам, о чём свидетельствует [Яков] Юровский (один из участников расстрела), и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал», — цитирует заявление епископа ТАСС.

Надо отметить, что сам Тихон Шевкунов является секретарём Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы ДНК останков, найденных в Екатеринбурге. Считается, что они могут принадлежать отрекшемуся 2 марта 1917 года от российского престола Николаю Романову и членам его семьи, которые были расстреляны в июле 1918 года. Надо полагать, что и остальные члены комиссии, значительная часть которой, по словам епископа, не сомневается в том, что убийство было якобы ритуальным, попали в неё не случайно.

Владимир Вучичевич-Сибирский. Черносотенный погром 1905 года в Томске

Дело в том, что нет ни одного заслуживающего доверия источника или исследователя, который хотя бы проблематизировал бы так называемую «версию» ритуального убийства бывшего царя и членов его семьи. Не возникло такой «версии» и у противников большевиков, которые вошли в Екатеринбург через восемь дней после расстрела и сразу инициировали расследование.

Но откуда же вообще взялась эта «версия»?

Дело в том, что первые следователи осмотрели место происшествия и, как положено, описали его. В том числе в следственные протоколы были внесены все надписи на стенах дома Ипатьева, в котором, как предполагалось, произошёл расстрел. При большевиках здание использовалось для размещения в нём солдат, которые, по всей видимости, сделали надписи. При этом, помимо революционных призывов, на стенах были также носившие скабрезный или вовсе нецензурный характер надписи.

После того как в апреле 1919 года расследование дела возглавил Николай Соколов, он вновь провёл осмотр дома. На этот раз следователь обнаружил и занёс в протокол надпись, которой не было в отчётах предыдущих следователей. При этом надо подчеркнуть, что всё это время ставший знаменитым после июля 1918 года дом Ипатьева был открыт, так что проникнуть туда и оставить любую надпись мог кто угодно. Николай Соколов беспристрастно зафиксировал в протоколе осмотра новую надпись чернилами на подоконнике, которая представляла собой ряд цифр, а рядом с ней четыре символа, напоминающие латинские буквы sryl.

Однако в это же время дом Ипатьева посетил британский журналист Роберт Арчибальд Вильтон, первым нашедший «каббалистический» смысл в новонайденной цифровой надписи. Вернувшись на родину, он издал книгу, в которой поведал о том, что убийство Николая Романова и членов его семьи было задумано «стремящимся к мировому господству» евреями, а в качестве «доказательства» привёл непонятную запись на подоконнике, обнаруженную Соколовым. Позднее надпись была «расшифрована» белоэмигрантом-эзотериком Михаилом Скарятиным, который в 1925 году опубликовал оккультную книгу «Жертва». По его уверениям, в расшифрованном виде обнаруженная на подоконнику в доме Ипатьева надпись звучит так:

«Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения России. О сем извещаются все народы».

Историк, руководитель канала «Цифровая история» Егор Яковлев ранее уже исследовал проблему появления данной «версии» расстрела бывшего императора и его семьи.

«Возможно, брошюра Скарятина осталась бы незамеченной, но в 1931 году ее переиздал в Германии другой русский эмигрант, оккультист и антисемит Григорий Шварц-Бостунич, близкий к семье Великого князя Кирилла Владимировича. В том же году Шварц-Бостунич стал членом нацистской партии, а еще через год вступил в ряды СС, где дослужился до чина штандартенфюрера. Его «придворное» положение в Третьем рейхе дало возможность активно пропагандировать идею «мирового жидовского заговора», одним из проявлений которого якобы стала ритуальная казнь семьи Николая II. В 1943 году информация Бостунича-Скарятина вошла в большой пропагандистский труд нациста Гельмута Шрамма «Ритуальное убийство у евреев», посвященный автору идиомы «окончательное решение еврейского вопроса» Альфреду Розенбергу», — сообщил историк на сайте «Цифровая история».

Еврейский погром на оккупированной у Советского Союза территории. 1941

Он уточнил, что после разгрома нацистской Германии теории эмигрантских оккультистов были забыты, но с распадом Советского Союза они вновь получили известность в среде крайне правых антисемитски настроенных кругов. Ярким выразителем настроений такого рода стал публицист Олег Платонов, который посвятил хасидскому заговору против царя книгу «По приказу тайных сил».

Вот такая история появления «версии» о ритуальном убийстве. Причём её авторов и сторонников нисколько не смущает тот факт, что среди расстрельной команды был всего один еврей, да и тот выходец из рабочей семьи. Также игнорируется факт того, что партийное руководство большевиков (где евреев было больше, чем в Уралоблсовете) предпринимало все усилия для того, чтобы организовать суд над Николаем Романовым, а миссия комиссара Яковлева (Константин Мячин), который организовал перевозку Николая Романова и его семьи из Тобольска в Екатеринбург, напоминала мероприятие по спасению от самосуда. Более того, чёрный миф о «ритуальном убийстве» подогревают слухи о якобы еврейском происхождении комиссара снабжения Уралоблсовета Петра Войкова (он занимал эту должность в 1918 году) и о том, что он выписывал серную кислоту (а ему по долгу службы действительно приходилось подписывать множество документов) якобы для уничтожения останков расстрелянных.

Более того, сам факт того, что к созданию и распространению «версии» о ритуальном убийстве приложили руку эзотерики, оккультисты и нацистская пропаганда, уже должен вызывать неприятие и отторжение. И если широкой аудитории эти факты могут быть неизвестны, то тем, кто специально изучает вопросы, связанные с расстрелом Николая Романова и его семьи, сам бог велел всё это знать.

Но мало знать, необходимо понимать последствия. Эта очевидно антисемитская версия (ведь если сначала заявлять о «ритуальном убийстве», то потом придётся пояснять — чей это был ритуал) вовсе не безобидна и может иметь самые ужасные последствия.

Так, один из самых известных в дореволюционной России еврейских погромов в Кишинёве в апреле 1903 года начался именно с того, что появилась «версия» о ритуальном убийстве ребёнка. Эта «версия» раскручивалась единственной ежедневной местной газетой «Бессарабец», возглавляемой антисемитом Павлом Крушеваном. Через неё распространялись слухи о том, что пропавший, а затем найденный мёртвым четырнадцатилетний подросток якобы был похищен и убит евреями для осуществления ритуала, несмотря на то, что следствие отвергло эту «версию». Закончилось это тем, что «прокачанные» горожане устроили погром проживавшим в Кишенёве евреям, в ходе которого около 50 человек погибло и ещё порядка 600 были искалечены. По аналогичному сценарию развивались и другие еврейские погромы в царской России.

Вот почему всякий раз, когда с высоких трибун или в прессе высказывается версия о возможном ритуальном убийстве Николая Романова, возникает тревога за будущее.

Президент России Владимир Путин и Патриарх Кирилл много раз повторяли о необходимости добиваться согласия в обществе, в том числе через объективную оценку исторических событий. Трудно не согласиться. Тем более, что перед глазами есть примеры того, что происходит в случае раскола внутри страны (опять же напомню про события на Украине). И для того чтобы добиться согласия, необходимо прилагать все усилия для развенчания чёрных мифов, а никак не транслировать их или множить.

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