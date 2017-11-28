27 ноября 1967 года Франция голосом своего президента, генерала де Голля объявила, что отказывает Великобритании в присоединении к Общему рынку. Это было связано с тем, что партнеры Франции настаивали на немедленных переговорах в рамках его расширения.

Bundesarchiv Шарль де Голь

По иронии судьбы, в 1967 году Англия сама постучалась в дверь «объединённой Европы», а сегодня — в 2017 — процесс выхода Англии из ЕС уже запущен.

Процесс сближения Англии с «шестеркой стран» — Германией, Италией и странами Бенилюкса — в Общем рынке восходит к октябрю 1961 года. На громкой пресс-конференции 14 января 1963 года генерал де Голль высказал свою негативную позицию к предполагаемому событию. Четыре года спустя Соединенное Королевство вновь заявило о своей готовности присоединиться к объединённой Европе. И снова глава французского государства выступил против него на своей 16-й пресс-конференции.

Издание «Ле Фигаро» 27 ноября 2017 года опубликовало архивные материалы того времени. 28 ноября 1967 года газета писала, что интерес генерала де Голля к ораторскому искусству, каковым являются, по его словам, пресс-конференции, не срабатывал так хорошо уже с 1958 года.

«Никогда, возможно, такое любопытство больше не проявлялось. 1100 журналистов, представляющих все страны мира, 200 дипломатов, члены правительства и многочисленные гости показали, что в течение пресс-конференции уши и глаза всего мира были прикованы к словам главы французского государства», — пишет Фигаро.

Дональд Шеридан Шарль де Голь, портрет

Как обычно, генерал де Голль умел говорить очень образно, вызывая улыбки и смех. Генерал де Голль исключал тогда любую форму переговоров. «Для того чтобы Британские острова действительно причалили к материку, должна произойти обширная и очень глубокая мутация», — заявил он.

Во время конференции де Голль обрисовал бурные отношения Англии с Общим рынком. Он припомнил все предпринимаемые англичанами шаги для вхождения в единую Европу с 1957 года, — с даты подписания Римского договора. Возражения генерала, высказанные по поводу английской валюты, были очень последовательными. Он отмечал, что фунту стерлингов угрожает девальвация, что несовместимо с общим статусом на рынке. Великобритания имела огромные внешние долги, что не позволяло ей становиться равноправной частью Общего рынка. «Фунт стерлингов не имеет права находиться в одной компании с франком, маркой, лирой, гульденом и бельгийским франком», — сказал де Голль. Глава французского государства даже предложил рассмотреть возможность конца Общего рынка, что, по его мнению, привело бы и Англию, и другие страны к совсем другим союзам. Однако де Голль отдавал себе отчет в том, что остальные пять стран всё же хотят сохранить Общий рынок, но он очень хотел остановить их благосклонность к британской заявке на присоединение.

Реакция англичан не заставила себя ждать. СМИ и политики Великобритании почувствовали себя униженными «жесткостью языка Елисейского дворца». «Англия не удовлетворена новыми причинами для отказа», — писала «Ле Фигаро» 29 ноября 1967 года.

Gac.culture.gov.uk Харольд Уилсон

Столкнувшись с постоянной негативной позицией генерала де Голля, премьер-министр Англии Харольд Уилсон ответил несогласием по всем пунктам аргументов президента де Голля. Он закончил свою речь словами: «Это не Англия, а голлистская Франция является монументальным исключением из общего европейского дома».

Необходимо было подождать еще несколько лет, чтобы Великобританию всё-таки пустили в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). На референдуме в июне 1975 года британцы проголосовали за членство в нём. Символично, что сегодня европейцы находятся в ожидании нового соглашения с Соединенным Королевством после голосования большинства англичан за выход их страны из Европейского Союза.