Мы такого не видали никогда. Разве что в фантастических фильмах Голливуда, когда схватываются чудовища.

Иван Шилов ИА REGNUM Лик

Какой рёв стоит оглушающий, какие удары наносятся! Всем чем придётся: хвостами, лапами, когтями, зубастыми пастями.

Это только на первый взгляд одного привозят в суд, исхудавшего, в рубашечке, а другой и вовсе в суде не появляется — небеса трещат от этой битвы на самом деле.

Игорь Иванович Сечин — самое крупное российское хищное млекопитающее.

Чувственное, сильное лицо, яркие губы, мощное тело. И неукротимое бешенство, спрятанное внутри.

Что его заставило обрушиться на равного по силе ящера, пусть и травоядного ?

Ведь даже если принять версию следствия, что, мол, вымогал, то что, Игорь Иванович не мог решительно предупредить товарища ящера: «Ты это. Брось эту затею, Валентиныч, чего это ты вздумал. Брось, забудь, уходи!»? «Я тебе друг, как-никак, потому советую — брось гиблую затею!»

27 ноября адвокат Сечина Андрей Клёнов письмом известил судью Ларису Семёнову, что его доверитель находится в Риме с 27 по 28 ноября, в связи с чем не сможет прийти в суд. По словам адвоката, Сечин будет занят в командировках до конца года.

Ну, мне лично в такие ежедневные командировки не верится. Таких командировок в природе не существует, чтоб круглый год, это демагогия, это неправда, это симуляция, по моему мнению.

Ghhauto.ru Улюкаев

Напомню тут, что Игорь Иванович Сечин уже не являлся в суд в следующие дни ноября: 13-го, 15-го, 22-го и 27-го.

Улюкаев, которому было предложено свидетельствовать 27-го, раз Сечина не будет в суде (а отдать распоряжение о насильственном приводе главы «Роснефти» в суд судья не решилась), Улюкаев заявил судье Ларисе Семёновой, что никогда не требовал от Игоря Ивановича Сечина взятки.

Что он не признаёт свою вину и называет случившееся провокацией. Организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» Сечина и осуществлённой начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, «данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела».

«Я не сомневался, что в сумке находятся высококачественные спиртные напитки», — заявил Улюкаев и добавил, что ранее Сечин уже дарил ему не раз дорогие вина. Что вдобавок к обещанному вину Сечин также намекнул Улюкаеву на государственную награду, мол, готовь дырочку на пиджаке.

Но это Сечин ему, Улюкаеву, предлагал, а не Улюкаев вымогал.

В сумме и сам Улюкаев, и его защитники стали на следующую позицию: «речь идёт о заведомо ложном доносе со стороны Сечина».

Ну и?

Ну и что дальше?

Если в действительности, как это утверждают протоколы допросов Игоря Ивановича Сечина, опубликованные ВВС, некому, кроме самого Сечина, подтвердить, что Улюкаев вымогал у Сечина взятку, тогда что?

Тогда получается, возникла ситуация, когда в суде будет взвешиваться авторитет Диплодока против авторитета Rex Dinosaurus? Какую сторону, чью, поддержит судья, так что ли?

Но когда такие гиганты ревут на московской равнине, то решения простой судьи Ларисы Семёновой нам с вами будет мало.

Тут бы нужен Господен Лик, свесившийся к нам с небес.

А если не Господен Лик, то тогда лик Императора, что ли…

Вообщем российская государственность однозначно пострадает от судебного решения, какое бы оно ни было.

А может в следовательских или в адвокатских рукавах всё же есть сногсшибательные вдруг доказательства правоты той или противоположной из сторон?

Надеемся, что есть, а то нам будет жить после этого погано.

А если Игорь Иванович совершил ложный донос, то какие у него для этого были основания? Просто бешенство души, либо в какой-то момент его биографии его страшно обидел и ранил Алексей Валентинович? Тогда в какой и что за такая громадная обида, чтобы на ложный донос пойти?

И действительно, почему в зазывающем телефонном звонке Сечина не прозвучало конкретное «я тебе обещанные два миллиона приготовил». Потому ли, что Сечин боялся спугнуть Улюкаева этими двумя миллионами (вдруг не приедет?), или потому, что действительно Диплодок ждал, что Rex Dinosaurus приготовил ему бутылки дорогого вина и только?

И Сечин знал о том, что Улюкаев приедет за вином, а?

Тимофей Гриднев, адвокат Улюкаева:

«Мы понимаем, что если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности. Поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств».

И ещё раз Гриднев:

«Мы точно не будем просить об оглашении показаний Сечина, так как мы настаивали на явке свидетеля, но этого не произошло. Посмотрим, сможет ли суд вынести приговор без показаний Сечина».

Kremlin.ru Игорь Иванович Сечин

(Тут неясность, адвокат, мне кажется, не точен. На мой взгляд, оглашения показаний Сечина может потребовать сторона обвинения во время предоставления дополнительных доказательств и процитировать эти показания, вряд ли судья будет возражать против оглашения.)

Сам Улюкаев:

«Я никогда не угрожал Сечину дать отрицательное заключение. А данные им показания о том, что я угрожал ему, свидетельствуют о заведомо ложном оговоре меня со стороны Сечина».

«Я считал и считаю, что будь это «Роснефть», будь любая другая компания с государственным участием, её участие в приватизации госимущества нецелесообразно, потому что противоречит самому духу приватизации. Но это только моё мнение, решения я не принимаю».

По словам Улюкаева, возглавляемое им министерство «не обладало полномочиями по приостановлению или отмене сделки».

«Настроение у меня хорошее. Я уверен в своей невиновности».

Ни фига не понимая, мы растерянно ожидаем следующего заседания Замоскворецкого суда по делу о двух ящерах.

Пока процесс привёл только к тому, что значительная часть населения РФ (если судить по комментариям к процессу в интернете) убедилась в коварстве и жестокости Rex Dinosaurus, возможно, даже немотивированных, что ещё хуже, чем если это была бы месть, например.

Позволю здесь высказать своё исключительно личное мнение-предположение об основаниях, побудивших Сечина к написанию заявы в ФСБ:

Возможно, Игорь Иванович был чем-то обязан ФСБ, был за ним должок, и вот он отдал им долг — Улюкаевым.

Получилось из рук вон жестоко и неубедительно.