Сага о «русском допинге» не сходит с первых полос спортивных (и не только) изданий всего мира. Новую, хотя и давно ожидаемую, главу начал писать глава американского антидопингового агенства Трэвис Тайгерт. Он заявил, что «наличие положительных допинг-тестов не является обязательным условием» для дисквалификации русских спортсменов. Почему? Потому что «российские власти точно были вовлечены в произошедшее, это становится всё более ясным». Учитывая статус говорящего, такое заявление — далеко не просто сотрясание воздуха.

Журнал Крокодил, 1984 Ничего не меняется

Одновременно с этими заявлениями шутовской суд в Лозанне продолжает «лишать» российских спортсменов золотых медалей сочинской Олимпиады. Мотивировочная часть решений, то есть доказательства предполагаемой вины спортсменов, не публикуется. Нет и никакой устной аргументации. Есть только показания бежавшего в США предателя Григория Родченкова и выводы на основании этих показаний.

Наконец, в это же самое время начала раскручиваться тема «допинга в российском футболе». «Доказательства» обещал предоставить тот же Родченков. Другой известный персонаж этой истории, юрист Ричард Макларен, уже успел заявить, что российские футболисты принимали допинг на чемпионате мира в 2010 году, а в мировой федерации футбола уже успели опровергнуть эту ложь. Однако и футболистов теперь ждут как минимум новые проверки.

Wada-ama.org Логотип ВАДА

С каждым месяцем всё труднее скрывать, что у допинговой истории есть сценарий, сценаристы и политическая цель. Через вбросы в СМИ о «государственной системе допинга» (со всеми известными страшилками включая шпионов КГБ) формируется негативное отношение к русским спортсменам. Потом нескольких человек ловят на допинге — и это волшебным образом становится «доказательством» вины всех остальных.

Этим остальным начинают выносить приговоры, не публикуя мотивировочную часть, что делает невозможным судебное оспаривание этой галиматьи. Тема «допинга в российском футболе» тоже «совершенно случайно» всплывает за полгода до начала чемпионата мира, который должен пройти в России.

Что касается спортсменов по олимпийским видам, то у Международного олимпийского комитета после последних антидопинговых решений появилась техническая возможность отстранить сборную России в полном составе от Игр 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Если футбольная история будет раскручиваться с той же скоростью, то речь может зайти и о дисквалификации ряда основных игроков или даже всей сборной — хозяйки чемпионата на основании столь же «убедительных данных».

И вот на таком фоне глава американского антидопингового агентства говорит о том, что положительные допинг-пробы в качестве доказательств не обязательны. Другими словами, можно склеить чьи-то голословные утверждения с виной нескольких спортсменов и на таком основании сделать вывод, что есть «государственная система допинга», а значит, дисквалифицировать нужно всех.

И это при том, что чаще всего на допинге ловили именно американских спортсменов. Именно американским спортсменам выдается наибольшее количество официальных разрешений на употребление тех или иных видов «стимуляторов». Сборная США, безусловно, мировой чемпион среди больных. Всё это не мешает именно американским олимпийской и антидопинговой федерациям иметь наибольшее влияние в аналогичных мировых ведомствах.

Pexels.com Беговая дорожка

Очевидно, что спорта как такового здесь уже практически не осталось. Если бы антидопинговый и олимпийский комитеты руководствовались спортивными критериями, они не лишали бы целые федерации доступа к соревнованиям на основании вины отдельных спортсменов или даже без таковой. А если бы лишали, то лишали бы не только Россию. Кандидатом на вылет номер один, с точки зрения числа пойманных на допинге и числа «больных», была бы сборная США. Но ничего подобного мы не видим. Напротив, западные спортсмены за совершенно аналогичные нарушения получают краткие дисквалификации, а некоторые обходятся и без них.

Олимпиада, а теперь, возможно, и футбол стали элементами политической войны. Поскольку у наших «западных партнеров» намного больше влияния на международные организации и поскольку большинство руководителей этих организаций (как и большинство самих спортсменов, прекрасно понимающих, что происходит) не находят в себе смелости поддержать Россию, то кампания по дискредитации продолжается, а к возможному решению о дисквалификации все уже подготовлены.

К сожалению, в спорте не существует аналога «права вето» в Совете Безопасности ООН. Без такого инструмента защиты начать атаку — проще простого. Российские спортивные чиновники до последнего надеялись договориться и как-то избежать крайнего решения. Вполне возможно, что его и не будет, потому что главная цель — не спортивная победа над Россией, а очернение ее имиджа.

Makaristos Олимпийский флаг

Если дело всё-таки дойдет до крайних решений, то сборная России должна будет сама бойкотировать и Олимпиаду, и чемпионат мира. Никакого «нейтрального флага», конечно, не будет. Как говорится, народ не поймет. Далее есть варианты — к примеру, участие в альтернативных соревнованиях или организация таких соревнований.

Спортсменов, которые долго готовились, конечно, будет жалко. Но они давно должны были догадаться, что эта история уже не про спорт, а сами они давно уже не только спортсмены. Последние решения и заявления антидопинговых агентств и олимпийского комитета стали еще одним шагом к концу всемирного спорта, который призван был быть соревнованием атлетов, а не политических провокаторов. И шаг этот сделали не мы. Мы лишь констатируем, что этот шаг был сделан.