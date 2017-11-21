



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Договоренность между Россией и США в сфере борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 года стала причиной еще более легкое принятия шагов в турецко-российских отношениях. Таким образом, турецко-российские отношения имели возможность существовать без ущерба внутри альянса Турция — НАТО. Более того, отношения альянса с Москвой достигли своего пика — и в этот же период турецко-российские отношения также достигли наивысшего уровня. Этот факт подтверждается тем, что в 2010 году Анкара исключила Россию из Политического документа о политике в области национальной безопасности («Красной книги»), содержащего список стран, представляющих угрозу для Турции.

Вопрос безопасности Черного моря — один из вопросов, по которому был достигнут компромисс между Россией и Турцией, — сплотил обе страны на международной арене. Намерение США переместить в этот регион свое военное присутствие под предлогом недостаточной безопасности в Черноморском регионе было отклонено. Точно так обе страны были едины в мнении по вопросу безопасности Черного моря в рамках Конвенции Монтрё о статусе проливов (ограничивающей присутствие третьих стран в данном регионе). В период военных действий между Грузией и Россией в 2008 году Анкара напомнила американскому кораблю, намеревавшемуся войти в воды Черного моря для оказания помощи Грузии, об условиях Конвенции и предупредила о необходимости соблюдения данного соглашения. Так же, как в случае с отклонением «Меморандума 1 марта», данное событие вошло в историю как один из вопросов, способствовавших росту доверия Москвы к Турции.

Gazprom.ru «Голубо́й пото́к» — газопровод между Россией и Турцией

Торговля на фоне энергетики

Особенно следует отметить 2010 год, год серьезного сотрудничества во взаимоотношениях двух стран, вызвавший дискуссии о возможности стратегического партнерства между Турцией и Россией. На обсуждение были выдвинуты проекты «Южный поток», «Голубой поток — 1», вопрос строительства АЭС. Стали реализовываться проекты в части линий электропередач, обеими странами был отменен визовый режим. В течение 2010 года было подписано в общей сложности 17 соглашений. Учитывая, что Россия имеет важнейшие в мире запасы природного газа и нефти, географическое положение (имеющее решающее для Анкары значение с точки зрения линий электропередач), это затрагивало как двусторонние отношения, так и регион в целом. Тот факт, что 55% природного газа Турция приобретает у России, стал важным показателем, подчеркивающим масштабы энергетических отношений. Более того, была достигнута договоренность по реализации проекта «Голубой поток — 2». В 2014 году Россия предупредила Анкару об отмене «Южного потока» и намерении вместо этого построить «Турецкий поток». Важным вопросом стало создание атомной электростанции «Аккую».

Сближение России и Турции в XXI веке было обусловлено не только торгово-экономическими взаимоотношениями и контактами в сфере энергетики. Одной из движущих сил стало наличие общих для обеих стран перспектив. В Москве и Анкаре придерживались позиции критического отношения к мировому лидерству Соединенных Штатов. Обе страны стали вести политику, снова требующую активного участия в регионах своего прежнего господства. Действия Вашингтона в Средней Азии и на Ближнем Востоке вызвали недовольство в этих странах. Затянувшийся процесс вступления Турции в Европейский союз, отношение соседей к России как к «опасной» стране, существующие нехорошие отношения с Западом оказались причиной для создания Анкарой и Москвой «альянса аутсайдеров». Развитие этого союза сопряжено со многими проблемами, поскольку существуют вопросы, по которым интересы двух стран расходятся, равно как и партнерские отношения в регионах.

То, что турецко-российские отношения хрупки, показал кризис со сбитым российским самолетом на территории Сирии турецкими ВВС. Однако усиление взаимной экономической зависимости стран будет способствовать более легкому разрешению проблем, которые могут возникать по политическим причинам. В этом случае для плодотворного развития российско-турецких отношений необходимо усилить сотрудничество в экономической, торговой и энергетической сферах. Последующее укрепление связей приведет к увеличению взаимозависимости, что, в свою очередь, сведет к минимуму уязвимости, возникающие в результате конфликтов в политической сфере.

В рамках принадлежащих им территорий между Россией и Турцией сохраняется конкуренция. Подобная ситуация прослеживалась во взаимоотношениях между Османской империей и царской Россией. Сегодня она находит свое отражение и в отношениях между Анкарой и Москвой. Конкуренция на границах со Средней Азией, Кавказом и Балканами перенеслась на Ближний Восток, о чем свидетельствует гражданская война в Сирии. Наряду с этим турецко-российские отношения временами переживали периоды сближения. Однако подобные сближения соответствуют коротким периодам в истории отношений. Сближения в большей части отмечались в экономической, торговой и иногда в военной сферах. До настоящего времени не было отмечено ситуации политической согласованности в полном смысле этого слова. Прослеживающееся в течение последних лет сближение следует, к сожалению, расценивать в рамках краткосрочного исторического подхода и рассматривать как переходный период. К сожалению, следует отметить также, что это было вызвано обращением действующего руководства Турции к поиску поддержки со стороны альтернативных сил, а также в связи со сложившейся сложной ситуацией во внутренней и внешней политике.

Межгосударственные отношения могут претерпевать различные изменения в разные времена. Однако в случае если отношения имеют общность интересов, требующих постоянства, две страны могут быть рассмотрены в качестве стратегических партнеров. Несмотря на то, что за последние годы сообщалось о наличии взглядов относительно стратегического партнерства в отношениях между двумя странами, отношения еще не достигли того уровня, когда их можно было бы расценить в рамках стратегического партнерства. Эту ситуацию следует расценивать в контексте влияния структурных факторов в отношениях. Иными словами, вероятность стать стратегическими партнерами двум странам с серьезными различиями во внешней политике и, более того, имеющим конфликты интересов во внешней политике, может появиться в случае серьезных изменений в мировом балансе. Вышеуказанные отношения по своей сущности должны расцениваться исключительно в рамках реалистического подхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция.

Интересы политических элит

Сложно подобрать логическое объяснение причин, по которым Анкара в последние годы стремительно отрывается от ЕС и Запада, поскольку все системы Турецкого государства, существующего на протяжении века, пытаются трансформировать без должной проработки. После того как стали известны факты «Большого коррупционного скандала 17−25 декабря 2013 года», президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган обратился к России, Китаю и Индии как к странам, в которых он видел альтернативу. Залогом этого сотрудничества, выражаясь кратко, он видел «невнимание» к фактам коррупции, в которой погрязла его власть, а также следование курсу изменений в некоторых важных сферах политики в рамках ожиданий евразийцев. Самым важным внешнеполитическим итогом переговоров Эрдогана с евразийцами стало изменение основ безопасности Турции и ее внешней политики. Если остановиться на этом вопросе подробно, то стоит отметить, что подобное изменение предусматривало разворот турецкой прозападной внешней политики, а именно, отказ от движения в сторону НАТО и ЕС. Вместо того предлагалось создание тесного стратегического сотрудничества с такими азиатскими странами, как Россия, Китай, Иран и Индия.

Две основные причины, по которым Эрдоган согласился выбрать такой путь. Во-первых, давление со стороны влиятельных политических деятелей-евразийцев. Во-вторых, президент Турции рассматривал эту настойчивость как «беспроигрышный вариант» со своей точки зрения. Эрдоган знал, что до тех пор, пока сохраняется возможность ориентации на Запад, в один прекрасный день можно будет вернуться к правовому государству. В соответствии с характером переговоров с ЕС, Анкара не смогла бы сохранить в долгосрочной перспективе существующую фактическую диктатуру. Эта ситуация несла за собой серьезные риски. Например, то, что в один прекрасный день время сокрытия коррупции закончится, начнется новый этап, когда нужно будет предстать перед судом. По этой причине президент считал необходимым — со своей точки зрения — идти на сближение с евразийскими странами вместо Запада.

В этом контексте следует рассматривать после контролируемой попытки переворота 15 июля навязывание обществу восприятия Германии и ЕС в качестве врага Турции, все более резкие нападки Эрдогана и его режима на союзников по НАТО и ЕС. Иными словами, президент и его команда не рассматривают отношения с Москвой в качестве долгосрочных. Единственное, что их интересует, — это собственная безопасность и собственные интересы. Поскольку в случае судебного разбирательства они столкнутся с множеством проблем: Турция превратилась в ад бесправия, в тюрьмах которой содержатся сотни писателей, журналистов, ученых, десятки тысяч государственных служащих уволены с работы на основании незаконных законодательных декретов, тысячи профессоров — из университетов и сняты с государственных должностей, даже младенцы брошены в тюрьмы вместе со своими матерями. А имущественное право людей уже не гарантируется правом.

Перед нами предстала Турция, переговоры о вступлении с ЕС с которой находятся на грани замораживания, с которой НАТО воздерживается от обмена стратегической информацией, которую правозащитные организации и ООН провозгласили самой опасной в мире страной с точки зрения свободы прессы. Эрдоган обвиняется в поддержке террористических группировок из стран Ближнего Востока, Нигерии и других стран. Вспомните, как Россия направила в ООН документы о нарушении международных норм сразу после кризиса с самолетом. Вслед за Европейским союзом в Совете Европе, учредителем и членом которого является Анкара, было официально признано падение судебной системы Турции до 2-й лиги. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) спустя 13 лет снова возобновила процесс мониторинга ситуации в Турции. За последние пять лет Турция является второй страной по числу обращений в ЕСПЧ.

В конечном счете Российская Федерация и Турция — две большие страны. Взаимоотношения двух стран, безусловно, должны строиться на прочной основе. Эрдоган методами шантажа пытается предотвратить возражения США и стран Евросоюза относительно осуществляемой им в течение последних лет противозаконной и противоправной политики, а также относительно нарушений прав человека. Он обвиняет ЕС в поддержке терроризма, угрожает арестом мигрантов и правозащитников. Обещает США предпринять односторонние действия в Сирии и закрыть базу Инджирлик. Намекая странам НАТО на выход из альянса, Эрдоган в то же время использует в качестве козыря, даже элемента шантажа вопрос с закупками российских систем С-400 (против США) и переговоры о членстве в Евразийском экономическом сообществе или Шанхайской организации сотрудничества (против ЕС). Данная ситуация создает отдельный риск для благополучия российско-турецких отношений, постоянно переживающих периоды разлада.