Для любого государства фундаментом успешной дипломатии является его репутация страны, придерживающейся своих обязательств. Правительства с большой осторожностью относятся к заключению соглашений с такими партнерами, которые нарушают существующие договоренности и прежде демонстрировали признаки двуличности. В частности, такой характер своей политики недавно показал ряд администраций США, чем они нанесли значительный ущерб внешней политике своей страны, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

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Последствия прежних примеров лживости Вашингтона наиболее очевидны в нынешнем процессе нахождения способа разрешения кризиса с ядерной программой КНДР. Так, во время своей недавней поездки в Восточную Азию президент США Дональд Трамп призвал режим Ким Чен Ына «сесть за стол переговоров» и «поступить правильно» — отказаться от своей ракетно-ядерной программы. Как предполагалось, вознаграждением за данную уступку стала бы отмена (или, по крайней мере, ослабление) международных экономических санкций и нормализация отношений между Пхеньяном и международным сообществом.

К сожалению, существует большое число причин, по которым руководство КНДР прекрасно понимает риски, связанные с такими уловками США. Едва ли очевидная попытка Трампа отказаться от обязательств Вашингтона в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерной сделки с Ираном, подписанной в 2015 году с целью пресечения ядерной программы Тегерана, — станет стимулом для Пхеньяна подписать аналогичное соглашение с Белым домом. Решение главы США не подтверждать соблюдение Тегераном условий ядерной сделки даже тогда, когда об обратном говорят в ООН, кажется немного неискренним.

Флаг США

Вероятнее всего, КНДР не упустила из внимания и другой инцидент, заставляющий усомниться в надежности договоренностей с Вашингтоном. Так, в декабре 2003 года от своей ядерной программы отказался лидер Ливии Муамар Каддафи, подтвердивший свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия. В обмен на тот шаг США и их союзники сняли экономические санкции и приветствовали возвращение Ливии в сообщество уважаемых стран. Тем не менее не прошло и семи лет, как Вашингтон и его партнеры по НАТО обманули Каддафи, начав наносить по Ливии воздушные и ракетные удары в качестве помощи мятежникам в их стремлении свергнуть ливийского «диктатора». Безусловно, произошедшее не было проигнорировано Северной Кореей и другими державами. Поэтому прежде крайне сложная задача достижения соглашения о ядерном разоружении КНДР теперь превратилась в почти невозможную.

Вторжение в Ливию опорочило репутацию США и другим способом. Вашингтону и его союзникам по НАТО удалось одержать верх в Совете Безопасности ООН при принятии резолюции, одобряющей военную операцию в Ливии для защиты мирного населения. Москва и Пекин воздержались от наложения вето на эту резолюцию, поддавшись заверениям Вашингтона о том, что военные действия будут носить ограниченный по масштабам характер и будут преследовать исключительно гуманитарные цели. Однако как только началось вторжение, быстро стало очевидно, что резолюция была всего лишь фиговым листом для еще одной возглавляемой США войны, направленной на смену режима.

КНР, и особенно Россия, по понятным причинам чувствовали себя обманутыми. Бывший министр обороны США Роберт М. Гейтс кратко описал реакцию России как краткосрочную, так и долгосрочную:

«Русские позже были твердо уверены, что в Ливии их обманули. Их убедили воздержаться при голосовании в ООН на том основании, что в резолюции предусматривается гуманитарная миссия по предотвращению гибели мирного населения», — отмечал он.

«Тем не менее по мере того, как неуклонно рос список целей нанесения бомбовых ударов, становилось очевидно, что почти не было таких целей, по которым бы не наносились удары, а также что блок НАТО намерен избавиться от Каддафи. Убедившись, что их обманули, русские впредь блокировали любые такие резолюции, в том числе против президента Башара аль-Асада в Сирии», — добавил Гейтс.

Пример Ливии едва ли можно считать первым случаем, когда Москва пришла к выводу, что лидеры США цинично ввели ее в заблуждение. Так, Россия неоднократно утверждала, что во время распада в 1990 году Восточной Германии как государственный секретарь США Джеймс Бейкер, так и министр иностранных дел Западной Германии Ганс-Дитрих Геншер дали Москве словесные заверения в том, что если Кремль согласится на объединение Германию и ее вхождение впоследствии в НАТО, альянс не будет расширяться за пределы восточной границы новой ФРГ.

Официальная позиция США, состоящая в том, что в письменном виде ничего не было обещано, правильна, подчеркивает автор. Более того, ясность, масштабы и длительность словесных обещаний избегать расширения НАТО, безусловно, являются вопросом большой спорности. Тем не менее утверждение о том, что «у вас, мол, нет письменных подтверждений», едва ли вызовет доверие со стороны правительства другого государства.

Похоже, что желанию Вашингтона окружить Россию нет предела. Блок НАТО даже включил в свой состав прибалтийские республики, которые были частью самого Советского Союза. Более того, в начале 2008 года президент Джордж Буш — младший безуспешно пытался включить в альянс Грузию и Украину, которые стали бы еще одним шагом на восток. К тому времени Владимир Путин и другие представители руководства России были в ярости.

Менее удачный момент для действий Буша-младшего было сложно придумать. Они были сделаны тогда, когда Москва еще не успела отойти от еще одного примера двуличности США. Так, в 1999 году Москва неохотно согласилась на мандат ООН на проведение военной операции НАТО против Сербии, давнего партнера России. Воздушные удары альянса и последующие шаги по разъединению и оккупации нестабильного региона Сербии Косово с целью якобы защиты мирно населения от зверств были оправданы теми же «гуманитарным» основаниями, которые Запад впоследствии будет использовать в Ливии.

Дядя Сэм

Через девять лет после первоначального вмешательства в Косово США сделали странный политический шаг, проявив полное презрение к желанию и интересам России в этом процессе. Косово хотело заявить о своей официальной независимости от Сербии, но было ясно, что такой шаг столкнется с определенным русским (и вероятным китайским) вето в Совете Безопасности ООН. Вашингтон и специальная коалиция стран Европейского союза пошли нагло в обход Совбеза и утвердили Декларацию независимости Приштины. Это был очень спорный ход. Даже не все члены ЕС были согласны с этой политикой, так как некоторые из них (например, Испания) имели собственные проблемы с сепаратистскими движениями.

Российское руководство протестовало решительно и предупреждало, что несанкционированные действия Запада создали опасный, дестабилизирующий международный прецедент. Вашингтон отверг жалобы Москвы, утверждая, что ситуация в Косово уникальна. Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Р. Николас Бернс прямо заявил об этом на брифинге Государственного департамента в феврале 2008 года. Такая позиция поражала не только своей нелогичностью, но и наглостью.

Таким образом, хотя довольно болезненным для любого гражданина США является признание того, что его страна вполне заслуженно приобрела репутацию двуличного игрока на международной арене, доказательств истинности такого замечания слишком много. В конечном счете именно неискренность поведения Вашингтона в отношении расширения НАТО и Косово можно назвать самыми важными факторами, отравившими отношения Белого дома с Кремлем. Большое число прежних примеров двуличности и вероломства со стороны США является одной из причин, по которым вероятность разрешения кризиса северокорейской ядерной программы дипломатическим образом крайне невелика.

У любых действий бывают последствия. Из-за заслуженной США репутации как ненадежного партнера Вашингтону стало сложнее продвигать собственные внешнеполитические цели. Поведение Белого дома является хрестоматийным примером того, как великая держава «выстрелила себе в ногу».