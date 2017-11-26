В начале текущего месяца, 7 ноября, ведущий французский политический аналитик Мишель Гурфинкель заявил, что Израиль построил на своей границе забор длинной 550 километров, который позволяет обезопасить страну от последствий конфликтов, происходящих в соседних мусульманских странах. На китайско-северокорейской границе возведен забор протяженностью около 1 тыс. 500 километров. В то же время президент США Дональд Трамп почти за год своего нахождения на посту главы Белого дома так и не смог возвести эффективный барьер вдоль мексиканской границы, чтобы обезопасить США от нелегальной миграции и насилия, пишет Дуглас Макгрегор в статье для The Washington Times.

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

Так в чем причина произошедшего? Главная причина заключается в том, что чиновники, которые сейчас занимают должности в Белом доме и департаментах внутренней безопасности и обороны, строили свою карьеру на протяжении трех последних администраций. Их внимание в большей степени сфокусировано на таких вопросах, как интервенция в Сомали, Косово, Афганистан, Ирак или Ливию. Эти чиновники, похоже, даже и не задумываются защищать США от угроз, исходящих от преступных мексиканских организаций.

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Alexas_Fotos Ближний восток в огне

Начиная с 2001 года правительство США инвестировало гораздо больше ресурсов в обеспечение защиты афганских и иракских граждан, чем в обеспечение безопасности собственных границ. Лишь немногие в нынешней администрации США готовы признать, что безопасность южной границы не может быть обеспечена лишь за счет пограничных патрулей.

К вопросу об обеспечении безопасности на границе необходим другой подход. Например, было бы разумно поручить министерству внутренней безопасности (DHS) задачу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов. Что еще можно сделать? Необходимо возвести на границе с Мексикой двойной барьер из бетона и стали. Граница должна находится под постоянным контролем 24 часа, семь дней в неделю. Также необходимо создать вооруженные группы быстрого реагирования.

Очевидно, что для обеспечения безопасности южной границы должны быть привлечены солдаты Вооруженных сил США. С 1846 по 1948 год американская граница с Мексикой находилась под охраной регулярной армии. В современной армии США большое количество военнослужащих, которые обеспечивали безопасность границы между Афганистаном и Пакистаном, а также между Ираком и соседними государствами. Эти ветераны обладают необходимым опытом для обеспечения безопасности на границе с Мексикой.

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Конечно, в Вашингтоне умалчивают правду о том, что морские пехотинцы и пилоты ВВС США в период с 2001 года по 2017 год столкнулись с рядом провалов, например, позволили «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прийти к власти в Египте, а Ирану расширить свое влияние в Ираке и Сирии, также допустили катастрофическое развитие событий в Ливии и Йемене. Нужно признать, что планы США на Ближнем Востоке не сработали. Но то, что оказалось неэффективным на Ближнем Востоке, может сработать в США.

Без строительства стены на границе с Мексикой Вашингтон не сможет сдержать поток насилия и преступности из Мексики и стран Центральной Америки. Возведение стены также помогло бы Мексике в борьбе с трансграничной миграцией, когда нелегальные мигранты из Южной и Центральной Америки направляются в Мексику, чтобы пересечь границу с США.

Как отмечает Гурфинкель, «индивидуальная свобода и успех — самые важные ценности Запада». Эти ценности не смогут выжить, поскольку массовая миграция из стран, где не существует понятия верховенства закона, уничтожит их.