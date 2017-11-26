Окружающие Россию страны блока НАТО активно «вкладываются» в усиление своей системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Так, Польша находится на финальной стадии переговоров по приобретению американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности Patriot PAC-3, а такие страны Прибалтики, как Эстония и Литва, активно призывают НАТО размещать на их территории системы ПВО. Понятно, что все эти действия аргументируются знакомой формулировкой — «с целью защититься от возможной российской агрессии». Разберёмся, представляет ли усиление ПВО стран НАТО у границ угрозу для России.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

Польше придётся переплатить $3 млрд за Patriot?

Первая достоверная информация о планах польского руководства закупить американские ЗРК появилась в октябре 2016 года. Тогда речь шла о сделке стоимостью $5,6 млрд за восемь батарей Patriot PAC-3.

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Уже в июле 2017 года министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что между его страной и Пентагоном подписано соглашение о поставке восьми батарей ЗРК Patriot PAC-3 за $7,6 млрд. Но на этом рост стоимости контракта, судя по всему, не ограничился — 17 ноября 2017 года Государственный департамент США одобрил эту сделку, но уже за $10,5 млрд. Таким образом, польская сторона может оказаться вынуждена заплатить почти на $3 млрд больше (38%), чем планировала. При военном бюджете Польши, равном в 2017 году $9,6 млрд, такой рост стоимости может быть критичным, что в итоге может повлиять либо на количественные параметры поставки, либо вовсе помешать её реализации. В любом случае очевидно, что польская сторона ещё попытается поторговаться по цене, апеллируя в публичной сфере к российской угрозе.

Эстония и Литва хотят получить ПВО бесплатно

В конце июля 2017 года премьер-министр Эстонии Юри Ратас после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом заявил, что сторонами обсуждался вопрос размещения в его стране ЗРК Patriot. Однако отметил при этом, что каких-либо конкретных договорённостей по этому поводу достигнуто не было.

Ministerie van Defensie Запуск ракеты Patriot в Нидерландах

Вопрос размещения систем ПВО в Прибалтике блоком НАТО поднимал и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, хотя и был скептичен в реальности реализации этой идеи, так как, по его словам, «лишних» средств противовоздушной обороны в Европе нет. При этом надо отметить, что из прибалтийских государств именно Литва больше всего инвестирует в развитие своих вооружённых сил. Более того, военный бюджет страны вырос более чем вдвое с 2014 года (с €321.8 млн до €723.8 млн в 2017 году). В целом на перевооружение Литва планирует потратить $2,6 млрд в период с 2017 по 2022 год. В сфере ПВО уже сделано приобретение — заказаны две батареи норвежско-американских ЗРК средней дальности (максимальная дистанция для перехвата цели — 40 км) NASAMS.

Надо сказать, что столь серьёзное увеличение военных бюджетов стран Прибалтики всё равно не обеспечивает формирования сколь-либо способных противостоять «красной угрозе» вооружённых сил. При этом очевидно, что никаких намерений воевать со странами блока НАТО у России нет. Тем не менее эти далеко не самые успешные европейские государства (что прекрасно демонстрирует серьёзнейший отток населения) инвестируют заметную часть своих небольших средств в закупку военной техники. Немного более логичной могла бы стать попытка развития некого прибалтийского военно-промышленного комплекса (ВПК) местного значения — такой подход хотя бы мог создать на выделенные средства новые рабочие места.

Помешают ли России американские ЗРК Patriot в Польше и Прибалтике?

Как мы выше уже отметили, никаких реальных признаков готовящейся против стран Прибалтики и Польши военной операции со стороны России нет. В том случае, если бы у Москвы такие планы были, тех количеств ЗРК, о которых идёт речь, явно недостаточно для сдерживания российской авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов, хотя привести к несколько большим потерям они могут.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

Другое дело, если представить себе некий гипотетический сценарий неядерной региональной войны с охватом Скандинавии, Прибалтики и Польши. В таком случае суммарно эти страны смогут выставить немалое количество авиации и сухопутных сил, а создание хоть сколь-нибудь дееспособного противовоздушного и противоракетного щита в таком случае сможет создать некоторые проблемы.

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Есть, правда, и уточнение — сценарий неядерного конфликта в таком случае является лишь очень «натянутым» предположением. При возникновении угрозы российской государственности, согласно военной доктрине, допускается использование ядерного оружия. Таким образом, даже нападение всего блока НАТО не приведёт к желаемому для него результату, и это известный всем факт.

Таким образом, мы приходим к выводу, что основной целью милитаризации Прибалтики и Польши является политическое давление на Россию, а также бизнес-интересы производителей вооружения и элит стран, приобретающих оружие (они могут также заработать на этих сделках). Фактор «российской угрозы» является очень удобным поводом для этого.