Прошло два года с момента открытия в Екатеринбурге «Президентского центра Б. Н. Ельцина» («Ельцин-центр»). Это произошло 25 ноября 2015 года, а 25 ноября 2017-го по случаю второй годовщины этого события здесь проходил внеочередной фестиваль «Остров 90-х».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна 1991. Ельцин центр

На мероприятии посетителям была представлена обширная развлекательная программа, в которую входили рэп-баттлы, встречи с известными людьми из мира культуры и медиа, поэтические чтения, живые версии знаменитых телепрограмм и разговорный марафон, в котором звездные пары вспоминают о своих 90-х. По всей видимости, организаторы намеревались представить последнее десятилетие прошлого века не как лихие времена, а как «интересное время», то есть придать 90-м положительный образ.

Маркером этого вполне могут стать слова дочери первого президента России Бориса ЕльцинаТатьяны Юмашевой, которая посетила мероприятие, отметив, что 90-е были «чрезвычайно сложным, трудным, драматичным, но интересным, важным и светлым временем».

«В 90-е произошли фантастические изменения в судьбах людей, которые невозможно себе представить, если бы мы жили в СССР», — передаёт слова дочери первого президента России издание Znak.

«Суть Времени», 27 августа 2011 года Фотовыставка «20-лет без СССР»

На самом деле назвать «светлым временем» или, как ранее предлагала супруга первого президента Наина Ельцина, «святыми девяностыми» этот период истории крайне сложно. Большинство жителей России, которые пережили «шоковую терапию» младореформаторов, гиперинфляцию, разгул бандитизма, обесценивание человеческой жизни и другие «светлости» 90-х, этот период истории считают в лучшем случае именно лихими временами.

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Такое мнение людей разделяют многие политики. Так, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх убеждён, что в 90-е годы было положено начало разрушению основ «социального государства», которое долгое время строилось в советский период истории.

«В 90-е Ельцин и его команда реформаторов с утроенной энергией «забивали гвозди в гроб коммунизма». Это образное выражение в той или иной интерпретации было чуть ли не официальным их лозунгом. Забивание гвоздей вылилось в геополитическую катастрофу, которая изменила коренным образом жизни миллионов людей. Был разрушен Советский Союз — первое в мире пролетарское, а по сути, народное социальное государство. Притеснение русских в бывших республиках, беженцы, слабое государство и криминал — все это было тогда», — отметил Евгений Артюх.

Я помню это время начала 90-х, когда в Екатеринбурге поселился страх. Люди срочно начали ставить решётки на окнах и железные двери. Криминал бесчинствовал, а власть людей не защищала. Власть была увлечена идеей фикс — все приватизировать. Обман населения с ваучерами и появление «новых русских». При взгляде сегодняшними глазами туда, в 90-е, удивляет желание власти быстро, дней за 500 построить в стране развитой капитализм. В итоге получили глубочайшее падение государства, обнищание населения, беспрецедентную смертность, проституцию, вышедшую на улицы, наркоманию и беспризорников. Цена за столь быстрые реформы оказалась очень большой. Страна и народ стали другими, и не факт, что лучше. Жизнь человеческая обесценилась, а государство из общенародного превратилось в «машину для поддержания господства правящего класса». Начатые в 90-е реформы продолжаются и сегодня, так как нынешний правящий класс плоть от плоти из тех лет и под псевдопатриотические увещевания продолжает рыночные либеральные реформы, забывая о человеке. Сегодня это «организованное насилие» над обществом проявляется во всех сферах», — продолжил Артюх.

«Суть Времени», 27 августа 2011 года Фотовыставка «20-лет без СССР»

Он убеждён, что заложенная в 90-е и существующая сегодня экономическая модель определяет Россию как сырьевой придаток более развитых экономик и этим «достижением» эпохи Ельцина нельзя гордиться.

«В такой экономике нет места пенсионерам, многодетным, инвалидам и даже молодежи. Отсюда снижение социальных гарантий, отказ от индексирования пенсий, а в перспективе и отказ от государственного пенсионного обеспечения, отсюда же и отсутствие реальной помощи многодетным семьям и отсутствие социальных лифтов и перспектив для молодежи. Все эти социально незащищенные группы не вписываются в нынешнюю экономическую модель, они ей не нужны, они не приносят денег, но требуют заботы. Для того чтобы обсуживать трубу, все это и не нужно, и людей столько не нужно в стране. Об этом нынешняя правящая элита говорит прямо. Собянин буквально на днях на кудринском форуме заявил о 15 миллионах лишних людей. Все нынешние проблемы современной России родом из 90-х, и этим периодом нужно не гордиться, а стыдиться его», — убеждён политик.

Более того, экономический, социальный, культурный провал, который произошёл в эпоху Ельцина, можно увидеть наглядно через статистические данные того времени. В своей работе об экономических реформах в России 1991−2001 годах «Белая книга» Сергей Кара-Мурза,Сергей Батчиков,Сергей Глазьев наглядно представляют читателям факты, демонстрирующие социально-экономическое состояние России в 90-е. Коллектив авторов приводит исключительно количественные, однозначно измеримые показатели, объективно характеризующие реальные результаты экономической деятельности и уровень жизни. По их мнению, которое представлено во введении к книге, в этот период истории Россию постигла катастрофа.

«Факт, что за годы реформы страна по уровню социально-экономического развития оказалась отброшенной на десятилетия назад, а по некоторым показателям — в дореволюционный период. Никогда за обозримый период, даже после разрушений от гитлеровского нашествия, не наблюдалось столь продолжительного и глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях отечественной экономики», — считают авторы.

«Суть Времени», 27 августа 2011 года Фотовыставка «20-лет без СССР»

Также тяжёлое наследие 90-х можно буквально «пощупать руками». Молодые люди, которые не застали то время или были маленькими детьми, могут видеть во многих городах России остановленные и заброшенные предприятия. Большинство из них прекратили работу именно в 90-е, а буквально выброшенным на улицу сотрудникам приходилось искать новую работу. Среди молодёжи того времени начался разгул наркомании, ещё часть уходила в «криминал» и гибла во время бандитских разборок. На городских кладбищах есть целые участки, на которых расположено много могил с годами рождения от 1970 до 1976 и датой смерти в 90-х годах прошлого века. А если отъехать в глубинку, то вдоль дорог можно увидеть заброшенные или полузаброшенные деревни и сёла. Зная всё это, захочется ли молодым людям развлекаться в «Ельцин-центре» на фестивале «Остров 90-х»? Или это происходит потому, что эта правда о 90-х годах не представлена на экспозиции музея «Ельцин-центра»?

Скандал после выступления в бундестаге школьника из Нового Уренгоя показал, что разгромленное реформами образование, по сути, не справляется со своей функцией. Основная вина за произошедшее лежит на тех, кто пишет постсоветские учебники и преподаёт историю так, что наши дети считают гитлеровских оккупантов «невинно погибшими» в «так называемом» Сталинградском котле.

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Этот провал могли бы восполнять культурно-образовательные центры, коим как раз и является «Ельцин-центр». Но мы видим, что вместо образования и там молодёжи предлагают развлечения в виде «Острова 90-х», умалчивая о том, что понесенные в эпоху Ельцина разрушения и жертвы сопоставимы с бедами, которые принесли на нашу землю немецко-фашистские захватчики.

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