



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20—26 ноября стали: папа Франциск выступил против идеологической колонизации; христиане и мусульмане о концепции общего и равного гражданства; итоги встречи Путина, Эрдогана и Рухани в Сочи; в Турции снова кризис школ христианских меньшинств; исламское меньшинство в Греции выбирает чадру и вуаль; патриарх Кирилл и архиепископ Уэлби о преследованиях христиан за веру и другое.

Идеологическая и культурная колонизация — это форма преследования, которая не признает особенностей и подталкивает к преследованию верующих, отметил папа Римский Франциск, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик поставил в пример случаи геноцидов в прошлом веке, во время которых людей убивали только потому, что они считались другими. «Все должны были быть одинаковыми, нет места для других — нет места для Бога», — прокомментировал папа взгляд, который является корнем зла. По его словам, всегда нужно глубоко размышлять над новыми явлениями: они происходят от Бога и Святого Духа или имеют в себе корень зла? Франциск заметил, что одним из современных ужасных дел стало убийство детей. Раньше такое было абсолютно неприемлемо, но сегодня есть люди, для которых «это не представляет большой проблемы» — и это новое зло. Как говорит папа, «формы идеологической и культурной колонизации воспринимают только настоящее, не принимая прошлого и не смотря в будущее. Они живут моментом, а не временем, и поэтому ничего не могут нам обещать».

Папа Франциск принял в Ватикане представителя Саудовской Аравии, советника министра исламских дел Абдулу ибн Фахада Алайдана. Зал печати Святого престола не сообщает о ней подробности. Эксперты наблюдают смену отношения руководства Саудовской Аравии к другим религиям, в частности, к католицизму. В середине ноября Эр-Рияд с официальным визитом посетил маронитский кардинал-патриарх Бешара Раи. Он встретился с королем Салманом ибн Абдулом-Азизом и его сыном и наследником престола, принцем Мухаммедом бин Салманом. Они обсудили региональную политику, терроризм, межрелигиозный диалог. Патриарх, резиденция которого находится в Ливане, не захотел раскрывать подробности своих встреч, в том числе 23-минутного разговора с королем. Он сообщил только, что подтвердил нейтралитет своей страны. А официальный пресс-релиз говорит о событии как о проявлении «братских отношений между Королевством и Ливаном» и подтверждении «ведущей роли религиозных общин и культур в деле поощрения терпимости и сдерживания насилия» в мире.

Kremlin.ru Мухаммед бин Салман

«Святейший отец хорошо знает ситуацию и в курсе, что на Ливан всегда сильно влияет происходящее на Ближнем Востоке, — заявил радиостанции глава Маронитской церкви патриарх Раи. — Папа понимает, что война на Ближнем Востоке — это война между Саудовской Аравией и Ираном, между суннитами и шиитами. Война продолжается, а беженцы наводняют нашу страну. И вот почему понтифик призвал к молитве о внутренней стабилизации в Ливане, потому что наша страна особенная. Это единственное место на Ближнем Востоке, где христиане и мусульмане могут отделять религию от государства».

Историческим назвал визит патриарха Раи в Эр-Рияд профессор Мохаммад Саммак, секретарь Исламского духовного саммита в Ливане, единственный мусульманин, который участвовал в двух синодах Католической церкви, пишет Vatican insider (Турин, Италия). По словам профессора, визит лидера Маронитской церкви не имеет ничего общего с «ливанскими делами и еще меньше с делом Саада Харири. Поездка была запланирована шесть или семь месяцев назад во время конференции «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», которая прошла в Каире под эгидой президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и была организованна суннитским университетом Аль-Азхар». Саммак также отметил, что визит Раи может помочь уменьшить «невыносимые страдания христиан» во многих арабских странах, начиная с Египта, не говоря уже о Ираке, где их было 2 миллиона, а сегодня их около 500 тысяч. В частности, если будет предоставлено общее и равное гражданство евреям, христианам и мусульманам, что предписано Кораном.

Выживание Ливана имеет решающее значение для выживания христианства на Ближнем Востоке, заявил National Catholic Register (Айрондэйл, США) исполнительный директор группы «В защиту христиан» Филипп Нассиф. Хотя в Египте живет больше всего христиан с точки зрения численности, Ливан является единственной страной, в которой христианин является главой государства, а мусульмане, христиане и другие религиозные общины пользуются полной свободой вероисповедания и гражданским равенством. Нассиф обрисовал свое видение ситуации на Ближнем Востоке. Война Саудовской Аравии в Йемене с проиранскими повстанцами привела только к гуманитарной катастрофе из-за массового голода, правительство Ирака попало под политическую опеку Тегерана, суннитские боевики не смогли вытеснить президента Башара Асада из Сирии — отчасти из-за военной и экономической поддержки Ирана, помимо того, Тегеран работает в Ливане посредством «Хезболлы». У этой шиитской организации есть единственное в Ливане ополчение, которое, как предполагается, имеет столько же вооруженных бойцов, сколько ливанская армия. В рамках хрупкого национального компромисса «Хезболла» является частью системы власти Ливана. Как отмечает Нассиф, и Иран, и Саудовская Аравия в Ливане действуют осторожно, соперничая «более мирными методами, чем в других странах». Тегеран и Эр-Рияд признают, что если в Ливане снова разгорится война, она может привести к пожару, который вырвется из-под их контроля. Издание замечает, что США выразили поддержку суверенитету Ливана, имея в виду заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона, которые стали негласном посланиям союзникам США в регионе, таким как Израиль и Саудовская Аравия. Вашингтон считает целостность Ливана своим стратегическим интересом. Но, по мнению Нассифа, американские власти должны способствовать деэскалации напряженности, чтобы предотвратить еще «одну глупость», которая привела бы к взрыву в регионе, массовому исходу беженцев и оказалась бы фатальной в долгосрочном плане для стойкости христианства на Ближнем Востоке.

Kathpress.at Издание Kathpress

Сохранение религиозного плюрализма на Ближнем Востоке является «гуманитарной проблемой» и «актом политического благоразумия». Об этом, как информирует KATHPRESS (Вена, Австрия), говорила в ходе международной конференции в Ереване австрийский католический богослов, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией Ингеборг Габриэль. Она выразила обеспокоенность повышением социальной напряженности, вызванным нетерпимостью и дискриминацией. «Число преступлений на почве ненависти против христиан, вандализма против церквей и других религиозных сооружений растет», — заявила Габриэль. С ее точки зрения, лучшим институциональным ответом на такие тревожные тенденции является усиление культуры прав человека, особенно в отношении свободы религии и убеждений. Важнейшей особенностью права на свободу вероисповедания является обеспечение равных гражданских прав для всех жителей страны, независимо от их религиозных или атеистических убеждений.

Международная дипломатия работает на нескольких фронтах в попытке положить конец сирийскому конфликту, результатом которого за шесть лет стала гибель 400 тысяч человек и миллионы перемещенных лиц, передает AsiaNews (Рим, Италия). В Сочи прошел саммит с участием президентов России, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани — на тему возобновления мирного процесса. Открывая встречу, Путин отметил, что «боевикам в Сирии был нанесен решительный удар», и сегодня более, чем когда-либо, существует «реальная возможность написать слово «конец» гражданской войне». Российский лидер добавил, что для достижения возможного политического соглашения всем, в том числе президенту Сирии Башару Асаду, нужно пойти на «уступки». Асад, в свою очередь, нанес неожиданный визит в Россию. По окончании прямых переговоров он и Путин договорились о необходимости проведения конституционных реформ и новых выборов под эгидой Организации Объединенных Наций. В совместном меморандуме лидеры России, Ирана и Турции подчеркнули необходимость освобождения всех заложников и пленных с обеих сторон. К этому относится поиск пропавших без вести и создание условий для долгосрочного прекращения огня, а также начало политического процесса, «всеобъемлющего, свободного, справедливого и прозрачного». Правительство Сирии приветствовало достигнутое соглашение, направленное на то, чтобы в рамках мирного конгресса собрать за одним столом Дамаск и оппозиционные группы и обсудить «параметры будущего государства» в части национального суверенитета, независимости и территориальной целостности.

О кризисе школ христианских меньшинств в Турции сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Их осталось всего 24, и они снова переживают критический этап. Наблюдается сокращение числа учащихся, что может подтолкнуть некоторые из этих учебных заведений к закрытию. Как заявил президент армянской школы Фонда «Сурб Хач Тибреванк» Торос Алкан, законодательство приравнивает такие образовательные институты к частным, что значительно снижает формы государственной поддержки, на которые они могли бы претендовать (одна из причин — требование к ученикам в обязательном порядке иметь турецкое гражданство). Алкан напомнил, что школы меньшинств работают без прибыли, их права гарантируются Лозаннским договором, а их статус не может быть приравнен к статусу частных школ. В последние годы Османской империи учебные заведения меньшинств на территории сегодняшней Турции составляли 6437 единиц. Их численность сократилась до 138 в первые годы после основания Турецкой Республики. Между 2014 и 2015 годами произошло значительное увеличение числа школ христианских общин в Турции, уполномоченных получать финансовую поддержку со стороны государства, их стало 55, из которых 36 принадлежали армянской общине, 18 — греческой, 1 (детский сад) — сиро-православной. Трудности привели к закрытию школ, особенно связанных с небольшим греческим православным меньшинством.

С 1923 года семейные конфликты в мусульманской общине Фракии (северо-восточная Греция) решаются на основе шариата, пишет La Croix (Париж, Франция). Однако сегодня левые силы давят на Афины с тем, чтобы сделать этот принцип «факультативным». Недавно Фракию посетил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который назвал использование шариата в регионе, где проживают примерно 110 тысяч мусульман, тем, что «не делает нам чести как стране Европейского союза». Министерство образования в настоящее время проводит консультации по законодательной реформе, которая должна позволить членам мусульманского меньшинства выбирать для урегулирования проблем с браками, разводами и наследованием либо исламское право, либо обычное. Ныне во Фракии такие дела подпадают под исключительную юрисдикцию трех муфтиев, назначенных греческим государством, что является предметом заключенного в 1923 году Лозаннского договора, который установил границы между Грецией и Турецкой Республикой. Против шариата выступает Греческая лига прав человека, объединяющая различные левые партии и ассоциации. Политолог Иоаннис Пападопулос считает предполагаемую реформу «политическим расчетом» Ципраса, которым многие в Греции недовольны, но такой шаг может усугубить отношения с Турцией. Мусульманское меньшинство до сих пор в стране зачастую воспринимается как турецкая «пятая колонна», несмотря на меры, предпринимаемые с 1990-х годов для лучшей интеграции меньшинства в греческое общество. Власти, в свою очередь, говорят, что хотели бы предотвратить стремительную радикализацию в регионе, где под руководством муфтиев практикуют «умеренный ислам». Однако историк Жоэль Фонтейн, которая часто путешествует по Фракии, отмечает, что стиль одежды фракийских женщин «в последние годы сильно изменился», они теперь предпочитают кутаться в чадру и вуаль.

616524 Краков, Польша

ЕС больше не нуждается в Польше — ждать ли Польше Polexit? Таким вопросом задается Polonia Christiana (Краков, Польша). На протяжении многих лет «моральные авторитеты» говорили полякам, что самое главное не то, принесут ли действия властей в Польше какие-либо выгоды народу или осложнят ему жизнь. Важно то, как возможные изменения будут оценены широко понимаемом Западом, который в какой-то момент стал своеобразным «оракулом». Венцом таких рассуждений стало присоединение Польши к Евросоюзу, представленное многими как «возвращение в Европу». Сравнивая сегодня ранее данные с нынешней реальностью, которую предлагает Брюссель, создается впечатление, что мы имеем дело с двумя разными ЕС. Экономическое сообщество превратилось в великий идеологический проект, который реализует интересы самых важных игроков, а именно Германии и Франции. Политика, проводимая коалицией «Гражданская платформа» — Польская крестьянская партия в 2007—2015 годах, заключалась в том, чтобы сделать страну колонией, где в большинстве случаев будут выпускаться полуфабрикаты, поставляющиеся «полубесплатно» немецко-французскими компаниями. Ликвидация судостроительной промышленности, продажа польских шахт иностранным инвесторам, введение в советы директоров крупнейших государственных концернов «представителей Запада», заключение невыгодных для Польши договоров с «европейскими» промышленными компаниями — это только немногие примеры тогдашней ситуации. Вот и всё! Ситуация изменилась в октябре 2015 года, когда выборы выиграли объединенные правые, заняв более половины мест в Сейме и Сенате. К правительству можно и нужно иметь много претензий, что касается проводимой им политики. Однако это не изменяет того факта, что оно может защитить, по крайней мере, часть польских интересов от Брюсселя и способно противостоять леволиберальным идеологам «Дивного нового мира». Если учитывать, что Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы пытаются создать союз, независимый от ЕС, мы должны всё больше учитывать возможность дистанцирования этой страны от брюссельских структур. Власти вместо того, чтобы участвовать в бесплодных спорах, должно предвидеть дальнейшие шаги Брюсселя и объявить об отказе от ЕС. Однако учитывая, что ни в совете министров, ни в президентском дворце никто всерьез не рассматривает такое решения, граждане должны оказать давление на премьер-министра Беату Шидло, министров, президента Анджея Дуду и председателя правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качинского, чтобы они вывели Польшу из брюссельского проекта как можно быстрее. Это позволит создать независимое и полностью суверенное государство, на которое иностранные чиновники не будут налагать никаких резолюций, противоречащих доктрине Католической церкви и осуждающих христианскую цивилизацию. Если Польша не покинет Европейский союз, она по-прежнему будет подвергаться вмешательству в вопросах, не входящих в компетенцию должностных лиц из Брюсселя.

A.Savin Данилов монастырь

21 ноября в московском Даниловом монастыре состоялась встреча между предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом и главой Англиканского сообщества архиепископом Джастином Уэлби, напоминает Radio Vaticana. По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию в поддержку христиан, которые подвергаются преследованиям за веру. «Мы не можем оставаться равнодушными к скорбям наших собратьев, ибо «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор 12,26)». Этими словами начинается совместное заявление религиозных лидеров. Иерархи благодарят Бога за возможность этой важной встречи, напоминая о драматических условиях, в каких вынуждены жить миллионы христиан по всему миру. «Во многих странах Ближнего Востока и Африки, — говорится в заявлении, — христиане подвергаются гонениям, выражающимся в массовых убийствах, варварском разрушении храмов, осквернении святынь и изгнании миллионов людей из их домов. Болью в наших сердцах отзывается массовый исход христианского населения из тех мест, откуда Благая Весть начала распространяться по всему миру». Кроме того, отмечается в тексте, христиане страдают от дискриминации в более скрытых формах, и их жизнь становится столь тяжелой, что им проще покинуть свою древнюю родину, чем остаться. Патриарх Московский и всея Руси и архиепископ Кентерберийский напоминают, что к настоящему времени война унесла десятки тысяч жизней, оставив без крова и средств к существованию миллионы людей: «Необходимость сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке и возвращения беженцев требует обеспечения безопасности, восстановления социальной инфраструктуры и жилья, создания условий для служения духовенства и восстановления разрушенных храмов». В документе звучит настоятельный призыв к международному сообществу «предпринять незамедлительные действия для поддержки христиан и других групп населения Ближнего Востока». По словам религиозных лидеров, «широкомасштабная гуманитарная помощь необходима страдающим людям и многочисленным беженцам, в том числе тем, кто оказался в странах Европы и Америки». Патриарх и примас Англии твердо убеждены в том, что «вопрос послевоенного восстановления Сирии и Ирака является важнейшей темой для практического сотрудничества между христианами на ближайшие годы». В этом контексте иерархи напоминают о словах апостола Павла к Галатам: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6,2). В совместном заявлении стороны подчеркивают, что нельзя забывать «о профилактике идеологии экстремизма, под влиянием боевиков распространяющейся, подобно эпидемии, по всему миру. Призываем религиозных и политических лидеров во всем мире объединить усилия для поиска эффективного способа противодействия экстремизму». Важным аспектом такого сотрудничества, подчеркивают иерархи, «является межрелигиозный диалог. Различия в вероучении не должны препятствовать представителям разных религий жить в мире и согласии, которые являются залогом доброго будущего для всего мира». Выражая солидарность с христианами Ближнего Востока, патриарх Кирилл и архиепископ Уэлби обращаются к ним словами апостола Павла из Второго послания к Фессалоникийцам: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете» (2 Фес 1,3−5).

Pxhere.com Крест

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.