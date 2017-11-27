После того как президент США Дональд Трамп сыграл на руку России в Сирии, его администрация теперь рискует повторить ту же ошибку на Украине, где все жарче идет дипломатическое обсуждение российской инициативы отправки миротворцев. План Москвы состоит в том, чтобы легитимизировать свои «вторжение» и «контроль» над частями двух областей Украины посредством втягивания главы Белого дома в еще одну плохую сделку, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

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Подход главы Кремля не нов: он использует вооруженные силы своей страны для эскалации боевых действий в месте конфликта, а затем выступает с предложением к Западу, которое преподносится как решение проблемы. Апеллируя к желанию ЕС и США добиться мира без западного вмешательства, президент России демонстрирует якобы желание идти на компромисс. Однако на деле предложение Путина направлено на то, чтобы разделить его противников и закрепить за ним его успехи.

Из этой же категории было и сделанное Путиным в сентябре предложение о размещении миротворцев» на территории юго-востока Украины. Там, по мнению автора, Москва пытается разжечь жестокое сепаратистское восстание, которое уже привело к гибели более 10 тыс. человек, а также с 2014 года стало причиной бегства более 1,5 млн граждан страны. Украина, страны ЕС и США решили совместно проверить, действительно ли Москва стремится к такому варианту развития событий.

Тем не менее, как отметил глава МИД Украины Павел Климкин в беседе с автором на недавней встрече Международного форума безопасности Halifax, план главы Российского государства состоит отнюдь не в отправке «миротворцев». Напротив, Путин предлагает добиться размещения войск исключительно для защиты специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

«Идея миротворческой миссии носит серьезный характер», — подчеркнул Климкин. — Однако российское предложение отправить миссию защиты бессмысленно».

Прежде всего в первоначальном предложении Москвы указывалась необходимость размещения сил на линии соприкосновения между вооруженными силами Украины и «сепаратистами». В Киеве такое развитие событий считают лишь попыткой Кремля сохранить созданную Москвой на месте ситуацию таковой, какой она является.

Тем не менее международные партнеры Украины относятся к этому предложение со всей серьезностью. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным смогла убедить его пойти на уступку в одном пункте: глава России согласился с тем, что международный контингент, возможно, будет развернут не только на линии соприкосновения. Это стало поводом уверенности западных правительств в том, что с Москвой возможны конструктивные переговоры.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон обсудил эту идею с президентом Украины Петром Порошенко 4 ноября. В свою очередь, специальный посланник администрации Трампа на Украине Курт Волкер провел 13 ноября встречу со своим российским коллегой Владиславом Сурковым, на которой он выступил с контрпредложением.

План США, как отметил Волкер в беседе с автором, состоит в том, чтобы создать миротворческий контингент ООН, который бы не только обладал широкими функциями, но и имел был большие полномочия по безопасности на спорных территориях. По его словам, эти силы должны иметь доступ к российско-украинской границе и не содержать в своих рядах ни одного российского военнослужащего.

В Москве отвергли 26 из 29 предложений Волкера, по утверждению которого, он все же намерен продолжать переговоры. Волкер подчеркнул, что этот план представляет собой наилучший вариант возвращения к Минску II — мирному соглашению, соблюдать которое, считает автор, обязалась не только Украина, но и Россия.

Процесс приостановился прежде всего из-за того, что Россия не собирается соблюдать положения режима прекращения огня: отвод тяжелых вооружений из восточной Украины и предоставление украинским пограничникам доступа к границе. Москва по-прежнему не признала, что ее войска находятся на территории этого региона, не говоря уже о том, чтобы отвести их, уверен автор.

Однако стратегия Вашингтона базируется на том предположении, что глава Кремля стремится — или по меньшей мере рассматривает возможность — найти способ отказаться от своих финансовых и военных обязательств на востоке Украины. Если долгосрочная цель Путина состоит в создании промосковской Украины, тогда его постоянное вмешательство дает противоположный эффект, указал Волкер.

«Мы пытаемся именно прояснить наши варианты», — отметил он. — Если они хотят упереться на своих позициях, сделать это они могут, однако это будет сопряжено для них с большими издержками. Если они хотят выйти из ситуации, такое развитие событий может стать чем-то, о чем мы можем договориться и где мы можем найти пути эффективного достижения этой цели».

Отряд Суть Времени в ДНР ИА REGNUM ОБСЕ. ДНР

У Украины также есть обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе проведение местных выборов на востоке Украины, предоставление региону специального статуса и амнистии «сепаратистам». Это, подчеркнул автор, может произойти, только если Путин выполнит свою часть соглашения.

Однако если цель Кремля состоит в том, чтобы удержаться на Украине и сохранить страну в дестабилизированном положении, не дать ей вступить в европейские институты и стать буферной зоной, тогда глава России никогда не согласится на миротворческую миссию, которая бы отвечала условиям Украины или Запада.

Велика вероятность того, что Путин повторяет свою стратегию в Сирии, заключавшуюся в проведении дипломатии в стиле японского театра кабуки, чтобы выиграть время для консолидации своих приобретений без намерения сдавать их. Трамп — а до него и его предшественник Барак Обама — подыгрывал Путину, из-за чего каждая следующая фаза конфликта развивалась по российским условиям.

Трамп и Путин провели 21 ноября телефонный разговор, в рамках которого они «обсудили пути имплементации долгосрочного мира на Украине», как следует из сообщения Белого дома. Безусловно, заключает автор, Трамп должен стремиться к миру, но не на условиях Путина.

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