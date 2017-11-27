Желание России реализовать свой вариант ввода миротворческой миссии в Донбасс сопровождается угрозами Запада предоставить Украине летальное вооружение. Правда, разговоры об оружии остались разговорами.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Так, 26 ноября специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил в комментарии The Washington Post, что Вашингтон не поддерживает участие российского контингента в миротворческой миссии ООН на Украине.

При этом США настаивают, чтобы «голубые каски» размещались вдоль участка российско-украинской границы.

«Идея США — создать настоящую миротворческую силу ООН, которая будет иметь не только свободу действий, но и авторитет безопасности на всех оспариваемых территориях. Силы должны иметь доступ к украинско-российской границе и не содержать в своем составе никакого российского персонала», — добавил Волкер.

По его словам, позиция США основана на предположении о том, что президент России Владимир Путин рассматривает пути выхода из «своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины».

Волкер считает, что если Путин преследует цель «создать промосковскую Украину, то его дальнейшее вмешательство имеет противоположный эффект».

Спецпредставитель Госдепа США также прогнозирует, что активные боевые действия в Донбассе будут продолжаться не менее года.

«Вероятность этого — не менее 80%. Возможно, так не будет, но наиболее вероятный сценарий — это продолжение», — сказал Волкер в интервью The Global Politico.

Он назвал последний раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад», поскольку Кремль вновь настаивает, что миротворцы ООН на востоке Украины должны быть расположены вдоль линии разграничения.

В свою очередь, начальник генштаба и главнокомандующий армией Украины Виктор Муженко анонсировал начало подготовки к введению миротворцев ООН в Донбасс.

По его словам, Украина хочет «переформатировать силы и средства», участвующие в операции в Донбассе, «с учетом введения миротворцев».

«Речь идет о переформатировании антитеррористической операции и приведении ее в соответствие будущему закону, известному как закон о деоккупации», — сказал Муженко 24 ноября в интервью украинскому изданию «Тиждень».

«Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее состав и мандат, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках… Если политическое руководство определило это приоритетом, то мы должны быть к этому готовы», — рассказал Муженко.

Он также проинформировал, что Киев уже получает военную помощь от США, в частности, на Украину прибыла первая партия военных медицинских автомобилей.

«Что касается образцов вооружения, которые запланированы к поставке из США, это, в частности, системы противовоздушной обороны, особенно средства воздушной разведки, средства радиоэлектронной борьбы. Они являются критическими для вооруженных сил. Наша оборонная промышленность пока не может нас этим обеспечить… Противотанковые средства тоже есть в списке, хотя на сегодня отечественная промышленность нас обеспечивает вооружением типа «Стугны» или «Корсара», — констатировал Муженко.

Кроме того, 27 ноября министр обороны Украины Степан Полторак и начальник объединенного штаба вооруженных сил Литвы Виталиюс Вайкшнорас в ходе встречи обсудили организационные вопросы предоставления Вильнюсом Киеву очередной партии оружия и боеприпасов.

«Наше сотрудничество стабильно улучшается, мы не устали, и давняя дружба между странами и оборонными ведомствами будет только укрепляться», — отметил Вайкшнорас, сообщает пресс-служба минобороны.

В то же время Полторак проинформировал литовских коллег, что ситуация в Донбассе полностью контролируется украинскими военными.

«Тех сил и средств, которые привлечены, достаточно, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед Вооруженными силами Украины по защите суверенитета и территориальной целостности государства. У нас есть молодые и умные командиры, которые стали настоящими офицерами уже во время ведения боевых действий и находятся на своих местах. Они владеют ситуацией, грамотно и взвешенно принимают решения, умело руководят подчиненными», — рассказал Полторак.

До этого, в ноябре, парламент Литвы опубликовал проект постановления о передаче Украине военной помощи стоимостью почти 2 млн евро.

«Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года», — отмечается в тексте документа.

В приложениях постановления указано, что Украина получит более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти два миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.

Ранее, 13 ноября, в Белграде помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Волкером.

Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и условия ввода на Украину миротворческой миссии.

Комментируя итоги встречи, Сурков уточнил, что США представили России дополнения к предложенному Кремлем варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», — сказал Сурков.

Он сообщил, что стороны договорились работать над сближением позиций в рамках подготовки резолюции Совбеза ООН, а также выразили солидарность, что «минские соглашения должны быть реализованы».

Напомним, 15 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект резолюции России по вводу миротворцев ООН в Донбасс предлагает согласование формата миссии с представителями Донецка и Луганска.

«В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческих операций… Один из них, который является хрестоматийным, это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов,… что означает согласие, конечно же, Киева, но обязательно, и не в меньшей степени, Донецка и Луганска», — сказал Лавров.

Министр отметил, что окончательная формулировка проекта резолюции Совбеза ООН «должна быть приемлема провозглашенным республикам».

«И, наверное, в этой связи необходимо будет провести с ними прямые переговоры», — добавил Лавров.

Как сообщалось, Литва первой передала Украине летальное вооружение еще в 2014 году. Тогда, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что литовское правительство предоставило Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую поддержку.

Ранее сообщалось, что Конгресс США утвердил в бюджете на 2018 финансовый год военную помощь Украине на сумму 350 млн долларов.

Но окончательное решение о предоставлении Украине военной помощи принимает президент США Дональд Трамп.