Быть лидером — звучит гордо и заманчиво. А принадлежать к управленческой элите такой богатой ресурсами страны, как Россия, в последние десять лет ещё и прибыльно. Это не только обеспечивает большие возможности для мобилизации амбициозных менеджеров в интересах страны, но и порождает тяжёлые проблемы — прежде всего, в виде зашкаливающей коррупции. Современному государству катастрофически не хватает настоящих лидеров по целому комплексу причин, но главная из них в том, что принадлежность к госэлите часто воспринимается не как ответственность, а как возможность дорваться до «кормушки». И это проблема не столько управленческая, сколько мировоззренческая.

Советский плакат «Ближе к жизни, к живому делу!»

Осенью 2017 года Кремль приступил к новому этапу обновления управленческой элиты, запустив конкурсную программу «Лидеры России». Для руководства страны это уникальный опыт создания открытого и публичного социального лифта, которым может воспользоваться практически каждый россиянин с минимальным стажем руководящей работы (два года). Долгожданное событие вызвало немалый ажиотаж: на регистрацию подали заявки 199 тысяч претендентов в новую элиту, среди кураторов проекта значатся практически все ведущие чиновники и менеджеры страны. Первую часть дистанционного отбора прошли 12,5 тысячи лучших участников, из них в полуфиналы вышло 2 700. В финал пройдут 300 человек, среди которых должны появиться 100 новых «лидеров России».

Представляя проект, замглавы администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что задача — привлечь во власть новые кадры в обход таких «узкосоциальных лифтов», как клановость, кумовство, коррупция. По сути, можно говорить о попытке создания новой элиты — причём не революционно, а эволюционно, через отбор кадров, инициированный сверху и проводимый в открытую. Однако вряд ли это решает главный вызов современного госуправления.

Андрей Устинов. Городничий, изображающий себя на параде

Прежде неплохо бы задаться вопросом, что такое лидерство? Как оно понимается современниками — как теми, кто уже реализовался в качестве лидеров разного уровня, так и теми, кто стремится к этому? Лидер — это кто? За редким исключением в понимании большинства это успешный человек. Успешный статусно, материально, морально, как угодно, но главное, что возвышающийся над толпой. Лидерство как принадлежность к избранным, элитарность в сугубо потребительском значении.

Но редко кто вспомнит, что лидерство — это прежде всего чрезвычайная, подчас неподъёмная ответственность. Пресловутое «пахать на галерах» выносится как бы за скобки, остаётся только статус как нечто само собой разумеющееся. То есть быть лидером не отождествляется в сознании с понятием «нести груз ответственности».

Взгляните на многочисленные тренинги, корпоративные уроки развития личностных качеств и прочие психологические практики, посвящённые лидерству, — там учат прежде всего считать себя (!) лидером и преподносить (представлять) себя в таком статусе окружающим. Искусству саморекламы посвящены тонны макулатуры, на его усвоение амбициозные граждане тратят десятки тысяч рублей — чтобы знать, во что одеваться, как правильно войти и сесть за стол, как пожать руку (обязательно накрывая ладонью — так делают лидеры! ага, как же), как ответить, чтобы показать свою эрудицию и широту взглядов.

Придуманы сотни приёмов, как произвести впечатление, выглядеть лучше, сильнее и жёстче, чем ты есть, — другими словами, как обманывать ради лидерства. Отсюда и подмена настоящих деловых качеств симулякрами: вместо реальных знаний профессии — корочки дипломов и модные словечки, вместо конкретных мер по решению проблем — красивые презентации и программы (а к программе обязательно добавить подпрограмму и «дорожную карту»), вместо навыков управления живыми людьми — нескончаемые совещания и служебная переписка по поводу и без.

Василий Перов. Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860

Специалисты по выращиваю лидеров (есть и такие) не гнушаются и примитивным внушением: поверь в себя! ты лучший! представь миллион — и он у тебя появится! не бойся командовать, ты создан быть лидером! У людей вырабатывают чрезмерные необоснованные амбиции вместо того, чтобы обучать их умению брать на себя ответственность и достойно её нести. Казаться вместо быть — таков рецепт успешного современного лидера. Последнее не тавтология, потому что по умолчанию подразумевается, что существуют неуспешные лидеры — этакие козлы отпущения, которые делают тяжёлую работу, получают за это гроши, а в случае провала попадают под раздачу. Такими руководителями никто быть не хочет, в современном понимании это лузеры. Но на самом деле такие люди и есть по своей сути лидеры.

Необоснованные нездоровые амбиции разогревают у человека с младых ногтей. Если раньше в школах и кружках учили детей скромности даже в случае достижения успеха, то сейчас учат ярко и громко преподносить свои достоинства, даже если их с гулькин нос. Как много появилось родителей, которые буквально пиарят родных детей — и в этом чувствуется не отеческая любовь, а промоутерская работа: они растят бойца за место под солнцем и делают ему промоушн. Мне доводилось видеть, как даже в детском развлечении на городском празднике, где не подразумевалось никакое соревнование, одна бойкая мамочка проталкивала своего сына на первое место и заявляла: становись первым! да, надо быть всегда первым! А когда сын в азарте оттолкнул другого ребёнка, не смутившись, похвалила сына за упорство, посмеявшись над упавшим. Поистине, отступившегося толкни — Ницше порадовался бы.

Разве такие задатки лидерства нужны руководителям суверенной страны? Разве такой успех способен привести всё общество (не отдельных его представителей) к настоящему развитию и решению вызовов XXI века, главным из которых является социальная справедливость? Нет, конечно же — Россия нуждается не просто в омоложении элиты, а в качественной смене ценностной мотивации управленцев: когда в государственную власть придут люди служения, а не личного успеха. Государству кровь из носу необходимы люди, способные нести полную ответственность за конкретные дела. Запрос на такую смену элиты огромен и в обществе: недаром в растущей ностальгии по Сталину, который отмечают все социологи, ключевым моментом является именно высокий и подчас жестокий спрос власти с элиты. Весь современный сталинизм есть не что иное, как требование к российским элитариям, которые почувствовали себя небожителями, к скромности и более высокой ответственности перед Отечеством.

Иосиф Виссарионович Сталин

Принцип новых руководителей должен звучать так: сначала дело, а потом уже статус — но не наоборот. Да и то: статус и материальное благополучие — только в случае успешного выполнения задачи, а если нет — то полагается наказание. И не ссылкой на почётную должность со словами благодарности, как это нередко случается сейчас, а профессиональное порицание и демонстративное понижение в статусе со всеми исходящими. Не говоря уже о том, что в случае коррупции карать реальными сроками в тюрьмах строгого режима. Только в таком жёстком режиме между потенциальным успехом и провалом, когда можно быть вознаграждённым и наказанным в зависимости от результата, и рождаются лидеры. То есть те, кто способен к ответственному решению.

Именно таких ребят надо отбирать и привлекать во власть, в том числе и посредством конкурса «Лидеры России». Но если посмотреть на критерии лидерства, перечисленные на сайте конкурса, то среди пяти первых — стратегическое мышление, нацеленность на результат, умение работать в команде, готовность к обучению и саморазвитию, межличностное и социальное взаимодействие, — нет ни одного упоминания простого слова «ответственность». Можно обладать самым стратегическим мышлением и нацеленностью на результат, зазубривать новые знания и отлично ладить с людьми, но не быть настоящим лидером — человеком, который может принять сложное решение за судьбы тысяч людей.

Также смущает в конкурсе — по крайней мере на первых порах — излишек элитарности в самих условиях: победителям обещают кураторов со статусом министров и глав корпораций. Это автоматически считывается участниками как «выиграй в конкурсе и будет тебе всё лучшее» — Сергей Лавров в наставниках и кадры на первых полосах СМИ. Но жизнь не конкурс, и лидеры никогда ещё не рождались в соревновании презентаций. Гораздо полезнее был бы другой способ награждения победителей конкурса «Лидеры России» — их следовало бы направить в самые напряжённые точки страны, под шефство тех, кто возводит Крымский мост, собирает огромные урожаи зерна, бросает вызов Арктике, модернизирует оборонные предприятия… А конкурсантам, недобравшим немного баллов до победы, можно было бы дать шанс, бросив их на самые трудные участки — к примеру поднимать сёла и кризисные моногорода. Хочешь быть лидером — давай, дерзай! Но не в дорогих отелях, а в полях и на производстве, где комплекс проблем требует сложных решений и участия в судьбах людей.

Только такие вызовы позволят выпестовать настоящих лидеров. Как это произошло, кстати, и с главным лидером России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин

Его судьба как раз образчик того, как лидерами становятся вопреки, а не благодаря. Как жёсткие вызовы времени, порой кажущиеся нерешаемыми, выковывают из незаметного человека того, на кого затем взирают с надеждой миллионы. Сам Путин также демонстрирует понимание лидерства как огромного труда и ответственности перед миллионами — он подчёркнуто не кичится статусом и не переоценивает свои качества, но сами результаты говорят за него и в его пользу.

В то же время отчасти президент способствовал тому, что ответственность до сих пор не стала знаком качества национальной элиты. Относясь к себе максимально строго, он не предъявляет таких же высоких требований к подчинённым, всегда предоставляя им право на ошибку. Причина в том, что в отношении к элите изначально была сделана ставка на постепенное перевоспитание и выковывание из беспредельщиков 90-х ответственных хозяев своей страны. Такая тактика объяснялась катастрофической нехваткой новых кадров в послесмутное время и во многом оправдала себя.

Однако сейчас терпеливого воспитания управленцев уже недостаточно, и на фоне геополитического противостояния требуется кратное увеличение чувства ответственности у власть имущих. Надо, чтобы каждый, кто имеет отношение к принятию и реализации государственной политики, понимал и имел в виду, что в случае невыполнения задачи последует наказание — не расстрел и ГУЛАГ, но статусное, материальное понижение и моральное осуждение. И не разово, а системно. Место чиновника (да и всякого представителя элиты) должно превратиться из мягкого роскошного кресла в ношу в виде тяжёлого камня, который можно поднять только с лёгким сердцем человека, реально болеющего за свои дела.

P.S. Кстати, доходят слухи, что первый этап конкурса не прошли некоторые амбициозные чиновники, привычно рассматривающие элитарность как кормушку. Возможно, это признак того, что отбор всё же будет качественным, а не количественным.