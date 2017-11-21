День благодарения — святой праздник для Соединенных Штатов. Разлетевшиеся по всей огромной стране в поисках лучшей жизни отпрыски приезжают к пожилым родителям, которые ещё помнят, что есть не только кафе, но и домашняя кухня, и радуют родных традиционной индейкой и всеми известными кулинарными изысками. Прошедший четверг в Штатах был полон радости и умиления…

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Этот семейный праздник не принято омрачать разговорами о работе или политике, но, понятное дело, разговоры на эти темы то и дело заходят… Современная политическая ситуация, а именно деятельность президента Трампа так прочно вошла в список одновременно «горячих» и противоречивых тем, что многие журналы, телеканалы и газеты в своих предпраздничных выпусках наравне с рецептами приготовления индейки разместили настоятельную рекомендацию не упоминать лидера нации за праздничным столом. Ведь неожиданный комментарий от какого-нибудь дальнего родственника может превратить семейное торжество в настоящее поле боя.

Collegepons.fr Парад в день благодарения в США

Что касается самого верховного главнокомандующего, то он не пожелал в очередной раз стать нарушителем давних традиций и принял участие в ежегодной церемонии «помилования индейки», в ходе которой вполне реальный лидер огромной страны, где вот-вот будут за один день съедены 46 миллионов индеек, избавляет одну вполне реальную особь этого вида от печальной участи и отправляет на специальную ферму доживать свой век. Трамп, как это иногда делают американские лидеры, в том числе и Обама в прошлом году, помиловал сразу двух индеек. По поводу тех самых, прошлогодних, он сказал, что «ему сообщили, что нет абсолютно никакого способа отменить» это решение его предшественника.

Завершив все положенные ритуалы, глава Белого дома отправился на принадлежащий ему курорт и в гольф-клуб Мар-а-Лаго, который за десять месяцев его президентства стал традиционным местом отдыха «лидера свободного мира» и по совместительству неофициальной резиденцией, где президент может заниматься делами, не будучи стеснён протоколом и поджидающими на каждом углу журналистами, что особенно актуально в условиях участившихся «утечек» информации по вине сотрудников Белого дома.

Полный список встреч Трампа в Мар-а-Лаго и его телефонных звонков, сделанных оттуда, наверняка когда-нибудь станет достоянием общественности, но к тому времени, вероятно, интересовать будет больше историков, нежели политических аналитиков. Пока же о том, чем занимался президент-бизнесмен в ходе четырехдневного праздничного уик-энда, остаётся только догадываться.

К счастью, догадаться несложно, ведь внимание политиков и экспертов всего мира на прошедшей неделе было приковано к Ближнему Востоку. И хотя может показаться, что судьбы этого региона решаются исключительно в Сочи на встречах Путина с лидерами вовлечённых государств, такое умозаключение было бы излишне упрощенным. Интересы США в сложившейся ситуации ясны и не могут не учитываться всеми сторонами конфликта. Тем более что лидеры России и Америки сверили свои курсы по Сирии совсем недавно, во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

В чем же состоит интерес Трампа в условиях, казалось бы, полной победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Исходя из характера его внешнеполитической программы и уже предпринятых по всему миру действий, его интерес, вероятно, заключается в том, чтобы на Ближнем Востоке установился хотя бы хрупкий мир, в условиях которого он мог бы оперировать хорошо знакомыми и любимыми экономическими рычагами. Трамп уже не раз показывал, что сильная армия для него — скорее постоянный аргумент в геополитическом споре, а не реально применяемый инструмент.

Однако, армия США была вовлечена в сирийский конфликт задолго до избрания Трампа и до начала войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они работали в тесном взаимодействии с так называемой демократической оппозицией, то есть вооружали ее, обучали ее и даже, как полагается по современной военной науке, воевали непосредственно, вливая свой спецназ в их ряды.

Эта практика, абсолютно нормальная для США времён Обамы, была в пух и прах раскритикована Трампом ещё в период предвыборной гонки. Конечно, конкретные регионы, явки и пароли кандидат не называл, но по поводу силовой смены режимов ценой американских жизней сказал немало. Став президентом, Трамп сконцентрировал своё внимание на борьбе с терроризмом, существенно снизив накал риторики в отношении сирийского лидера Башара Асада. Так, если Обама заявлял, что Асад — кровавый тиран и его уход с поста является обязательным условием урегулирования конфликта, то Трамп ограничился только тем, что президент Сирии — кровавый тиран.

Теперь, после победы над террористами, именно американские военные мешают своему президенту перейти к новой фазе его ближневосточного гамбита. Дело в том, что ни военные, провоевавшие несколько лет в одних окопах с «оппозицией», ни их влиятельные хозяева из Вашингтона, не сумевшие привести в Белый дом своего кандидата, не получили желанной победы над Асадом. И если на демократов, с их геополитическими выкладками и клановыми экономическими интересами, Трамп плюет чуть ли не каждый день по десяткам вопросов, то проигнорировать военных, составляющих один из трёх столпов его политической базы, он никак не может.

Таким образом, американскому президенту, желающему как можно быстрее разделаться с сирийской проблемой, с тем чтобы оставшиеся три года президентского срока называть себя победителем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не терять солдат, мешают сами американские солдаты, впрочем, как и офицеры и генералы, никак не желающие уходить из Сирии, пока не увидят хоть каких-то плодов своего труда, вера в праведность которого является обязательной составляющей психологической подготовки американских военнослужащих.

Решить эту проблему призван компромисс в виде Женевского формата мирных переговоров и резолюции Совбеза ООН 2254, подразумевающие конституционную реформу в Сирии и проведение там по итогам реформы выборов с максимальным уровнем открытости и прозрачности, но не включающие какие-либо персональные ограничения для Асада и его дальнейшей политической деятельности. Поддержку формата и резолюции лидеры США и России выразили в совместном заявлении по Сирии, которое было согласовано в ходе неформального общения во Вьетнаме.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме

Главную роль в окончательном урегулировании ситуации публично будет играть президент Путин — действительный автор победы над террористическим халифатом. Трампу досталась роль наблюдателя и, отчасти, координатора происходящих событий — недаром после встречи с Асадом и до встречи с лидерами Турции и Ирана Путин провёл телефонные переговоры с Трампом, только по официальным заявлениям занявшие более часа. Чем не альтернатива официальной встрече на полях какого-либо саммита?

Итак, президент США «отдыхает» и наблюдает за развитием событий и соблюдением достигнутых договоренностей на ближневосточном театре внешней политики. В то же время в Сенате законопроект о налоговой реформе — фундамент внутренней политики Трампа — движется к финальному голосованию на всех парах. Противники президента сильно уже как будто не способны помешать набравшему обороты президенту и готовятся к реваншу на выборах в следующем ноябре. Или, может, у них есть козыри в рукаве? Так или иначе, скоро увидим.