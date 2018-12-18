Лондон, 20 сентября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Убежденный европеист, как и его отец лорд Соумс, комиссар по внешним сношениям ЕС в 1973—1977 годах, сэр, как и его дед Уинстон Черчилль, Николас Соумс был исключен из парламентской группы консерваторов в Палате общин 3 сентября за то, что проголосовал против правительства по вопросу Брексита. На днях политик дал интервью испанскому изданию ABC, в котором рассказал, что в сердце все равно остается консерватором, и назвал выход Великобритании из ЕС плохим событием для Европы и ужасным — для Соединенного Королевства.

Волынка

Отвечая на вопрос о причинах Брексита, сэр Николас Соумс назвал две. «Референдум с одной альтернативой не был подходящей формой для решения вопроса, это была первая ошибка, — сказал политик. — Во-вторых, было глупостью и иллюзией думать, что можно перечеркнуть 47 лет ревностных законодательных усилий за шесть месяцев — или три года». Что касается соглашения с Брюсселем, внук Черчилля считает, что Джонсон действительно хочет его достичь, но в таком виде, который едва ли возможен.

«Большой проблемой является ирландская гарантия, — подчеркнул сэр Соумс. — Я очень боюсь за единство нашей нации. Мы можем потерять Северную Ирландию и можем потерять Шотландию. Потерять все из-за Брексита». Журналист спросил британца, является ли ситуация в Соединенном Королевстве примером процветания популизма по всему миру. Политик ответил, что в этом не может быть никаких сомнений, «признаки налицо», но напомнил, что Великобритания — очень прагматичная страна.