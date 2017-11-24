На улицах современного Лондона еще не появились баррикады, однако есть некое предчувствие возможных революционных событий. По меньшей мере все мы являемся свидетелями медленного самоубийства Консервативной партии Великобритании, и, возможно, британского консерватизма в целом, пишет Филип Дженкинс в статье для The American Conservative.

moritz320 Евросоюз и его проблемы

В настоящий момент Великобритания может столкнуться с национальным кризисом из-за референдума о выходе из состава ЕС, который прошел в июне 2016 года. Мнения относительно тех или иных достоинств Brexit могут отличаться, однако абсолютное большинство пришло к общему мнению, согласно которому, процесс выхода из состава ЕС должен осуществляться с большой осторожностью и непоколебимой целеустремленностью. Вместо этого консервативное правительство проявило непозволительную безразличность и отсутствие компетентности в основополагающих юридических вопросах.

Несомненно, что организация и сопровождение Brexit — чрезвычайно сложная задача, даже для гениев политической мысли. Процесс выхода из состава ЕС был инициирован на основе так называемой статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС. В договоре указано, что процесс выхода предусматривает двухлетний период, в рамках которого существует строгое расписание для проведения переговоров. Британское правительство инициировало Brexit в марте 2017 года, соответственно 29 марта 2019 года Великобритания перестанет быть членом ЕС. До марта 2019 года сторонам необходимо решить ряд сложных вопросов, включая выплаты от $60 млрд до $100 млрд в рамках погашения обязательств Великобритании перед ЕС.

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Petr Kratochvil Брексит

Только после того, как будут достигнуты предварительные договоренности, стороны смогут перейти к обсуждению будущих торговых отношений. Данное обсуждение является сложным и трудоемким процессом согласования конкурирующих интересов. Например, когда ЕС и Канада вели аналогичное обсуждение будущих торговых отношений, которое, кстати, длилось на протяжении семи лет, оно оказалось на грани провала из-за возникшего политиканства. Процесс выхода Великобритании из ЕС является гораздо более сложным, и всё это нужно успеть сделать до марта 2019 года. На самом деле расписание переговоров предусматривает достижение договоренностей уже к октябрю 2018 года, поскольку обе стороны должны еще ратифицировать каждую сделку.

Если сторонам не удастся достигнуть договоренностей по какой-либо из сделок, то подобный выход Великобритании из ЕС может оказать разрушительный эффект на ее торговые связи с Европейским союзом. Трансграничные цепи поставок, от которых зависит британское производство, могут рухнуть в одночасье. По мнению ряда экспертов, в случае отказа от существующих между ЕС и Великобританией договоров британские авиакомпании могут оказаться заблокированными на территории королевства, поскольку не смогут покинуть территорию Великобритании. С другой стороны, нехватка ядерного топлива может подорвать энергетику страны.

Как же консервативное британское правительство отреагировало на эти вызовы? После проведения референдума о Brexit Тереза Мэй заняла пост премьер-министра Великобритании. Она определила несколько ключевых фигур для ведения переговорного процесса с ЕС. Так, министром иностранных дел стал Борис Джонсон, Дэвид Дэвис занял пост министра по выходу Великобритании из ЕС, Лиам Фокс несет ответственность за международную торговлю Великобритании, включая заключение новых торговых соглашений с ЕС с учетом Brexit.

Довольно скоро выяснилось, что ни один из представителей этой «Банды четырех» не имеет ни малейшего понятия, о чем нужно договариваться с ЕС и на каких основополагающих принципах строится работа в ЕС. Дело не только в том, что они неправильно подходили к решению ключевых вопросов, а в том, что они даже не понимали, что данные вопросы являются ключевыми. Когда Великобритания инициировала процесс выхода из ЕС, сославшись на статью 50, ни один правительственный чиновник не осознавал, к каким последствиям это может привести.

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Arune3 Флажки Евросоюза

Первоначально переговорщики от ЕС надеялись, что предварительные вопросы будут в значительной степени урегулированы к октябрю 2017 года, что позволит начать торговые переговоры. Оказалось, что совершенно неподготовленные к переговорам британцы даже не сформулировали свою позицию по ключевым вопросам, по причине чего этап торговых переговоров могут перенести на март 2018 года. Учитывая этот факт, не стоит ожидать, что весь переговорный процесс завершится к октябрю 2018 года. Увы, но это практически невозможно.

К чему это может привести? К 2019 году Великобритания либо столкнется с экономическим катаклизмом, либо с унизительным сценарием фактической зависимости от ЕС, в рамках которой Великобритании придется молчаливо сносить всё бремя этой ассоциации. Конечно, второй сценарий предусматривает продолжение массовой миграции на территорию Великобритании. Так или иначе, миграция может стать политической расплатой за Brexit.

В настоящее время консерваторы лишь немного опережают на выборах Лейбористскую партию, которую возглавляет Джереми Корбин, левый демократический социалист по взглядам. Вероятность победы Корбина слишком реальна. Если разногласия с ЕС посеют раскол в Консервативной партии, следующие выборы могут наступить намного раньше запланированного срока. Представьте, что Корбин возглавит правительство Великобритании в 2019 году. Последующие после этого реформы могут привести к тому, что в 2020-х годах у западных берегов Европейского союза появится новая Венесуэла, только с британским климатом. Вина за подобный результат в будущем может быть целиком и полностью возложена на Консервативную партию.