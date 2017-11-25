Вооруженные силы США проводят испытания нового экзоскелета, оснащенного системой ИИ, которая анализирует и копирует индивидуальную походку человека, перераспределяет нагрузку и обеспечивает дополнительную мобильность военнослужащих пехоты, согласно заявлению производителей, пишет издание Scout Warrior.

Lockheedmartin.com Экзоскелет FORTIS

Военные проводили тестирование новой разработки частной оборонной компании Lockheed Martin под названием FORTIS. Испытания проходили в тренировочном центре Fort A.P. Hill в штате Вирджиния.

Новый экзоскелет позволяет солдатам поднимать груз массой до 80 килограмм на высоту пяти лестничных пролетов, уменьшая объем энергетических затрат.

«В испытаниях принимали участие бойцы элитных армейских подразделений. Экзоскелет позволял им преодолевать дистанцию на высокой скорости с максимальной нагрузкой», — заявил руководитель программы по разработке экзоскелетов компании Lockheed Martin Кит Максвелл.

Инженеры Lockheed Martin утверждают, что FORTIS может оказаться очень полезным при ведении боевых действий в городских условиях. Экзоскелет позволит увеличить мобильность, скорость и силу пехотинцев.

Lockheedmartin.com Экзоскелет FORTIS

Экзоскелет оснащен датчиками, которые сообщают компьютеру информацию о местоположении солдата, скорости, с которой он двигается, и динамике движений.

«Данная технология позволяет снизить объем энергетических затрат организма, т. е. объем энергии, необходимой, например, для того, чтобы подняться на возвышенность», — заявил Максвелл.

FORTIS оснащен литий-ионный аккумулятором BB-2590, вес которого составляет 1 килограмм 360 грамм. FORTIS разработан для того, чтобы солдаты могли бегать, переносить грузы, эвакуировать раненных товарищей и выполнять широкий спектр боевых задач, одновременно с этим экзоскелет позволяет своему владельцу избежать гиперэкстензии коленного сустава.

Инженеры сообщают, что FORTIS позволяет снизить объем энергетических затрат организма, необходимый для выполнения того или иного задания, на девять процентов. При этом Максвелл добавил, что система позволяет интегрировать привод, двигатель и трансмиссию в единое устройство, которое обеспечит дополнительные 60 ньютонометров крутящего момента.

Lockheedmartin.com Экзоскелет FORTIS

Разработчики заявили, что система ИИ позволяет определить какое движение, намерен предпринять владелец экзоскелета. Система заставляет нижнюю ногу двигаться в сторону спины, а затем меняет направление, чтобы принести ногу вперед.

FORTIS — это облегченный экзоскелет нового поколения, который существенно отличается от предыдущей модели Exxkeleton HULC. Вес предыдущей модели составлял около 40 килограмм, что значительно ограничивало мобильность пехотинцев.

Недавнее независимое исследование, проведенное Мичиганским университетом, показало, что экзоскелет FORTIS позволяет существенно увеличить мобильность военнослужащих.