С 25 ноября и.о.главы ЛНР был назначен министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник. За соответствующее решение Народный совет республики проголосовал единогласно. При этом бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий получил новую должность уполномоченного ЛНР по исполнению Минских соглашений.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

На Украине кадровые перестановки в Луганске оценивают по-разному. Эксперты и политики называют разные причины случившегося — от попыток объединить республики до якобы «борьбы российских спецслужб за финансовые потоки, выделяемые Кремлем на содержание Донбасса».

Так, депутат от фракции «Народный фронт», советник министра МВД Украины Антон Геращенко считает, что замена Плотницкого на Пасечника не повлияет на ситуацию в Донбассе.

«Как я прогнозировал, в Кремле приняли решение заменить одну свою изрядно поизносившуюся марионетку, Плотницкого, на другую. Кто займёт место Плотницкого — не так уж и важно. Всё равно это будет мистер «никто», послушно дергающий ручками и ножками вслед за нитками, за которые его будут дергать. Это никоим образом не повлияет на Минские соглашения и общий расклад сил на востоке», — пишет Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш полагает, что ситуация в Луганске показала бесперспективность решения конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем.

«События в Луганске показали, что политико-дипломатический путь решения проблемы Донбасса — невозможен. Дипломатия — это апелляция к логике и правилам, а для Москвы ни того, ни другого не существует. Ты садишься играть с ними в шахматы, а они просто тупо лупят тебя шахматной доской по голове. Российские силовики прочно сели на тему бабок из Донбасса и просто так из Украины не уйдут, что бы там ни решали политики. Дракон вырос, и его хозяин уже сам стал потенциальной пищей. Похоже, военные кампании России (и на Донбассе, и в Сирии) поменяли расклад сил в самой Москве. Раньше люди в погонах выполняли решения политиков. Сейчас — политики стали ширмой и адвокатами интересов людей в погонах (особенно тех, которые в штатском). Поэтому блестящая дипломатия Волкера ни к чему не приведёт. Логика его аргументов безупречна, но… — что я там писал про шахматную доску? С ними можно разговаривать продуктивно только с позиции силы. Нужно быть реалистами. Политико-дипломатического пути решения проблемы нет. Кроме капитуляции, конечно», — добавил Гармаш.

Naspravdi.info Украинские силовики

При этом украинский политолог Станислав Федорчук призвал украинцев не поддаваться на призывы к капитуляции и «продолжать добиваться возврата Донецка, Луганска и Крыма».

«В Украине понемногу идет формирование общественного мнения об отказе от оккупированных территорий, которую осуществляют как отдельные безголовые персонажи, так и, казалось бы, вполне вменяемые лица. Если верить социологии, около 20% готовы проститься с оккупированными территориями на определенный период или навсегда. Почему мы видим такой результат? Потому что политическая власть прилагала максимум усилий, чтобы убедить общество в том, что российско-украинская война — это временно и вполне локально. Взрывы и подрывы в Киеве, покушения на отдельных людей свидетельствуют, что война является глобальной. И будет вестись Россией не только на суше, море, киберпространстве, но и головах», — написал Федорчук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, «наличие людей, уставших от войны, не является неожиданностью». При этом Федорчук констатирует, что украинское общество не удалось убедить в необходимости отказа от временно потерянных территорий.

«Как это ни страшно кажется на первый взгляд, мы или примем за реальность тотальную войну с Россией, которая продлится достаточно долго, или деморализируемся и самостоятельно воплотим планы Путина по распределению Украины. Самое удивительное слышать призывы отдать территории из так называемого правого лагеря. Не могу себе представить, чтобы лидеры украинского освободительного движения ХХ века могли себе позволить публично отказаться от украинских территорий. Победа Путина в головах — не менее страшна, чем победа на фронте. И в первом, и во втором случае жертвы неизбежны», — подытожил Федорчук.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

В свою очередь, украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что смена Плотницкого произошла в рамках якобы «большой сделки» между Вашингтоном и Москвой.

«Рубрика «Большой сделки» нет». Вашингтон (Киев) начал «зачистку» добровольцев, во всей красе проявившихся во время войны на Донбассе. В частности — задержали одного из бывших руководителей батальона Донбасс. Одновременно Кремль «почистил» руководство ЛНР. Стороны переговоров потихоньку выполняют взаимные обязательства выйти без претензий на новый этап выполнения «Минска»…» — добавил Корнейчук на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал Киев сделать всё возможное ради установления мира на Украине.

«Знаете, я не могу оправдать ни нас, ни Россию, ни США за войну на Донбассе. Но если сейчас появился шанс войну прекратить, пока большие дяди вместе делят глобус, то надо всячески поддерживать мирные шаги. Независимо от того, какая их реальная причина. Это надо для Украины. Иначе — впереди тупик…» — пишет Корнейчук.

Украинский политолог Дмитрий Снегирев назвал события в Луганске «спецоперацией российских спецслужб».

«Там нет никакого противостояния между башнями Кремля. Там есть реализация абхазского сценария. Речь идет о том, что Сурков пошел накатанным путем — то есть абхазским и осетинским. Замена руководителя, который является коррумпированным, который является в глазах местного населения воплощением всех проблем, на бывшего сотрудника спецслужб. Речь идет о том, что сейчас Плотницкий вроде написал заявление, и его место занял Пасечник. Сурков уже повторяется. Это фактически третья аналогичная схема. Но это не всё. Это лишь одна деталь этой спецоперации», — полагает Снегирев.

В то же время украинский военный эксперт Олег Жданов назвал события в Луганске «борьбой российских силовиков за власть». Он прогнозирует превращение Донбасса в новое Приднестровье.

«События в Луганске — это борьба спецслужб России. Скорее всего, Россия взяла направление на создание так называемого «Приднестровья» в версии 2.0: оборудование новой границы с Украиной по линии разграничения… и создание квазигосударства наподобие Приднестровья. Потому что Россия отказалась обсуждать миротворческую миссию, и Волкер сказал, что у них два пути: либо миссия, либо создание «Приднестровья», за чем последуют санкции и всё остальное», — напомнил Жданов 24 ноября, передает «Апостроф».

"Плотницкого курировала ФСБ изначально, как и это луганское самообразование. Донецкое самообразование и Александра Захарченко курирует генеральный штаб, то есть министерство обороны России», — сказал Жданов.

Как сообщалось ранее, 21 ноября в Луганск вошли колонны военной техники из ДНР. После этого группы неизвестных в военной форме заняли центр города и взяли под охрану все административные здания.

Gplnr.su Генеральная прокуратура ЛНР

В Луганске были отключены телевидение, начались перебои с электроэнергией и мобильной связью. До этого, 20 ноября, глава ЛНР Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу. Сам Плотницкий заявил, что руководство МВД ЛНР является нелегитимным.