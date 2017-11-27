В течение последних семи десятилетий военный блок НАТО не переставал укреплять трансатлантические связи между союзниками. После поражения СССР в холодной войне появились новые цели и приоритеты НАТО, однако одна вещь так и осталась неизменной со времен Холодной войны — дисбаланс в распределении военных затрат между союзниками, пишет Валбона Зенели в статье для The National Interest.

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

Хотя совокупные взносы в НАТО со временем увеличились, Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим для военного блока источником финансовых средств. Численность союзников США увеличилась с 12 в 1949 году до 29 в 2017 году, однако дисбаланс в распределении финансового бремени остался практически неизменным. В 1952 году США взяли на себя самую большую часть расходов за всю историю альянса — 77% от общих расходов.

Читайте также: «США создают предпосылки для своего проигрыша в Арктике»

Сегодня внимание международной общественности привлечено к попыткам США оказать давление на европейских союзников с тем, чтобы заставить их увеличить долю своих военных отчислений. На самом деле, дискуссии о распределении объемов военных затрат длятся уже не первое десятилетие. Они начались в 1953 году, когда 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр призвал европейских партнеров увеличить объем своих расходов на оборону, заявив, что «американский колодец иссяк». В результате требований Эйзенхауэра европейские партнеры по НАТО увеличили свои расходы, однако большая часть расходов все же лежала на США.

Кукрыниксы. НАТО. 1979

В 1977 году союзники по НАТО согласились увеличить свои расходы на оборону. Согласно достигнутой договоренности они должны были составить 3% от ВВП. В действительности, только несколько европейских стран выполнили свое обещание. После краха СССР расходы были сокращены до 2% от ВВП.

Новая волна требований со стороны США возникла не после инаугурации президента США Дональда Трампа, а немного раньше. В 2011 году бывший министр обороны США Роберт Гейтс обрушился на союзников по НАТО, заявив, что военный блок не нуждается в благотворительности со стороны США. В очередной раз Вашингтон напомнил своим союзником о несправедливом распределении расходов в 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе. По итогам саммита государства-члены НАТО обязались устранить сложившуюся тенденцию по сокращению военных расходов и пообещали увеличить расходы до 2% от ВВП к 2024 году. В 2015 году объем военных расходов в ЕС впервые увеличился за прошедшие 20 лет.

В 2017 году оказалось, что только шесть стран-членов НАТО выполнили взятые на себя обязательства по увеличению военных расходов до 2% от ВВП: США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша и Румыния. Для США ситуация особо не поменялась, поскольку расходы Вашингтона составили 72% от оборонного бюджета НАТО. В настоящее время военные расходы США составляют $693 млрд, в то время как общий бюджет НАТО составляет $946 млрд.

Читайте также: The Washington Times: Россия нашла уязвимое место системы обороны США

Кукрыниксы. Весь мир в опасности, пока не обуздают седока. 1980

В ЕС лидерами по объему военных расходов стали Великобритания ($55 млрд), Франция ($44 млрд) и Германия ($43 млрд). С другой стороны, эти три государства вносят лишь 15% от общей суммы.

Геополитическая обстановка изменилась. Экономическая ситуация отличается от той, которая была 70 лет назад, когда США заявили европейским странам о своей готовности взять на себя большую часть расходов на оборону. Сегодня ЕС представляет из себя крупнейший торговый и экономический блок в мире, который обладает огромным военным потенциалом.

В конечном счете Соединенные Штаты все еще ждут, что европейские члены НАТО возьмут на себя обязательства о справедливом распределении военных расходов. С учетом новых глобальных угроз, такое перераспределение не является лишь дополнительной опцией, но становится стратегическим приоритетом.