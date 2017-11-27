Недавно мы стали свидетелями того, как национальная безопасность США оказалась под угрозой из-за того, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы позволила России заключить сделку о приобретении 100% акций канадской уранодобывающей компании Uranium One. Сейчас национальная безопасность столкнулась с еще более серьезной угрозой. В этот раз под прицелом оказался порт Канаверал и смежная инфраструктура военного назначения, пишет Джеймс Лайонс в статье для The Washington Times.

Kremlin.ru Обама

Контейнерный порт находится не только в непосредственной близости от военных объектов США и космического центра НАСА имени Джона Фицджеральда Кеннеди, но также, что более важно, вблизи базы ядерного подводного флота, оснащенного баллистическими ракетами. В начале этого месяца, 2 ноября, Центр политики обеспечения безопасности предоставил доклад, в котором указано, что близкое расположение контейнерного порта представляет серьезную опасность для США в связи с наличием у России контейнерного комплекса ракетного оружия Club-K.

Просто невероятно, что администрация Обамы предоставила 35-летнюю аренду порта компании Gulftainer, чей главный офис находится в ОАЭ. Самое главное, что эта компания связана не только с ОАЭ, но и с контролируемой Россией компанией Ростех, которой принадлежит 100% акций компании «Рособоронэкспорта» — экспортера системы крылатых ракет Club-K.

ConcernAgat Club-K, размещенный на терминале

В статье Джерома Корси, опубликованной на информационном сайте WorldNetDaily, указано, что при заключении договора об аренде порта Канаверал секретарь казначейства США при администрации Обамы Джек Лью обошел комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который должен был рассмотреть все детали договора об аренде.

Решение господина Лью, возможно, было поддержано председателем CFIUS (2009—2014 гг.) Айменом Миром, сыном пакистанского иммигранта из Кашмира, который имеет связи с пакистанской разведкой. Мир дважды выступал в качестве главы молодежного крыла исламского общества Северной Америки (ISNA).

Напомним, ISNA связана не только с движением «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и подозревалась в причастности к финансированию терроризма, однако эти подозрения не повлекли за собой юридического преследования. Именно в тот момент, когда Мир являлся председателем CFIUS, были заключены сделки с Gulftainer и Uranium One.

Совладельцами Gulftainer являются граждане Ирака Хамид Джафар и его брат Джафар Дхиа Джофа, который отвечал за разработку ядерного оружия во время правления бывшего иракского лидера Садама Хусейна. Работая в тесном сотрудничестве с Россией, иракские специалисты по разработке ядерного оружия преуспели в создании Beach Ball, миниатюрной ядерной боеголовки, которая может устанавливаться на крылатую ракету Club-K.

ConcernAgat Club-K, размещенный на контейнеровозе

Модель миниатюрной ядерной боеголовки КНДР, фотография которой появилась в 2017 году, очень напоминает ядерную боеголовку Beach Ball, над которой работали иракские специалисты. Связь Gulftainer с компанией Ростех должна была поставить на уши сотрудников ФБР и разведывательных служб США, однако этого не произошло.

Поскольку контейнер Club-K, в котором находятся четыре крылатые ракеты, похож на типичный коммерческий контейнер для грузоперевозок, он может быть отправлен на поезде или на речном транспорте в любую точку США. Еще более тревожным является тот факт, что данный комплекс может быть активирован дистанционно с помощью спутника.

Суть заключается в том, что службы безопасности не знают, сколько контейнеров Club-K могут проходить через порт Канаверал в течение одного дня. Даже один такой контейнер может нанести неприемлемый ущерб. Ввиду того факта, что договор о 35-летней аренде порта ни разу не подвергался проверке со стороны служб безопасности, необходимо немедленно приостановить исполнение данного договора и в конечном итоге расторгнуть его.

Вся инфраструктура порта должна вернуться под полный контроль США. Кроме того, американские инженеры должны найти способ, который позволил бы обнаружить контейнеры Club-K и нейтрализовать их. Также необходимо выяснить, как господину Миру удалось занять пост председателя CFIUS? Почему он мог пройти проверку службы безопасности?