…Ваня, мы с тобой в Париже

Цитата: скриншот с сайта youtube, Ксения Собчак Ксения Собчак в Лондоне

Нужны — как в бане пассатижи.

В. Высоцкий

На минувших выходных протокандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак была в Лондоне. Ксения выступала в Кембридже с лекцией о «путях демократизации» в России, выступала на камеру в клубе «Открытой России» и, я думаю, встречалась с людьми, желание которых участвовать в российской политике сильно превышает их желание жить в России. Надеюсь, встреча прошла хорошо — Ксении были вручены ключи от сейфа с золотом в Косом переулке, её волшебная палочка признана годной и чистокровность подтверждена. Во всяком случае, настроение на видео у «кандидата — функции» было явно хорошее.

Пока нет публичных следов других встреч, поговорим о том, что удается понять из выступления перед клубом имени бескорыстной любви к олигархии.

Самое главное — Ксения Собчак вовсе не «против всех», а только против некоторых. Или даже, если быть совсем точным, — против конкретного человека, который «у власти уже 17 лет». Все остальные могут остаться, если научатся новым трюкам.

Цитата: скриншот с сайта youtube, Ксения Собчак Ксения Собчак в Лондоне

Далее Ксения была на удивление вежлива и корректна. На удивление для Ксении-протокандидата, какой (каким?) мы уже успели узнать её за прошедший с заявления месяц. Она почти не нападала на задающих ей вопросы людей. Её высокомерно презрительное отношение к ним или пропало совсем, или временно было подавлено невероятным усилием воли. И вообще держалась кандидат отлично — намного лучше, чем она же держится во враждебной обстановке или в её собственном штабе. Зрителям были явлены и внятная русская речь, и связность мысли, и последовательность ответов, и контроль позы и жестов. Может, ей воздух Лондона сладок и приятен значительно больше, чем иной? Впрочем, скорее дело в другом.

Скорее, дело в том, что в отличие от выступлений перед «обычной» публикой, куда, как теперь известно, Собчак ходит, «как в общественный туалет», к встрече с лондонской аудиторией (вероятнее всего, не только той, которая была в кадре) она относится серьезно. Именно на желание произвести как можно лучшее впечатление намекает непривычно женственный вид Ксении. Обычно она склонна выбирать или более унисекс-варианты makeup, или совсем уж «мальчиковые» «дерзкие» наряды. Тут же — всё по стандарту «взрослая женщина за 30»: волосы завиты, губы блестят от нужного количества помады, что-то такое сверкает вокруг глаз (тушь такая?), платье, туфли. Всё как надо. Я хочу сказать, что, вероятно, стереотип о сексизме тех русских людей, с которыми ездила встречаться в Лондон Ксения, было решено не игнорировать… Т. е. предполагается, видимо, что им смотреть на женщину, одетую и накрашенную как женщина, им чуточку приятнее, чем на унисекс-бойца с режимом. Ей же не нужно было там бороться — нужна была поддержка и помощь. Этим вот людям нужно было понравиться безоговорочно. И были приложены все усилия, чтобы этот номер вышел.

Цитата: скриншот с сайта youtube, Ксения Собчак Ксения Собчак в Лондоне

Но вышел не только он. Действительно, протокандидат на видео выглядит либералом и притом разумным человеком, а это не такая простая задача. Но именно эта видимость разумности позволяет обнаружить слабость её взглядов через понятные дыры в современной либеральной идеологии российского разлива. Вкратце они такие:

что значат слова «демократия» и «демократичный», понять невозможно, но это что-то хорошее;

смена власти (точнее, первого лица) сама по себе почему-то считается панацеей от коррупции и вообще любых бед административной системы;

на Западе (или еще где-то) существуют правильные «демократические общества», где всё хорошо или как минимум важные вещи лучше, чем у нас;

при Ельцине в России была «истинная демократия»;

в России пресса «замалчивает» какие-то факты, «фактически восстановлена система до введения «гласности»;

заниматься политикой в России — страшно, это может кончиться «большой трагедией».

Все эти взгляды у Собчак при публичных выступлениях звучат на уровне аксиом. Они пригодны, чтобы опознать по ним «своего» и чтобы, отталкиваясь от них, строить какие-то умозаключения и планы, но сами они никакой внутренней критике не подвластны. Так, например, никакая логика не мешает Ксении говорить о полной информационной блокаде и в то же самое время работать на телеканале «Дождь» или упоминать публикации в «Новой газете». Или, рассуждая о необходимости смены верховной власти в стране, приводить в пример Великобританию — страну, лидер которой не менялся уже 65 лет.

Но главное не это. Это всё, так сказать, «джентльменский набор либерала», дьявол же, как обычно, кроется в деталях. А важных деталей на сей раз было три.

Цитата: скриншот с сайта youtube, Ксения Собчак Ксения Собчак в Лондоне

Во-первых, был озвучен более чем оптимистичный прогноз результатов выборов. Говоря о своих результатах и возможных фальсификациях протокандидат Собчак сказала, что из «40 процентов нельзя сделать 3», и что она надеется, «что это будет второе место». Подобный прогноз прозвучал за полуторачасовую встречу три или четыре раза, что не позволяет приписать его совсем уж к преувеличениям. Чем может быть вызвана такая уверенность? Не думаю, что протокандидат настолько плохо ориентируется в нашей политической реальности, чтобы и правда рассчитывать на такой результат. Зато в момент актуальных переговоров о поддержке влиятельными жителями Лондона именно этого протокандидата как основного и единственного «защитника либеральных идей» такая уверенность в себе может сыграть на руку. То есть Ксения набивает себе цену. Причем цену не только для «тех», но и для «этих», потому что:

во-вторых, протокандидат, выступающий против всех и, в особенности, против опостылевшей «номенклатуры», не смогла дать четкого ответа на вопрос о том, не собирается ли вдруг гражданка Собчак после выборов занять тот или иной государственный пост или, например, возглавить номерной телеканал, ежели кто-то такую возможность гражданке Собчак предоставит. Даже более того, её ответ можно понять так, что она даже рада будет, если власть вдруг одумается и обратит внимание на Собчак как на представителя некой части «гражданского общества» и вступит в «диалог». И для этого диалога очень пригодится, что,

в-третьих, Собчак-политик не сторонник люстрации как метода наказания. По-русски говоря, она не считает, что сотрудников нынешнего госаппарата стоит автоматически отлучить от власти уже потому, что они поддерживали коррупционный режим. Более того, она рассказала притчу о том что, мол, пожилые сотрудницы российского общепита, «над которыми мы все смеялись», отличавшиеся хамством по отношению к клиентам, попадая в торговлю к «молодым руководителям""научаются говорить «пожалуйста», когда чек через прилавок отдают». Вне типично либерального человеконенавистнического контекста дрессуры людей в этой притче главное послание такое: при мне, «молодом и прогрессивном руководителе», даже старый аппарат можно будет научить приличным повадкам. А в переводе с русского-пропагандистского на русский-чиновничий это значит

«не беспокойтесь, граждане, если вдруг что — ваши теплые места останутся за вами — придется только научиться журналистам улыбаться через прилавок чуть более искренне. Я пришла не за вами».

Кстати, предложение Путину уйти в отставку и «сохранить уважение людей, которые его уважают» из пропитанных воздухом лондонской свободы уст протокандидата Собчак тоже прозвучало.

Цитата: скриншот с сайта youtube, Ксения Собчак Ксения Собчак в Лондоне

О результатах актуальных переговоров Ксении Собчак в Лондоне мы, может, ничего и не узнаем. А вот кем она окажется после выборов — назначенным непримиримым «лидером» несистемной оппозиции или самозваным мостом для диалога власти и «народа», представляющим скорее манипуляторов из власти, а отнюдь не тот народ, что состоит из реальных людей, мы увидим обязательно. Сейчас она явно еще не определилась со своей ролью. Открыта для предложений. Приняты еще не все ставки, и колесо рулетки крутится.