



Иван Шилов ИА REGNUM

Поэт говорил, что «большое видится на расстоянии». И историки считают, что смысл того или иного события можно уяснить и оценить лишь по прошествии некоторого времени. Однако бывают события, которые изначально попадают в разряд исторических. К таковым можно смело отнести состоявшийся в Сочи саммит президентов России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — первый в таком роде. Год назад три страны взяли на себя роль гарантов перемирия в Сирии. Сегодня, как констатировал Путин, «благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы». И далее:

«Можно с уверенностью констатировать, что мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному политическому процессу урегулирования».

Kremlin.ru Встреча с Президентом Ирана Хасаном Рухани

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон, и можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться». К «марафону» стали активно подключаться Тегеран и Анкара. Рухани после саммита в Сочи провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и заявил, что «трехсторонняя встреча России, Ирана и Турции в Сочи состоялась в правильное время и была верным шагом», а также заверил, что «Иран будет рядом с сирийским народом и правительством Сирии в борьбе против терроризма и готов принять активное участие в реконструкции Сирии». Эрдоган пошел дальше. Как сообщает турецкая газета Hurriyet, он выразил желание «проводить трехсторонние встречи каждые 15 дней или один раз в месяц».

После саммита в Сочи с турецким лидером связался по телефону президент США Дональд Трамп. Известно, что Вашингтон поддерживает в Сирии в войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) партию «Демократический союз» и ее вооруженное крыло, силы народной самообороны (YPG). Это не устраивает Анкару. Теперь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщает, что Трамп заверил Эрдогана в том, что «дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов». Почему бы и нет, ведь битва с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии выиграна, нет необходимости и дальше снабжать сирийских курдов вооружением.

В свою очередь Эрдоган заявил, что «Турция в настоящее время не контактирует с властями Сирии, однако остается открытой для возможных политических контактов». Это наводит на мысль, что Анкара готова выйти на диалог с Дамаском как в целом по проблемам сирийского урегулирования, так и в определении будущего статуса курдов в этой стране. Президент Турции также провел переговоры по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдулом-Азизом Аль Саудом, в ходе которых обсуждалась ситуация в Сирии. Появились сообщения и о том, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отправился с визитом в Англию, где намерен обсудить с британским премьером Терезой Мэй итоги российско-турецко-иранского саммита в Сочи, региональные проблемы и двухсторонние отношения.

Одновременно с сочинским саммитом, пишет американское издание The Huffington Post, «Саудовская Аравия, действуя параллельно и по согласованию с Россией, приняла у себя более 1400 представителей сирийской оппозиции с тем, чтобы создать объединенную делегацию, которая могла бы принять участие в Женевских переговорах, призванных положить конец сирийской трагедии». Вслед за Сирией пришла очередь Ливана. Зашевелилась Франция, президент Эммануэль Макрон инициировал переговоры в связи с ливанским кризисом и отправил послания Ирану и Саудовской Аравии, согласовывая свои действия с США и Египтом. Сделал заявление генсек ООН Антониу Гутерриш, предупредив о возможности рождения в регионе нового «вулкана» из-за вооруженного противостояния ливанского движения «Хезболла» и Израиля.

Picssr.com «Хезболла». Бейрут

Вместе с тем, похоже, что и на этом направлении наступает определенная разрядка, о чем свидетельствует недавнее заявление начальника Генштаба Израиля Айзенкота, подчеркнувшего, что израильтяне не намерены воевать в Ливане. Нельзя исключать, что при таком благоприятном ходе событий Иран с Израилем (как и Иран с Саудовской Аравией) выйдут на путь диалога. Так что после сочинского саммита объективно открываются новые возможности для стабилизации ситуации в регионе. Но главные решения еще впереди. Ближневосточное уравнение по-прежнему сохраняет много неизвестных, а его решение зависит от того, удастся ли прочно закрепить обозначенные тенденции в региональных и международных переговорах.