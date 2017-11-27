Замерзший и пустынный архипелаг Земля Франца-Иосифа, находящийся в Северном Ледовитом океане, стал местом размещения новых арктических военных баз России. Благодаря расположению архипелага, Россия намерена осуществлять контроль над значительной частью нефтяных и газовых месторождений, а также торговыми маршрутами в Арктике, пишет Джед Баббин в статье для The Washington Times.

Rear Admiral Harley D. Nygren, NOAA Corps Арктика

В 2007 году две российские мини-подводные лодки прошли под арктической ледяной шапкой и установили на морском дне Северного полюса российских флаг. Данный шаг обозначил стремление России взять под контроль около половины морского дна в Северном Ледовитом океане, где, по оценкам специалистов, находятся запасы нефти и газа стоимостью около $20 трлн.

По данным геологической службы США, в Арктике расположено примерно 18% неиспользованных мировых запасов нефти.

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Россия, Китай, Япония, Канада и ряд других стран заявляют о своих претензиях на нефтяные и газовые месторождения и начинают все более активно развивать трансарктические судоходные маршруты. Китай объявил о своей программе под названием «Морской и Арктический шелковый путь», в рамках которой сейчас идет строительство ледоколов. Россия тем временем строит военные базы и разрабатывает образцы военной техники, пригодные для выполнения поставленных задач в Арктике.

Например, на острове Земля Александры, который является частью архипелага Земля Франца-Иосифа, расположена российская военная база, выполненная в форме трилистника. Как сообщается, это уже вторая арктическая база в Северном Ледовитом океане, построенная в период президентства Владимира Путина. На обеих базах установлены комплексы ПРО. В настоящее время идет строительство еще по меньшей мере четырех баз.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Российские арктические военно-воздушные базы и подразделения ПВО позволят России установить контроль над большей частью Северного Ледовитого океана, где находятся арктические судоходные пути. Военные объекты также позволят наблюдать за территорией государств, расположенных вблизи Северного полярного круга, такими как Финляндия.

Предприятия российского военно-промышленного комплекса стремятся разработать такие образцы вооружений, транспортных средств, электрооборудования и самолетов, которые смогут эффективно выполнять свои функции в условиях экстремально низких температур. В то время как большая часть военной техники НАТО не годится для работы в арктических условиях.

В середине октября 2017 года посол по особым поручениям МИД России Владимир Барбин заявил на ассамблее «Арктический круг» в Рейкьявике, столице Исландии, что Россия инвестирует в Арктику около 10% ВВП.

Барбин добавил, что ежегодно Россия спускает на воду три новых ледокола и намерена расширить зону своего влияния в Арктике. В качестве сравнения стоит отметить, что в распоряжении России находятся около 50 тяжелых ледоколов, а у США всего три, два из которых скоро будут списаны. По большому счету, российский посол повторил слова Путина, произнесенные в 2014 году.

Россия ведет двойную игру. С одной стороны она наращивает рычаги влияния на поставки энергоресурсов в ЕС и одновременно с этим, расширяет свой контроль над морскими торговыми маршрутами в Арктике.

Например, мощность газопровода Северный поток в ближайшее время будет увеличена вдвое. Газопровод обеспечит поставки в Германию, которая надеется превратиться в центр по распределению газа в ЕС. Но не стоит забывать, что Северный поток предоставит России дополнительные рычаги давления на Западную Европу.

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В июне 2017 года председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на переговорах с представителями ЕС заявил, что санкции США и ЕС в отношении российских нефтегазовых компаний, введенные три года назад, могут поставить под угрозу поставки газа в ЕС.

Согласно докладу Financial Times от 17 апреля, Россия бурит нефтяные скважины к северу от Северного полярного круга. Отгрузка нефти из этих скважин может осуществляться в любую точку мира на протяжении почти всего года. Эти возможности в сочетании с газопроводами дают дополнительные рычаги давления на европейские государства, которые ощущают острую потребность в энергоресурсах.

Китай, для экономики которого нефть и природный газ имеют важное значение, также проявляет интерес к энергоресурсам в Арктике. Так, на ассамблее «Арктический круг» специальный представитель Китая Гао Фэн заявил, что КНР заинтересована в проекте по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в рамках реализации программы «Морской и Арктический шелковый путь». Китай также заинтересован в сотрудничестве с Исландией, которая заключила соглашение о свободной торговле с Китаем в 2014 году. В настоящее время китайское посольство в Исландии является самым крупным.

Mil.ru Арктический Трилистник

Постепенно США начинают обращать свое внимание на инициативы КНР и России в Арктике. Пентагон только что провел модернизацию военной авиабазы Туле, расположенной в Гренландии, примерно в 1 тыс. 200 километрах от Северного полярного круга. В ВВС США также разрабатывают новую стратегию для Арктики.

По мнению руководителей Пентагона, не стоит особенно беспокоиться об активности России и Китая в арктическом регионе. Однако может оказаться, что когда в Пентагоне все же обеспокоятся, будет уже поздно.